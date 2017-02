Márcia Travessoni

00:00 · 07.02.2017

Presentes no casamento de Rebeca Sampaio e Thiago Valente, Beatriz Philomeno e as filhas Júlia, Tida e Sarah Philomeno eram pura elegância. As convidadas cumprimentaram com muito carinho os noivos, na festa que aconteceu no La Maison.

Cinema

A sétima arte deverá ser cada vez mais difundida entre os municípios cearenses se depender de um projeto encabeçado pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), de implantar duas salas de cinema em dez cidades. A primeira delas, em Aquiraz, será licitada em março deste ano.

E por falar em cinema, Márcio e Márcia Távora foram vistos assistindo, no fim de semana, ao longa "Jackie", que narra parte da história da ex-primeira dama dos Estados, Jacqueline Kennedy, interpretada por Natalie Portman. A artista, inclusive, concorre ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme.

Encontro

Liliane Albuquerque recebeu sexta, para jantar, o grupo que viajou com ela para a Europa. Entre eles, Gal. Torres de Melo e Maria Helena, Ana Guedes, Francisco, Rita, Ana e Leda Araruna, Carlos Taumaturgo Lucena e Sandra, Socorro Torres, Carlos Horácio Romero e Rosalina.

Em festa

Patrícia Martins Silveira e Thiago Furlanetti Barros Machado viveram um conto de fadas na celebração de sua união, último dia 02, no Buffet Athénée. Presenças de Antônio Pinheiro e Ilma, Rossana Gomes, Marcela e Armando Ferreira Gomes, Rodrigo Uchoa e Ilma, Manu Feitosa e Marcelo Pires, Aline e Diogo, Márcia e Bosco Ferreira Gomes, Rebeca Fujita, Lorena Gondim, Manuela Viana, Fernando e Celia Furlanetti, Roberto Leite e Juliana, Virna e Karine Machado, João Aragão e Cecila, Nonato Silva e Lúcia, George Soares e Keila, Naiana e Emanuel Machado, Vinícius Machado, Elmo Aguiar e Mirna, Carolina Silveira, Camila Silveira, Marco Pinheiro e Jorgeana.

Filha de Vládia e Pedro Brandão, Nina Maria Netto Brandão, comemorou seus10 anos junto com sua família e convidados em grande estilo em sua residência na Beira-Mar.

Saudade

A missa de 7º Dia em memória de Sérvulo Esmeraldo será celebrada hoje, às 20h, na Paróquia São Vicente de Paulo, no Dionísio Torres.

Fronteiras

O artista cearense Vando Figueiredo inicia 2017 levando sua arte além-mar, com duas exposições em Portugal. No dia 16, a Miiso Galeria, em Lisboa, apresenta a exposição antroPOP, e a partir do dia 17, a Lir Galeria abre a exposição Vando Figueiredo. "Ambas irão mostrar a temática rupestre por mim apresentadas nas técnicas de pintura, desenho, gravura e algumas obras inéditas", descreve o artista. As colagens de revistas sobre tela são, segundo o próprio Vando, a linguagem que ele mais tem utilizado em suas produções artísticas recentes.

Kids

Na bem cuidada festinha que marcou os dois anos de Giovanna, filha de Julia Marinho e Igor Perdigão: Rafaella Ximenes e Tiago Asfor, Daniele e Luciano Cavalcante, Lina e André Pontes, Cybele e Thiago Silva, Rebeca e Bruno Bastos, Priscila e Humberto Fontenele, Bruna Delfino, Guiomar Marinho, Cláudia e Arnaldo Pinho, Hélio e Verônica Perdigão, Mariana Araújo, Bruno Perdigão e Amanda Maia, Paula e Tom Andrade. O tema escolhido foi a Fazendinha, com buffet do Plus.

Bloquinho

Ao lado de Marina Brandão e membros da 7 Tons, Panta Neto recebia parabéns pela bonita e prestigiada festa "Bloquinho no Park" em edição especial no Iate Clube. No camarote de Licínio Corrêa e Chiquinho Aragão foram vistos Denise e Ricardo Rolim, Adriana e Cláudio Cruz, Cláudio Filho, Fernanda Diogo, Enid Câmara, Adriana Salgado, Ana Liady Accioly, Stela e Marco Salles, Rodrigo Ventura, Ricardo e Pedro Caminha, Matheus Gois, Silvia Egydio, Newton Bastos e Gilvando Jr.

Registros

Durante o fim de semana no Aquaville, em Aquiraz, Ana Lúcia Chaves e Alfredo Leonel comemoraram o aniversário dela ao lado de Karina e Mauricio Sampaio, Ana Vivência Melo, Socorro e Arnaldo Pinheiro.

Advogado Marcelo Uchôa vem recebendo elogios pela dinâmica atuação à frente da Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas do Governo do Estado.

Os noivos Paula Paixão e Francisco Mauro Filho celebraram seu casamento com festa inesquecível, na última sexta, no Mansão Lulla's.

Agenda

Artes plásticas, música clássica, fotografia e literatura produzidas por artistas búlgaros estarão em exposição do dia 9 a 26 de fevereiro, no Theato José de Alencar, Dragão do Mar e Cineteatro São Luiz, dentro da 2ª edição do Projeto Panoramas Internacionais de Cultura. A programação completa - e gratuita - pode ser conferida no site www.Zicciz.Org. Arte Pensamento, Gláucia Andrade, Fundação Zenon Barreto e Nara Barreto Vasconcelos na organização.

Oscar Arruda e Banda apresentam o show "Bird on the Wire - Tributo a Leonard Cohen", dia 15, às 20h, no teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Mosaico

Roberta e andré Machado movimentaram o Plus para comemorar o primeiro aninho de Romeo. O tema da festa, "Circo", deu mais encanto e alegria à festinha. O aniversariante, na foto acima com os pais, é neto de Janice e Eduardo Machado. /// São aniversariantes de hoje Nathália Carlos Mesquita, Inês Cals, Lia Ribeiro Jereissati e Raimundo Delfino Neto. /// O projeto do apartamento de Mariana e Leopoldo Cabral recebeu iluminação da Paroma, de Adélia e Paulo Magalhães. /// Em seu aniversário, dia 2, a estilista Miriam Leite foi surpreendida pela filha Soraya Leite com uma reunião familiar. /// Cleone pompeu teve sua mudança de idade comemorada no Coco Bambu Varjota. /// A festa de formatura da turma de Direito da Estácio, dia 4, no Plazzá, recebeu decoração de Raphaele Morais e Martiniano Jr.

Roteiros

A suíça será o destino de Daniel Simões e Flávia Laprovítera durante este Carnaval. E não há como deixar de falar do novo visual de Carla Laprovítera, que ressaltou toda sua delicadeza com um corte mais curto e moderno.

Destaque

A global Mariana Rios fechou parceria com a personal queridinha das tops, a cearense Nayana Montenegro, para orientá-la sempre que ela estiver pela terrinha.

Pôr do sol

Com um sunset no coqueiral do Portamaris, os gêmeos João Vitor e Beatrice, filhos de Pastora e Fernando Barroso, comemoraram aniversário ao lado dos pais e de Fernando Filho e Isabella.