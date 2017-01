Márcia Travessoni: Exemplos

00:00 · 31.01.2017

Responsável pela implantação de um sistema que reduziu os índices de criminalidade de Medellín a partir da ampliação do acesso à educação, o ex-prefeito da cidade colombiana Aníbal Gavíria foi um dos convidados do Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras, promovido pela Prefeitura. O prefeito Roberto Cláudio, a coordenadora de Relações Internacionais, Patrícia Macedo, e o governador Camilo Santana estiveram atentos aos exemplos passados pelo ex-gestor colombiano.

Gestão

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) empossa hoje, às 16h, o desembargador Francisco Gladyson Pontes no cargo de presidente do Judiciário estadual. O magistrado sucederá a desembargadora Iracema do Vale.

Roteiros

Micheline e Edilson Pinheiro acabaram de retornar de temporada em Paris, onde ele participou do Congresso Internacional de Estética. O casal aproveitou para revisitar a cultura francesa em passeios pelo Louvre, Museu D'Orsey, Inválidos, Notre Dame, Arco do Triunfo, Champs-Élysées, e degustar a gastronomia requintada de restaurantes como Maison La Truffe, L'Avenue e Café Angelina. A temperatura deu um gostinho especial à viagem do casal: -3 graus, com fortes ventos!

Após proferir palestra na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa sobre "Indenização Punitiva no Brasil", durante evento comemorativo da Revista Jurídica Luso-Brasileira, a professora Maria Vital aproveitou para visitar a amiga Fátima Goulart, que se encontra em temporada de estudos em Portugal.

Diretoria

A Câmara Setorial de Comércio e Serviços empossou, dia 18, a diretoria para o ano de 2017. A vice-presidente da Fecomércio-CE, Circe Jane Teles da Ponte, ocupará o posto de 2ª secretária. Também tomaram posse: João Porto Guimarães da Federação das Associações Comerciais do Ceará (FACC), como presidente; e Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra, do Conselho Regional de Administração, como 1º Secretário.

Princesas

Sob a presidência de Florismar Linhares e a vice, Maria Sanford, a reunião das Princesas do Norte celebrou os 36 anos do grupo com as presenças de Graça Maia, Lúcia Pierre, Helena Cidrão, Ada Vieira, Fátima Sanford, Soraia Pierre, Amélia Frota, Maria Alice Mont'Alverne, Gracinha Frota, Graça Monte Coelho, Tânzia Wichmann, Fernanda Aguiar, Vitória Philomeno, Carmita Rangel e Isabel Neves.

Acervo

Já estão em processo de catalogação as obras integrantes da biblioteca da escritora Rachel de Queiroz, que agora fazem parte do acervo da Universidade de Fortaleza (Unifor). Algumas publicações estão sendo restauradas e higienizadas para, em seguida, integrarem a Biblioteca Central e a Biblioteca de Acervos Especiais da Universidade. Ao todo, são mais de 2.800 livros e 600 periódicos, que estarão disponíveis para consulta a partir de fevereiro.

Energia

Desde o início deste ano, as escolas do grupo Farias Brito contam com abastecimento elétrico sustentável: toda a energia utilizada nas sedes é proveniente de um parque eólico na Prainha, medida que evita que cerca de 3,3 toneladas de CO² sejam despejadas na atmosfera - contribuindo, ainda, para a preservação de 20.916 árvores. Para atender à demanda serão gerados anualmente, em média, 4.800.000 kWh.

Bastidores

Quase tudo pronto para as Bodas de Prata e casamento de Branca e Racine Mourão, marcados para o dia 17: o cardápio já foi definido com Izabella Fiúza, do La Maison, e a participação especial de Dona Auridéia Gualberto; o bolo será de Marilza Pessoa, com desenho da própria Branca; e o vestido dela e de algumas madrinhas ficarão a cargo do estilista Lino Villaventura.

Em festa

Letícia Studart e Beth Pinto unificaram a comemoração de seus aniversários em um bloquinho de carnaval intitulado CarnaBeLê. A folia é dia 4, na Zug Chopperia, com direito a feijoada e bandinha.

Registros

Érika Markan, Ellen Tigre, Bia Pontes, Christine Marinho, Elisa Telles, Raquel Cavalcante, Cristiane Gurgel, Carol Porto e Renata Ribeiro entre as presenças de charme no aniversário de Cybele Pontes Campos.

Gêmeos de Raquel e Hugo Machado Segundo, Hugo e Paulo brindaram o aniversário, sábado, com um jogo de futebol em casa, organizado com os amigos da escolinha de esporte da qual fazem parte.

Agenda

Durante quatro dias de fevereiro, o espetáculo "Um Norte que Dança", do Corpo de Dança do Amazonas, traz três interpretações: Cabanagem, dia 9; Milongas, dia 10; e A Sagração da Primavera, dias 11 e 12; na Caixa Cultural. De quinta a sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. Após as apresentações, que visam difundir a dança do Amazonas, haverá palestras com o diretor da companhia, Getúlio Lima.

A 50ª edição do Carnaval da Saudade, promovido pelo Náutico Atlético Cearense, vai homenagear Donga, autor do primeiro samba, segundo os registros da Biblioteca Nacional. A festa acontece no próximo dia 18 e terá animação da banda Caribbean Kings.

Visitas

O professor Silvano Bezerra (no clique acima, de Ares Soares), diretor da TV da Universidade Federal do Maranhão, esteve em visita ao Espaço Cultural Unifor para conhecer as obras do artista Pedro Américo (1843/1905) pertencentes aos acervos da Fundação Edson Queiroz e do chanceler Airton Queiroz. A visita do professor à Unifor esteve relacionada diretamente ao trabalho dele à frente da Coleção Pedro Américo, projeto responsável pela edição de livro que pretende reunir fotografias de todas as obras do artista paraibano, considerado um dos mais importantes pintores acadêmicos do Brasil e autor do famoso quadro Independência ou Morte (O Grito do Ipiranga). /// Adriana Athayde chegou ao Ceará e foi recepcionada com muito carinho pelos filhos e amigos, depois de uma temporada de dois anos em Madrid, onde seu esposo Luiz Pina esteve à trabalho. /// Fátima sales às voltas com os preparativos de seu aniversário, que será comemorado próximo dia 11.

Giro

Clicado com Marcelo Mota durante o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras, o secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, vai ministrar um curso, entre os meses de fevereiro e junho, no qual analisa fatos históricos dos séculos XI a XXI. /// Fátima Baquit levou filhos e netos para curtir uma semana de relax nos parques de diversões de Orlando. /// Mudam de idade hoje: Etevaldo Nogueira Filho, Ivete Ramalho, Marjorie Vidigal, Jane Monteiro e Danielle Barreira Porto. /// Jacaúna Aguiar foi convocado para assinar a decoração da festa da turma de Engenharia Civil, dia 3, no La Maison Coliseu. /// No fim de semana no Beach Park, Ana Liady Accioly recebeu o amigo de São Paulo Lupercínio Menezes. O visitante ficou encantado com os agitos do pré-Carnaval da Praia de Iracema. /// Para celebrar o aniversário dela e os 45 anos de casamento, Karina e Maurício Sampaio reúnem a família e amigos para comemoração dia 17, na casa do bairro Luciano Cavalcante.

Destaque

Inspirada no Carnaval, a coleção Alto Verão da Anjo Colours será lançada nesta semana.

Em sampa

Na foto com Veri Bessa Neto e o filho Douglas Marshall, Marjorie Marshall é aniversariante de hoje. Para celebrar a data, ela embarcou rumo à capital paulista, onde Douglas reside.