Márcia Travessoni

00:00 · 03.05.2018

Presidente do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca no Estado do Ceará e figura importante na indústria naval cearense, a empresária Elisa Gradvohl será uma das homenageadas, este ano, com a Medalha do Mérito Industrial, que será entregue pela Fiec, em solenidade no dia 30 de maio (1). /// Paloma Fiúza foi uma das presenças no aniversário de Bela Bittar, em Brasília, junto de Victor Oliveira e Natália Nogueira (2). /// Aline félix Barroso está cuidando dos últimos detalhes da festa que celebra os três aninhos do filho Victor, marcada para este sábado, na Mansão Macêdo (3).



Elisa Gradvohl e Beto Studart (1)



Paloma Fiúza (2)



Maira Silva, Aline Félix Barroso e Rilka Bezerra (3)

Em festa

Abelardo Rocha, Hebert Vieira, Lúcio Carneiro, Goreti Melo, Mino Castelo Branco, Samuel Arruda, Verônica Silva, Felipe Cunha e Priscila Cavalcanti são os aniversariantes de hoje.

A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) completa, dia 12 de maio, 70 anos de funcionamento. Para celebrar a data, haverá solenidade no auditório da Reitoria, dia 9, às 18h30. No campus Rodolfo Teófilo, a programação festiva está sendo coordenada pela professora Valéria Goes, diretora da Faculdade de Medicina.

Agenda

A Cavalieri Confraria recebe hoje, às 20h, Felipe Adjafre e Rayane Fortes para embalar a noite. /// Os gêmeos youtubers Willou e Watson Alves se apresentam no Theatro Via Sul, dia 5, às 19h.

Jovens bailarinos e bailarinas do Norte e Nordeste, em especial do Ceará, se preparam para a 12ª edição do Passo de Arte Norte e Nordeste, que acontecerá de 24 a 27 de maio, no Theatro Via Sul.

Mosaico

Rebeca e Athina Leal Bastos entre as fotografadas pela ação de Dia das Mães da Nuage. Ontem, Julinha Philomeno e Eduardo Gurjão promoveram coquetel para apresentar as imagens registradas (1). /// Filha de Mônica e Sérgio Aguiar, Andrezza debutou em elegante festa no La Maison. O espaço recebeu decoração de Mirella Bessa e o cerimonial foi conduzido por Priscila Cavalcanti (2). /// Às vésperas de fazer o caminho de Santiago de Compostela, Raul Araújo recebeu o carinho dos amigos e sócios, que desejaram sorte na empreitada (3). /// Celebrando 30 anos de carreira no meio das artes, Vando Figueiredo embarca, dia 7, para mais uma temporada de exposições em Portugal. O Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa) e a Galeria Malangatana Valente são alguns dos espaços que receberão as obras do artista (4). /// O ideal Clube foi a sede da última reunião da Academia Cearense de Letras, presidida por Ubiratan Aguiar (5).



Athina e Rebeca Leal Bastos (1)



Priscila Cavalcanti, Andrezza e Mônica Aguiar (2)



Dráuzio Barros Leal, Ted Pontes, Raul Amaral, Adriano Huland, Alexandre Linhares e Laerte de Castro Alves (3)



Izabel Cristina e Vando Figueiredo (4)



Josué de Castro e Ubiratan Aguiar (5)

Beneficente

Entidade criada para prestar assistência aos pacientes em tratamento contra o câncer, a Associação Nossa Casa, ligada ao Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), completa 14 anos e celebra a data com café da manhã, hoje, para todas as pessoas envolvidas com os trabalhos sociais desenvolvidos no espaço.

Além das atividades de conscientização sobre a doença, o tratamento e a prevenção, a Nossa Casa funciona como ambiente de apoio a pacientes que vêm do Interior do Estado para se tratar na Capital.

Passarela local

Um evento no Ceará, do Ceará, para o Brasil ver. O line up do DFB Festival 2018 está, na sua maioria, com forte presença de marcas cearenses. Isso é bom? É ótimo! Significa que nossa moda está cada vez mais se fortalecendo, o que reforça a imagem do Ceará não só como polo produtivo, mas como celeiro criativo. Do artesanato à moda contemporânea, teremos Almerinda Maria, Ivanildo Nunes, Iury Costa, Rebeca Sampaio, Gisela Franck, Lindebergue Fernandes, entre outros. O Ceará tem moda sim, e os primeiros a valorizá-la devemos ser nós.

Roteiros

Depois de assistir, em Orlando, à primeira eucaristia da neta Bárbara - segunda filha da Ira e Alexandre Frota -, Bárbara Freire seguirá dia 26 para Lisboa, onde se dará o casamento civil da neta Amanda com Hugo Augusto Machado Alencar. De Fortaleza vão os pais Ane Freire e Leo Alcântara e a madrinha Lia Freire, que levará doces do Barbra's para a recepção.

Preparativos

Alessandra e Erivaldo Arraes preparam, com muito carinho, a festa dos 15 anos da filha Maria Victória, marcada para o dia 19 de maio, na residência do Porto das Dunas.

Filhos de Paula Cavalcante Frota e Manoel Cardoso Linhares e de Fátima Botelho e Antônio Alves Batista, os noivos Manoella e Sávio oficializam a união dia 25 de maio, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Prainha. A recepção terá como palco o Salão Cidade do La Maison. O casal vai curtir a lua de mel na Grécia.