Márcia Travessoni: Fashionistas

00:00 · 04.01.2017

Cap da nx store, a designer Nathália Ximenes (à dir.), com look da própria marca, celebrou o Réveillon de inspiração grega no Colosso Lake, ao lado da amiga Maria Eugênia Pinto. A label de Nathália, inclusive, vestiu vários nomes que estiveram nas mais badaladas festas de fim de ano.

Acervo

A Universidade de Fortaleza (Unifor) começou 2017 com um presente para todos os cearenses: por meio da parceria com o Instituto Moreira Sales, do Rio de Janeiro, a universidade está trazendo a biblioteca da escritora Rachel de Queiroz para Fortaleza. Ao todo, são 2.874 publicações que ficarão à disposição para consulta nas bibliotecas Central e de Acervos Especiais da Unifor. O acervo chegou ao Instituto Moreira Salles em 2006 e é formado por 2.318 livros e 200 periódicos, além de documentos como correspondências, arquivos pessoais - entre eles, o livro de genealogia da família Queiroz - e agendas com fartas informações sobre o cotidiano da escritora e recortes.

Registros

À frente de toda a organização do buffet do Réveillon do Iate Clube, Virgínia Morais, Ângela Barbosa, Adriana, Claudiana e Lucília Loureiro receberam muitos elogios pelo impecável e farto serviço do Lulla's. A mesma equipe grifa, dia 5, as comemorações dos aniversários de Isabela Braga e Thais Baião, esta última, caçula de Darli e Filipe Baião.

A comemoração da virada de ano do Aquaville Resort teve direito à vista privilegiada do ambiente paradisíaco do Porto das Dunas. O coronel Walter Castelo Branco está superfeliz com o sucesso do evento, que atraiu grande público e contou com artistas nacionais.

Cenários

Flávia Laprovítera e Daniel Simões, após passarem o ano novo com as famílias Otoch e Simões, seguiram em viagem para Cancún.

Depois de apreciar a virada do ano em Trancoso, Priscila Ximenes Dias Branco viaja dia 9 para Orlando, onde já se encontram Morgana Ximenes e Manoel Cardoso Linhares, Sárvio Kelvin, Manoela e Rodrigo Linhares.

No Fortim, Suyanne e Cláudio Dias Branco receberam para o Réveillon: Tânia Teixeira; Ivens Jr. E Morgana Dias Branco com os filhos; Marcos Dias Branco e Rafaela Fiúza; Érika Markan e George Lima com as filhas Maria Eduarda e Maria Isabel.

Em família

Rita e Paulo Cruz iniciaram o ano superfelizes com o nascimento de mais um netinho, anteontem. Paulinha e Ademar Bezerra Jr, que já têm os gêmeos Hugo e Victor, receberam com muita alegria Ademar Furtado Cruz Mendes Bezerra.

Regina Bezerra e Eduardo Nascimento se despediram de 2016 no Zorah Beach com Adauto Bezerra Jr. E Gisele Boris. Também nas Flecheiras estiveram Ângela e Mônica Bezerra, Denise e César Montenegro, Cristiano Boris e Carlos Maia, Graça e Jorge Romcy, Nívea e Hermano Franklin, Arlete e André Holanda, Soraya e Miriam Leite, Andréa Rios e Alexandre Montenegro e familiares

Curtas

Depois de passar as festas com a mãe Constança Távora, Beatriz Beaker, com as filhas Michele e Natasha, retorna sábado para a Califórnia. /// Isabela Markan Albuquerque brindou seu aniversário, segunda, com a família reunida no apartamento dos pais Gilda Markan e João Marcelo Rios. /// Hoje é a vez de parabenizar Fábio Araújo, Diogo Cruz e Sílvia Sá, que terão sessão parabéns com as respectivas famílias.

Eveline Pessoa e Roberto Araújo Jr. Estiveram no Portamaris e receberam Regina e Roberto Araújo, Marisa e Luiz Fernando Vilela.

Ecos do Réveillon

Com a família reunida no Parque das Ilhas, Érika e José Carlos Girão receberam domingo, para almoço, os amigos Lilian Porto e Zé Armando, Luiziane e Wagner Fernandes, Raquel e Tarcílio, George e Martinha Assunção.

No Réveillon do Marina Park Hotel, embalados por Ivete Sangalo, Darlan Carneiro Filho comandou animada turma de amigos formada por Cleiton Ramos, Henrique Moura, Wilson Roberto e Vinícius Ponzios, vindos de Recife e São Paulo, respectivamente.

Agenda

O pianista cearense Felipe Adjafre dá continuidade à série de concertos mensais no Theatro José de Alencar neste domingo, recebendo o músico Sérgio Melo (baixista, violonista e guitarrista). No repertório, jazz e bossa nova. Levando 1kg de alimento, a entrada sai por R$ 10.

O Festival Garage Sounds abre espaço para bandas independentes do Ceará com mais 40 atrações. Com estreia neste sábado, na Praça Verde do Dragão do Mar, terá mais de 12 horas de festa, iniciando às 14h.

Giro

No Réveillon privê de Alessandra e Erivaldo Arraes, no Porto das Dunas, Teresa e Rodolfo Moraes, Raimundo e Andréa Delfino formaram animada mesa (1). /// Junto da esposa Larissa, Pedro Coelho comemorou o sucesso do Réveillon do Colosso Lake Lounge, com DJs exclusivos e atrações como Oito7Nove4, organizado pela Social Music, empresa da qual ele é um dos sócios (2). /// parte do novo quadro de secretários do prefeito Roberto Cláudio celebrou a virada do ano no Aterro da Praia de Iracema, palco da maior queima de fogos aberta ao público do País (3) e (5). /// curtindo temporada de agitos em Jericoacoara, Marina Brandão foi clicada durante a Jeri Rocks, na Praia da Malhada, badalada festa ao som de rock e indie dos anos 1980 e house music (4). /// Depois de comemorar o Réveillon no Aquiraz Riviera, Lúcia Praciano e Tadeu Costa embarcaram ontem rumo à Franca, tendo no roteiro tour por Paris e dias de esqui em Courchevel, nos alpes franceses (6). /// diretor do marina Park Hotel, Eliseu Barros era só alegria em sua festa da virada comandada pela musa baiana Ivete Sangalo, que animou fortalezenses e turistas na chegada do ano novo (7).

Teresa e Rodolfo Moraes, Raimundo e Andréa Delfino (1)

Larissa e Pedro Coelho (2)

O ex-secretário municipal de Turismo, Erick Vasconcelos, com a esposa Raquel, e o atual titular da pasta, Alexandre Pereira, com a esposa Isabel (3)

Marina Brandão (4)

Ivete Sangalo e Eliseu Barros (7)

Lúcia Praciano e Tadeu Costa (6)

O novo secretário de governo de Roberto Cláudio, Samuel Dias, com a esposa Érica (5)