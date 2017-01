Márcia Travessoni: expectativas

00:00 · 02.01.2017

O prefeito Roberto Cláudio - em clique festivo com a esposa Carol Bezerra e as filhas Isabela e Roberta - tomou posse ontem e inicia, agora, o segundo mandato na gestão da Capital. A torcida é para que, nos próximos quatro anos, a cidade continue crescendo e, por meio da administração correta dos recursos, seja um território cada vez mais receptivo para os fortalezenses e para aqueles que escolhem Fortaleza para visitar ou mesmo morar.Registros

Convidados de Rommel e Conceição Barbosa, formaram mesa na festa do Golfe Ville Ricardo Lopes e Danielle; Marcos Oliveira e Vanessa; Fred Arnaud e Emilyanne; Victor Lima e Sabrina; Walter Valente e Maria Newma; Edson Lopes e Irene Delne.

No apartamento do Portamaris, Luiz Helder Correia recebeu para a virada do ano os amigos Ângelo e João Paulo Figueiredo, Sandra Mourão, Karyne Araújo, Túlio e Penélope Colares.

Tiago e Maurício Leal foram os grandes anfitriões do Réveillon do Fortim. Márcia Andréa e Wicar de Paula Pessoa participaram ativamente da comemoração. Já Rebeca e Bruno Bastos preferiram a tranquilidade e aconchego do Monte Flor, maior condomínio da serra de Guaramiranga.

Com as respectivas famílias, Nara e Raul Amaral, Adriana e Paulo Gurgel curtiram o fim de semana de festas no Porto das Dunas. /// Na volta da praia de Parajuru, onde celebraram a chegada de 2017, Raquel e Hugo Machado embarcam, com os filhos Hugo e Paulo, para curtir uns dias na Espanha.

Encontros

Para a casa do Cumbuco, Miriam Almada levou as amigas de longa data Mires Dantas e Vera Tigre. /// No Ano Novo, Fátima e Juvenal Duarte reuniram a família em casa com direito a apetitosa ceia e oratória. /// Com as filhas e netos, Híder Pontes permanece em Santa Catarina até o dia 8 de janeiro.

Na casa de amigos, Elza e Maurílio Moreira desfrutaram dos últimos dias de 2016 na Praia da Baleia. /// Irisdalva e Fernando Furtado com Bruno, Josmara, Marcela e Irismar Linhares voltam hoje da praia de Guajiru.

Em festa

Em clima de comemorações, Emilse Barros Oliveira programou, no último dia do ano, um encontrão com filhos, genro e netos, no Réveillon do Iate Clube, ao lado, ainda, de amigos. No mesmo clube, Fátima e Haroldo Sanford dividiram mesa com Madalena Prado e Maria Helena Sanford.

Com organização de Raphael Joca, Marina e Leonardo Albuquerque reuniram em seu apartamento os amigos dos tempos de Fortal para confraternização. O Lulla's Buffet grifou o menu; Flora Tropical, a decoração; e Fabinho Varela, a animação.

Roteiro

Em grande roteiro, Kedma e Vicente Marino conferiram o Gran Prix de Fórmula 1 em Abu Dhabi, seguindo depois para Índia, Dubai, Luxemburgo, Bruxelas, Amsterdam, Frankfurt, Zurique e Paris, onde saudaram, em grande estilo, a chegada de 2017.

Enquanto Josy Aguiar e Drica Josino foram para o Rio de Janeiro com os filhos, Jacaúna Aguiar e demais familiares curtem uns dias de relax na praia do Cumbuco.

Agenda

O grupo Beatles 4 Ever volta às origens musicais e lança "Simplesmente Paul", um musical com grandes sucessos de Paul McCartney. A turnê viajará pelo Brasil entre os meses de março e maio e chega em Fortaleza no dia 21 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza, com show às 21h.

Para curtir

Fortaleza vai receber a primeira unidade do Coco Bambu Lounge & Music, na unidade Meireles. O novo conceito Coco Bambu é um espaço que reúne comida, bebida, música e entretenimento - uma ótima opção para encontrar os amigos nesta temporada de férias. As reservas para a abertura, nos dias 13 e 14 de janeiro, podem ser feitas pelo telefone (85) 3242 7557.

Toda quarta-feira, a partir das 19h, o Colosso Lake Lounge promove a "Noite de Pizzas e Vinhos". No menu, pizzas especiais e uma carta de vinhos selecionados, com preços promocionais.

Por aí

O grupo de primas formado por Jacira Farias, Cléa Timbó, Silviane Torres, Silvana e Sandra Farias se confraternizou no Coco Bambu. /// Liliane Albuquerque esteve no Cumbuco com a filha Adriana e Marcelo Holanda, com toda a família reunida.

Giro

Antes de curtir o Réveillon nas Flexeiras, Fred Pinto reuniu a família e foi aproveitar uns dias em Fernando de Noronha.

Empossada ontem no segundo mandato à frente da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz diz que a prioridade desse novo ciclo será a consolidação do projeto Fortaleza Cidade Sustentável, por meio de um financiamento, junto ao Banco Mundial, no valor de US$ 150 milhões; e a finalização do Parque Rachel de Queiroz, o segundo maior da cidade.

A comemoração do primeiro aniversário de Isabella Foeppel reuniu gerações da família, dia 16, no Marshmallow Buffet.

Victor Hugo e a querida Ilia Alencar - aniversariante do dia 3, como eu - foram passar o Réveillon e o aniversário dela em Las Vegas, reunidos com os netos Caio e Telma, que moram no Canadá.

Celebraram o Natal na residência da Jane e Jorge Ary: Cecília Pinheiro, Margareth Leal, Joyce e Clarissa Brandão, além de Júlia Leal, Maria Eduarda Brandão, Victor Rola e Lara Ildefonso.

Em noite inesquecível, Erilan e José Maria Girão celebraram o Natal em ato protagonizado pelos netos.

Cheia de projetos, a arquiteta Milena Holanda começa o ano renovando o visual.