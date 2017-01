Márcia Travessoni: Festa em casa

00:00 · 12.01.2017

Darli, Thaís e Filipe Baião

Cercada de amigos, Thaís, caçula de Darli e Filipe Baião, comemorou sua chegada aos 26 anos com encontro intimista no apartamento dos pais. A descontraída party foi prestigiada por nomes como Ana Luiza Sá, Anny Sales, Bárbara Araripe, Leonardo Vieira, Lili Monteiro, Brena Bonfim, Bruna Arruda, Luiz Victor Torres, Eduardo Feitosa, João Vitor Medeiros, Gentil Linhares, Lia Quinderé, Bruna e Gustavo Leite, Lu Elisa Santos, Rebeca Vignoli e Lula Alcântara. O elogiado e farto serviço de buffet foi do "Lulla's at Home".

Destaques

A professora da Unifor Gina Marcílio Pompeu ministrou palestra, em Paris, junto dos professores Eros Grau e Camille Galap, sobre a criação e a interpretação de leis pelo Judiciário. O encontro, que teceu comentários à obra "Por que tenho medo dos juízes", foi promovido pela Fundação Maison du Brésil, dirigida por Leda Guillemette (1). /// Tane albuquerque e Francisco Mattos Brito fizeram 54 anos de casados e brindaram jantando no La Bela Italia com filhos e netas (2). /// ex-primeira dama de Fortaleza, Miriam Fialho aniversariou anteontem e celebrou a data com a família (3).

Novas aquisições

O empresário cearense Marcus Albuquerque comemora o início do ano com ótimas notícias. Isso porque sua empresa, a operadora portuária Unilink, adquiriu um guindaste de fabricação alemã que deve aumentar entre 20% e 30% a produtividade no porto. O equipamento, que custou cerca de R$ 13 milhões e é o mais moderno para a movimentação de granéis, já está no Pecém e deve entrar em funcionamento ainda neste mês.

Premium

Afrânio Barreira inaugura hoje, apenas para convidados, a primeira unidade Coco Bambu Lounge & Music, em Fortaleza. O primeiro lounge premium de Fortaleza abre as portas para o grande público amanhã, às 19h na Rua Canuto de Aguiar. O espaço promete surpreender a cidade com muita música, entretenimento e cardápio de drinks especiais.

Por aí

Acompanhada da amiga Edyr Rolim, Yolanda Araújo foi a Portugal prestigiar a inauguração do showroom da Tropical Brasil, empresa da filha Raquel Araújo. Em seguida, as turistas foram a Barcelona.

Aniversariantes

Maria César aniversaria sábado e comemora em restaurante da cidade, junto de Renato Barroso e toda a família. No Carnaval, o casal segue para o Panamá dando sequência às comemorações. /// Aniversariante de sábado, Iratuã Freitas comemora seus 35 anos durante a tradicional feijoada do Náutico. Musical Cor animará os convidados e Bom Bocado assinará o bolo. Tudo no estilo adesão.

Academia

Na última terça-feira, tomou posse na Academia Cearense de Letras o Dr. Flávio Leitão, na cadeira de número 34, durante solenidade presidida por José Augusto Bezerra. Por lá, Virgílio Maia, Sérgio Gomes de Matos, Weiber Xavier, Isaac Furtado, Fani e Ednilo Soárez, Susana Ribeiro, Bel Machado, Constança Távora, Ferruccio Feitosa, Marialba e Rubens Studart, Geraldo e Luís Francisco Esteves, Ana Luiza e Maria Esteves, Luiziana Esteves e Seridião Montenegro, Priscila e Humberto Neto, Beatriz e Geldo Machado, além de inúmeros amigos e familiares. O empossado recebeu das mãos da esposa, Marimília, a medalha da academia.

Encontros

Sucesso total a comemoração do aniversário de Tânia Holanda, terça, no Ideal Clube, articulado pela cunhada Ada Faganello, expert em cozinhar e receber. Das tantas presenças, Luzia Castelo Branco (que também mudava de idade na data), Mônica Arruda, Selene Bezerra, Cláudia Martins Saboya, Ítala Ventura, Irismar Linhares, Lobelita França, Isabel Arruda, Aunésia Ayres de Moura, Eudinha Palácio, Neusita e Silvinha Carneiro, Hermione Góes, Marise Castelo Branco, Nanette Pimentel, Madalena Leite Barbosa, Gláucia Mota, Beth Sampaio, Enoe Carneiro e Alda Saboya, recém-chegada da Europa.

Natalie e Beto Pinheiro comemoraram o aniversário de cinco anos da filha Ana Maressa no Plus Buffet, com o tema Play-Doh assinado pela querida Ticiana Barreira e equipe.

Cautela

Mesmo depois de um período de desaceleração da inadimplência, o Brasil encerrou 2016 com 58,3 milhões de pessoas com nome sujo, segundo estudo do SPC Brasil e da CNDL. Isso significa que um em cada três consumidores brasileiros terminou o ano inscrito no cadastro de negativados, aumento de 700 mil casos em relação a 2015.

No Ceará, essa realidade pode ter um forte impacto na tão esperada retomada da economia, principalmente para o comércio, um dos setores de maior participação econômica. "O consumidor só vai voltar a comprar quando ele estiver com a situação financeira regular. No caso do Ceará, que depende muito do consumo local, é preciso estar atento aos dados do mercado de trabalho", avalia o economista Alex Araújo, lembrando que o aumento do desemprego, no ano passado, contribuiu para esta situação.

Antecipados

O Carnaval PDD, do Porto das Dunas, já está com os ingressos à venda. Com a montagem de uma grande arena prevista para a festa, o evento tem shows marcados para os dias 25 a 28 de fevereiro.

Pintura

Um dos maiores artistas cearenses, o pintor Raimundo Cela, tem trajetória representada em mostra individual no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). A exposição chega à terra natal do artista trazendo suas principais obras, entre elas "Catequese". A abertura da exposição é dia 17, às 19h, e a visitação gratuita vai até 26 de março, de terça a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 21h.

Comemorações

Mariana e Leopoldo, filhos de Lídia Pinto e Magno Pinto, Helena e César Pinheiro da Costa, casam-se dia 14, na Paróquia do Cristo Rei, e recebem os convidados no Gran Marquise Hotel. A décor é de Willfridy Mendonça e o bolo, do Bom Bocado. A noiva usará um vestido de Ticiana Sampaio.

Agenda

Símbolo da cultura local, cantor Messias Holanda ganha tributo hoje, às 19h30, no Theatro José de Alencar, com a participação de vários artistas locais, fãs e amigos.

O grupo Oxente Uai se apresenta no projeto DegustaSom, às 12h30, na Área de Convivência da Unidade Fortaleza do Sesc, e às 20h no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, pelo Quinta Acústica. Na Mostra de Cinema de Animação, o filme Contos da Noite é exibido às 18h30, na Sala de Vídeo da Unidade Fortaleza do Sesc. Já no Sesc Iracema, o projeto Quinta EnCena recebe Roberto Viana com Histórias em Canções, às 20h.

Premiado grupo de fotógrafos cearenses, a Travessa da Imagem lança hoje, no Shopping Benfica, uma mostra "Caminho das Abelhas" que retrata a desertificação, os encantos, desencantos, as riquezas e as potencialidades visuais do sertão de Irauçuba, com trabalhos de Iana Soares, Markos Montenegro, Paulo Gutemberg, Sérgio Carvalho, Silas de Paula e Vanessa Andion. A exposição segue até o dia 31 de janeiro, de segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos, de 15h às 21h.Cautela

Curtas

A festa que marcará os 53 anos de história do grupo Aliança de Ouro, acontece dia 14, no Salão Maggy do Teka's Buffet. /// Luciana bezerra, Luiza Pinto Vieira e Teresinha Martins são as aniversariantes de hoje.

/// Cirurgião plástico Zaqueu Esmeraldo chega de São Paulo dia 16 para iniciar atendimento em Fortaleza. /// Em seu aniversário, anteontem, Camila Borges comemorou em jantar com a família no Casa Nostra. Amanhã, o brinde será com os amigos, no Deck 5. /// Depois de férias em Fortaleza com os pais dela Darcila e Austregésilo Rodrigues, Rejane e Amadeu Façanha, com os filhos Ana Carolina e Felipe, retornaram a Brasília, onde residem.