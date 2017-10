Márcia Travessoni

00:00 · 16.10.2017

Depois de prestigiar o lançamento do livro da escritora portuguesa Teolinda Gersão, Angela Gutiérrez (no clique acima com Regine Limaverde, a própria Teolinda e Lourdinha Leite Barbosa) receberá o título de Sócia Honorária da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil (Ajeb). Junto dela, Edyr Rolim, Batista de Lima, Francisco Lima Freitas e José Augusto Bezerra também receberão o mesmo título, em solenidade marcada para amanhã, no Palácio da Luz.

Plástica

A partir de amanhã, o Espaço Cultural Unifor recebe a XIX edição da Unifor Plástica, "Uma constelação para Sérvulo Esmeraldo" que conta com a participação de artistas cearenses ou residentes no Ceará e outros artistas do Nordeste. A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta, das 9h às 19h; e aos sábados e domingos, das 10h às 18h.

Roteiros

De Lisboa, Denise e César Montenegro foram a Paris, onde conferiram a exposição L' Alchimiste, que fica em cartaz até janeiro de 2018, no Grand Palais. /// Depois de curtir o feriado em Jericoacoara, Márcia e Bosco Ferreira Gomes voltam as atenções aos preparativos da viagem a Israel, com retorno por Roma.

Baby

Nasceu mais uma netinha para Chiquinho e Cristina Aragão: a pequena Catarina é o novo xodó de Carolina e Yuri Rocha, e a nova companhia da irmã Valentina.

Anfitriões

Na véspera do feriado, Claudiane e Carlos Juaçaba receberam no Mandara: Adriana e Rony Ximenes, Simone e Eudes Ximenes, Kamila e Adriano Barbosa, Auta e Roberto Oliveira, Silvia e César Rêgo e outros moradores da região de Aquiraz. /// No sábado, Ana Vládia Sales abriu as portas de sua residência para happy-hour em homenagem à sogra Nazaré Sales, que aniversariava na data.

Em festa

Mudam de idade nesta segunda-feira Ana Sampaio, Maira Silva, Natália Fujita, Silvia Moisés, Tâmara Moreira e Marta Peixe.

Martinha Assunção e Ana Virgínia Martins estão organizando a festa que celebrará os 10 anos do grupo das Divas, formado por muitas socialites da cidade. Uma turma de 60 amigas irá participar desse badalado happy-happy no Coco Bambu Lounge, marcado para o próximo dia 31.

Adriana e Otávio Queiroz foram comemorar o aniversário dele em Dubai. /// Denise e Luciano Cavalcante passaram o aniversário dele em Porto, Portugal, na semana passada. Logo após, Denise ficou dois dias dando aulas na Faculdade de Direito de Lisboa.

Mosaico

Aniversariante do último dia 12, Rafaela Otoch comemorou a data renovando uma tradição: a visita ao carmelo de Santa Terezinha em Lisieux, na França. Ela foi acompanhada do marido, Deib Otoch, e dos filhos (1). /// O presidente da OAB-CE, Marcelo Mota, foi homenageado com a Medalha Boticário Ferreira, na Câmara Municipal de Fortaleza, por indicação do vereador Benigno Júnior (2). /// Robério e Christiane Leite foram palestrantes do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, realizado na última semana, no Centro de Eventos do Ceará (3). /// Em Portugal, Fátima e Cláudio Henrique Câmara recepcionaram turma de amigos que foi prestigiar o casamento de Lucas Câmara e Laime Paz, na cidade de Cintra, com recepção no Penha Longa Resort (4). /// Quem também visitou recentemente as terras lusitanas foram os irmãos Regina, Moema, Mônica e Adauto Bezerra Jr. Filhos do Coronel Adauto Bezerra, que estiveram em Águeda, terra dos avós deles (5). /// O casamento de Djan Gondim e Lilian Oliveira reuniu familiares e amigos dos noivos na Igreja de Lourdes, último dia 7 (6). /// clicada durante o lançamento das novas coleções da La Vie e NX, a empresária Grazielle Albuquerque comemora a expansão do seu negócio no ramo de festas (7).

Rafaela Otoch (1)

Mateus Carneiro, Marcelo Mota e Benigno Júnior (2)

Robério e Christiane Leite (3)

Fátima Câmara e amigas (4)

Adauto Jr., Mônica Araripe, Regina Bezerra e Moema Mota (5)

Djan Gondim, Lilian Oliveira, George Koblitz, Valéria Gomes e Alberto Ferreira Gomes (6)

Grazielle Albuquerque (7))