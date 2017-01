Márcia Travessoni: Escrituras

00:00 · 11.01.2017

Jornalista e escritora, Celma Prata - clicada com Bel Machado e Mariana Montenegro - planeja lançar, este ano, um romance. Em outubro do ano passado, ela publicou "Viver, simplesmente", uma coletânea de crônicas, artigos e textos jornalísticos compilados em uma obra que tem capa ilustrada por Rebeca Melo.

Simplificadas

Licenças que antes demoravam de dois até seis meses para serem obtidas - atrasando obras e afastando investimentos imobiliários da Capital - agora serão emitidas em até 48 horas, graças às plataformas lançadas ontem, pelo prefeito Roberto Cláudio, na Fiec. A Licença Ambiental Simplificada para Construção e o Alvará de Construção Regular, emitidos online, fazem parte da desburocratização que a Prefeitura está implantando.

"Com isso, não estamos flexibilizando leis, mas reduzindo o risco de corrupção, tornando as coisas mais transparentes, sistematizadas. Nosso papel será fiscalizar essa informações apresentadas", esclareceu o prefeito, complementando que persegue a meta de tornar Fortaleza, em 12 meses, a cidade mais "desburocratizada do Brasil" no que diz respeito aos processos municipais e, assim, mais competitiva em termos públicos.

Comemorações

Ao lado da família, Fred Pinto dará início, hoje, às comemorações de seu aniversário na casa das Flecheiras. Sábado ele recebe, no cenário praiano, seleto grupo de amigos para mais comemorações. /// Hoje, é o B-Day de Ione Pinho, Letícia Pequeno e Marcos Cals. ///Aparecida Alencar troca de idade nesta sexta-feira e deixa a comemoração para o fim do mês, com um chá para as amigas de longa data.

Férias

Playa del Carmen, Cancún e Miami integraram o charmoso roteiro da recente viagem de Consuelo Dias Branco, Graça e Jório da Escóssia, Regina e Aloísio Ximenes Júnior, Gabriela da Escóssia, Gisela e Herbert Vieira Jr., com Giulia e Giovanna. /// Acompanhada das filhas Débora e Carol, de Helinho Lupiciere e os netos, Anna Christina Henriques retorna dia 15 de Orlando, trazendo novidades em estética para sua clínica.

No fim de semana, Karísia e Luiz Pontes foram vistos no Pulcinella do RioMar Fortaleza. /// Recém-chegados de Brasília, Mônica e Maninho Brígido armam um encontro com amigos para sábado, data do aniversário dele.

Atividades

Após o recesso de fim de ano, o espaço Viva, de Tânia Sancho, retorna às atividades com mais de 50 cursos e atividades nas áreas de artes, autoimagem, decoração, paisagismo, espiritualidade, literatura, design, fotografia e educação financeira.

Encontros

O aniversário de Eliana Borges foi comemorado sábado, no salão do Ideal Clube, com as presenças de Excelsa e Arthur Costa Lima, Pedro Galvão e Regina, José de Paula e Daniela, Roberto e Carlota Pinheiro, Raul e Rebeca Martins, Fernando e Cristina Bezerra, entre outros.

Pretinha Rolim, Chrystine Ary, Graça e Nekita Romcy, Maria Lúcia Negrão, Isabelle Borges, Vera França, Silvia e Mônica Studart, Susy e Guiomar Feitosa, Simone Melo, Alexia Fontes, Denise Pontes, Liliana Farias, Solange Palhano, Priscila e Felipe Araújo, Marister Quinderé, Dito Machado e Toca Couto estiveram, quinta-feira, no lounge exclusivo do Colosso para a sessão 'bye bye' de Geórgia Saboia.

Por aí

Danielle Cunha e Ângelo Luz, com as filhas Elise e Sofia Luz, retornam hoje de temporada de ski em Vail, no Colorado. ///Em visita a Andréa e Alexandre Montenegro, Nara e Raul Amaral, e o filho Raulzinho, passaram o fim de semana na praia das Flecheiras.

Engenheiros

Na turma que colou grau em Engenharia Civil, pela Universidade de Fortaleza (Unifor): Victor Arruda Pinheiro, filho de Danielle e Valdísio Pinheiro; e Marco Salles Filho, herdeiro de Stela e Marco Salles.

Agenda

A Social Music, Hot Produções, For You e Colosso Lake realizam neste sábado, a partir das 16h, o "Bloquinho de Verão 2017", no Terminal Marítimo de Passageiros. As atrações do primeiro encontro do ano são Rafa e Pipo, Samba Pop, Ivo Brown e Fit Dance.

A Escola de Negócios e a Faculdade Farias Brito promovem hoje, às 19h, na Livraria Cultura, o Painel de Liderança Avançada, com Guilherme Said, Técia Caetano e Guilherme Pequeno discutindo os desafios e rumos para 2017.

Premiada como Cantora Revelação, a carioca Tereza Cristina interpreta os sucessos de Cartola, dia 29, no Teatro RioMar Fortaleza, às 20h.

Mosaico

De volta de tour pelo continente africano, Rodrigo Ventura e Alice Diniz - filhos de Ailza e Francisco Ventura, Leda e Elinaldo Diniz, respectivamente -oficializaram o noivado durante um elegante jantar no endereço dos pais dela, com a presença de familiares. O casamento será em novembro (1). /// Vanêssa Almada e Mário Queirós levaram os filhos para apreciar a última temporada do Natal Luz de Gramado, no RS (2). /// na volta de tour pelos mares da África, Ednilo Soárez foi surpreendido com Voto de Congratulações de autoria do deputado Heitor Férrer pelo lançamento de seu livro "Náufragos do Porto" (3). /// Denise Bezerra foi brindar seu aniversário em Salvador, onde curte férias ao lado de Gil Santos até o dia 20 (4). /// familiares e amigos de Helaine Magalhães Medeiros e Francisco José Ibiapina foram até Sobral para o casamento dos noivos na Igreja São Paulo Apóstolo (5). /// A virada de ano e os primeiros dias de 2017 da Haim Erel e da família foram esquiando em Les deux Alpes, na França (6). /// na festa de despedida de Geórgia Saboia, Chrystine Ary e Pretinha Rolim estiveram presentes (7).

Alice Diniz e Rodrigo Ventura (1)

Pedro Henrique, Natália e Deusmar Neto com os pais Vanêssa e Mário Queirós, no Alpen Park (2)

Ednilo e Fani Soárez (3)

Gil Santos e Denise Bezerra (4)

Chrystine Ary e Pretinha Rolim (7)

David, Phillipa, Sarah, Haim e Sophia Erel, Victoria e Victor Pontes em temporada de esqui (6)

Helaine Magalhães Medeiros e Francisco José Ibiapina (5)