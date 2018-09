Márcia Travessoni

00:00 · 17.09.2018

Tendo o acordeon como uma de suas paixões, o cantor e piloto Waldonys celebrou aniversário com um show especial, junto de convidados, no palco do Teatro RioMar Fortaleza, na noite de quinta. Flávio José, João Cláudio Moreno, Cainã Cavalcante, Eduardo Holanda, Adelson Viana e Nonato Lima foram os convidados que dividiram o repertório junto de Waldonys, além da Camerata da Unifor, que abriu a apresentação. Entre os clássicos interpretados pelo cantor, a música Terral, do cearense Ednardo, momento em que o público endossou o coro no refrão "Sou a nata do lixo/Sou o luxo da aldeia/Sou do Ceará". A apresentação integral foi disponibilizada no YouTube para contemplar todos aqueles que admiram o trabalho do cantor. A data oficial em que Waldonys brinda os 46 anos de vida foi dia 14.



Dorgival Dantas, Nonato Lima, Adelson Viana, Cláudio Moreno e Flávio José



Aline e Juliana Albuquerque



Wladonys e seu acordeon



Eurides Menezes, Joana D'Arc, Luciano Moreno, Waldonys, Luciana Menezes, Lívia e Leonardo Moreno

Em festa

Depois de participar, sábado, da festa dos 15 anos de Beatriz Memória Feitosa - filha de Ana Stela e Lourenço Feitosa -, Gabriela de Castro se prepara para viajar dia 22 para Bogotá e Cartagena, com numerosa turma de amigas.

Com a presença dos avós Marta Peixe e José Maria Couto e de José Valdo Silva, Larisse Sales Bezerra, filha de Lilian e David Lawrie, celebrou seu aniversário em reunião para a família, em casa.

Bastidores

Comemorando a marca de três lojas na Capital, Bruna Waleska e Melina Dias promove, dia 20, desfile das peças da Rouge na Sierra Móveis, a partir das 20h.

Para apresentar as novidades da temporada, Viviane Almada armou um encontro especial, na última quinta, que contou com as presenças de Bia Bezerra, Susie Férrer, Rebecca Araújo, Socorro Medeiros, Marta Freire, Ingrid Custódio, Nely Cunha, Adriana Lira, Carine Moreira, Fabíola Fernandes, Ivina Masih, Roberta Gentil e Kelly Oliveira.

Memória

A família e os amigos do neurologista Maurício Cabral Benevides se juntam em oração na missa de 7º Dia, celebrada hoje, às 19h, na Igreja das Irmãs Missionárias. Maurício era presidente da Academia Cearense de Retórica, sócio da Associação Cearense de Imprensa e membro titular da Academia Fortalezense de Letras.

Mosaico

Sarah e André Alencar celebraram os 50 ano dele em bonita comemoração no salão de festas do prédio onde moram (1). /// Além de exibir os mais primorosos trabalhos de arquitetura e design do Estado, a Casa Cor Ceará 2018 tem se firmado como ponto de encontros especiais, a exemplo do registrado com Paula Behr, Adrísio Câmara e Fernanda Mattoso. Já a ceramista Olga Leite Barbosa e só orgulho de sua coleção de louças "Villa dos Afetos", cujas peças estão expostas na mostra de decoração, que segue até o dia 23 de outubro (2) e (3).



Sarah e André Alencar (1)



Paula Behr, Adrísio Câmara e Fernanda Mattoso (2)



Olga Leite Barbosa (3)