Márcia Travessoni

00:00 · 10.05.2018

Aline félix barroso e Igor queiroz Barroso receberam convidados no salão de festas da Mansão Macedo para celebrar os três aninhos do filho, Victor Barroso. Vestido de super-herói, tema que inspirou a festa, o aniversariante curtiu seu dia especial cercado por amigos e familiares, com muita diversão. A decoração ficou por conta da Dudabaluza e o buffet foi assinado pelo Plus em Casa. Lívia Pádua, Eveline Fujita e Mariana Bichucher foram alguns dos nomes que prestigiaram os anfitriões. (Fotos 1 e 2) /// com festa íntima em seu apartamento, Sakie Brookes comemorou mais um ano de vida ao lado de entes queridos e de amigos próximos. Liliana Linhares e Maira Silva fizeram parte da lista de convidados. A animação da noite foi comandada por DJ Morr, Mokoto Sax, Lucas Eduardo & Banda e DJ Rodmac. (Foto 3)



Lívia e Juliana Pádua, Aline Félix Barroso e Victor Barroso (1)



Eveline e José Fujita, Rafaello Viana e Mariana Bichucher (2)



Sakye Brooks (3)

Giro II

Para celebrar o mês das mães, Júlia Philomeno montou campanha especial da Nuage, com direito a sessão de fotos de algumas mamães queridas vestindo peças exclusivas da marca. O resultado do shooting foi transformado em uma linda galeria de imagens, inaugurada no dia 2. O lançamento da exposição contou com a presença das homenageadas e de clientes da Nuage, que foram surpreendidas com um sorteio de brindes. Durante a ocasião, Júlia prestou um emocionante tributo à mãe, Beatriz Philomeno, que, aos 94 anos de idade, continua sendo grande fonte de inspiração para a filha.



Norma Câmara e Paula Montenegro



Tida Leal e Beatriz Philomeno Gomes



Priscila e Lorena Macedo



Lenise Figueiredo, Cristina Miranda, Júlia Philomeno Gurjão, Suyane Dias Branco, Wayne Moreira e Thais Pinto



Monique Gentil e Mariana Lima

Curtas

Annelise Figueiredo Franco mudou de idade domingo e brindou a data em reunião com a família e amigos. /// A chef Anna Paula Rezende preparou uma seleção de receitas para o Curso de Sobremesas que ministrará dias 15 e 16, das 18h30 às 22h30, no Espaço Rosmarino. /// Emilse Oliveira está na articulação do encontro mensal do Grupo de Ex-Alunas do Colégio da Imaculada Conceição, às 17 h de hoje (10), no Doce Gula. /// Em seu aniversário, Irismar Silveira esteve cercada pelos filhos Gabriela, Fátima, Graça, Lula, Zezé e Júlio. /// Os parabéns de hoje vão para Raul Araújo Filho, Gabeto Martins Rodrigues, Margarida Borges e Eliziane Colares.

Maio Amarelo

Fortaleza é uma das cidades brasileiras a participar da campanha Maio Amarelo, que pretende chamar a atenção da população para a segurança no trânsito. Durante todo o mês, serão realizadas atividades e ações educativas em diversos pontos na Capital com o objetivo de conscientizar motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas sobre a importância do tema.

Celebrações

Fim de semana de festa para Márcia Teixeira: seu aniversário de nascimento, comemoração do Dia das Mães e 36 anos de casada com Gera Teixeira. O triplo brinde acontece no domingo (13), na residência do casal, com toda a família reunida em almoço regado de emoção e homenagens para tantas celebrações. Os biscoitos Briejer, que mantêm a tradição familiar, farão parte do menu.

Para as mães

Márcia e Márcio Távora já estão em São Paulo à espera de Norma e Humberto Bezerra, que irão comemorar o Dia das Mães ao lado dos familiares na capital paulista.

Com filhos, netos e consogros reunidos em casa, o casal Letícia e Eugênio Pequeno recebe, domingo (13), para almoço comemorativo das mães.

Com a aproximação do Dia das Mães, o RioMar Kennedy se prepara para receber as homenageadas com ações especiais. Uma delas é o Espaço Dailus, que fica próximo à Praça de Eventos Central.

Nascida na véspera do Dia das Mães, Rochelle Bonorandi será figura central de almoço, domingo (13), na casa da filha Bianca Franco.

Destaques

A professora Maria Vital participou do X Congresso Nacional de Ensino de Direito, realizado na Universidade de Brasília entre os dias 7 e 9 deste mês. No evento, foi eleita, por aclamação, presidente da Associação Brasileira de Ensino do Direito (Abedi). É a primeira mulher a presidir esta entidade, cuja missão é promover o desenvolvimento da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão em Direito.

O Grupo Mulheres do Brasil, em parceria com a Federação das Associações e Artesãos do Estado do Ceará (Fecarce), realizam, até sábado (12), a 2ª edição da Feira Artes do Ceará. Mais de 80 artesãos apresentam seus trabalhos na mostra, que ocorre na Praça Luíza Távora.

Com a participação de Lorena e João Carlos Gondim, Aline e Diogo Ferreira Gomes, e Rebeca e Carlos Fujita, Márcia e Bosco Ferreira Gomes antecipam a comemoração do Dia das Mães para sábado (12), com almoço para a família.

Agenda

Médico humanista com paixão pela escrita, Luiz Teixeira lançará, neste sábado (12), no Flórida Bar, seu mais novo livro, intitulado Hannah e a Bailarina. A obra remete a sua neta, filha da também poeta e médica Virna Teixeira.

Com acesso gratuito, o foyer do Theatro José de Alencar recebe hoje (10), às 19h, o lançamento do livro do diplomata e escritor cearense Márcio Catunda, chamado "Todos os Dias são Difíceis na Barbúria".

O segundo dia de DFB Festival 2018, maior evento de moda autoral da América Latina será marcado pelo desfile da coleção Elo Collab, que acontece hoje (10), às 19h, no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza.