Márcia Travessoni: Gestão

00:00 · 01.02.2017

Orientados pelo lema "Inovar para Progredir", os membros da nova diretoria do Sinduscon-CE tomaram posse na última quinta, em solenidade prestigiada por nomes como o secretário municipal de Turismo Alexandre Pereira e a secretária municipal do Meio Ambiente, Águeda Muniz. "Queremos reverter o quadro de baixa produtividade da construção civil, diminuir os custos de obra, a partir do uso de tecnologias e capacitações intensivas", disse o presidente da entidade, André Montenegro, que inicia agora o segundo mandato à frente do Sinduscon-CE.

Agitos

Com o tema Sunset Al Mare, Urbano Filho reuniu amigos para comemorar seu aniversário em casa. A decoração, com madrepérolas e conchas, foi idealizada por sua mãe, Ana Luiza Costa Lima. ///Hoje é o B-Day de Anastácio Queiroz, Eduardo Diogo, Fernanda Quinderé e Silvino Cabral.

Melina Melo Barros comemora os 15 anos com festa dia 18, nos salões do Teka's Buffet. Décor a cargo de Maggy Decorações./// Em visita aos pais Bárbara e Eymard Freire, Ira Frota retornou a Orlando.

Encontros

Damas do Ancoradouro reuniram-se em almoço, ontem. No grupo, Fani Soárez, Denise Cavalcante, Tânia Bezerra, Ludmila Abdala, Ana Paula Tohen, Elke, Regina e Denise Matos. /// De férias em Portugal, Paula e Aurizinho encontraram a afilhada Larissa Brandão, filha de Andréa e Rui Brandão, que mora atualmente em Marbella, na Espanha.

Prodígio

Por trás de um sorriso encantador, Rebeca Rios de Alencar Moreira Sousa guarda uma bagagem de competências e conquistas. Formada em Relações Internacionais pela USP, ela fez estágio na ONU, em Nova York, e na Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington. Atualmente, Rebeca atua no setor de marketing de uma grande multinacional em São Paulo. Ao completar 26 anos no último sábado, a jovem ganhou sessão parabéns armada pela mãe, Andréa Rios Montenegro, com a presença de familiares e amigos. Por lá, Cecília e Abner Peixoto, Alice Diniz, Lisandra Fujita, Cláudia e Bia Gradvohl, Ana Carolina Bichucher, Maria Eduarda e Maria Cecília, André e Dado Montenegro, Lúcia e Alexandre Montenegro, Paulo Miranda, Natércia e Artur Bruno, Jônia Bezerra, Rafaela Sienza, Dani Gondim, Cíntia Carvalho e Natália Falcão.

Em família

O período de férias foi bastante animado para Vivian Otoch Simões Barbosa e suas pequenas Katherine Borges e Bianca Barbosa. Primeiro, elas embarcaram em um passeio cheio de magia por Orlando, nos Estados Unidos, acompanhadas dos avós maternos. No retorno à Capital, fizeram questão de parabenizar a caçula de Rebeca e Bruno Bastos, Athina, no aniversário realizado no Bambolim. Agora, as aulas já estão pertinho de começar mas elas já têm uma data especial com muita diversão agendada: o primeiro aninho de Bianca, que será comemorado com uma festa cheia de brincadeiras, no dia 21 de março. O tema e outros detalhes da festa ainda não foram definidos, mas uma coisa Vivian adianta: será um dia muito especial, com muito carinho e brincadeiras para as pequenas.

Transposição

O ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, garantiu -durante encontro com o governador Camilo Santana, ontem, em Brasília - a reabertura da licitação das obras do eixo norte da Transposição do Rio São Francisco, intervenção considerada fundamental para resolver o problema da estiagem no Ceará. Na reunião com o ministro, o governador falou ainda sobre a liberação de R$ 44 milhões, que já estavam assegurados pelo Governo Federal, para obras de convivência com a seca na Região Metropolitana de Fortaleza.

Desembarque

Escritora e roteirista portuguesa, Joana Jorge chega quinta a Fortaleza para o casamento do cineasta Thiago Valente e da estilista Rebeca Sampaio, que acontece dia 4, na Igreja do Líbano. Dentre os padrinhos do casal estão Paulinha Sampaio e Felipe Rocha, Nazaré e Bob Sales, Marlis e Cláudio Figueiredo, Helena e Cláudio Silveira.

Sunset

Filho de Elusa e Totonho Laprovítera, Fernando Victor brindou o aniversário, sábado, em animado fim de tarde no Iate Clube. Presentes: Natércia Saboya, Gera e Márcia Teixeira, Geraldo Sérgio e Jaqueline, Ana Alice e Roberto Mandetta, Fernanda e Nilo Sérgio, Geraldo Neto e Lara, André e Larissa, Paulo Afonso e Camila, Lygia, Diogo Silva e Rebeca, e outros.

Agenda

Dia 6, às 19h, acontece a reinauguração do Palácio da Luz, restaurado pela atual gestão da Academia Cearense de Letras (ACL). O evento contará com apresentações artísticas e a entrega da Comenda "Uma Lenda do Ceará" e a medalha "120 Anos - Benemérito" a personalidades e instituições apoiadoras da ACL.

Fruto da pesquisa do ator e diretor Edivaldo Batista, o espetáculo "O Pequeno Ogum" apresenta o mundo dos orixás para as crianças a partir da história de um menino que decide sair da sua aldeia para se aventurar e tornar-se um guerreiro, vencendo obstáculos. A apresentação é domingo, às 16h, no Sesc Iracema.

Mercado

Enquanto o mercado da construção civil, por um lado, passa por um momento de autorregulação até que se estabeleça um cenário saudável de oferta e procura de empreendimentos, por outro, o setor tenta reduzir a burocracia. "A gente busca, junto ao Governo Federal, conseguir taxas menores de juros para fomentar a construção civil. Quanto à Prefeitura, conseguimos dar mais celeridade em alguns procedimentos com a implantação do sistema online", descreve o vice-presidente de Relações Institucionais do Sinduscon-CE, Patriolino Dias - clicado com a esposa, Renata Dias.