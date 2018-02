Márcia Travessoni

00:00 · 22.02.2018

Na noite de terça-feira, Alexandra Pinto ganhou festa surpresa das amigas, em restô da cidade. Martinha Assunção ficou à frente de toda coordenação, junto de Cláudia Gradvohl, Michelle Aragão, Letícia Macedo, Cristina Brasil, Adriana Arraes, Érika Ponte e Adriana Bezerra. No momento em que chegou ao local da festa, Alexandra foi surpreendida com uma calorosa sessão de parabéns. Emocionada, ela estava também radiante em um macacão prata, que traduzia exatamente sua essência de pessoa iluminada. O bolo de parabéns foi da Adriana Cake Mania, em sintonia com a décor idealizada pelas amigas da aniversariante. Os hits do DJ Gilvan Magno animaram todas as convidadas.



Júlia, Alexandra, Marcela e Mariana Pinto



Rafaela Pinto, Cristina Brasil, Cláudia Gradvohl e Cristiane Faria



Michelle Aragão

Bastidores

Após acompanhar o embarque, em São Paulo, de Raquel Teixeira, Eduardo e Giovanna Pantaleo para Haia, na Holanda, Eveline Freitas retorna a Fortaleza dia 7 de março, véspera do aniversário do filho Felipe.

A desembargadora Edith Bringel comemora seu aniversário nesta sexta, com almoço no Cabaña del Primo. Irene Mota, Zeneida Rangel, Esther Lins, Marilze Studart, Idelária e Renata Linhares, Lígia e Graça Bringel, Maria Amoreira, Gabriela de Castro, Elba Justa, Querubina Bringel e Maria Wanda Sá, que atua na organização do evento, entre as presenças confirmadas.

Com decoração de Dito Machado e serviço de buffet do Barbra's, Bernardo Borges e Maryna Rodrigues Landim casam-se no civil nesta sexta-feira, em íntima cerimônia no endereço dos pais dele, Inês e Pedro Felipe Borges. A bênção religiosa será em Algarve, Portugal, com Geórgia Fontes à frente da decoração.

Acontece hoje a eleição da diretoria do Ideal Clube, tendo Amarílio Cavalcante na presidência do Conselho Deliberativo e Alcimor Rocha na Presidência Executiva, candidatos pela chapa única. O processo eleitoral acontece das 8h30 às 22h, na sede do clube.

Mosaico

Na capela do Hospital Militar, Inês e César Cals celebraram o batizado das três netinhas, com as bênçãos do padre Eugênio Pacelli (1). /// Comodoro do Iate Clube, Licínio Corrêa e sua esposa Helena comandaram uma das mais animadas mesas no Carnaval da Saudade do Náutico (2). /// Com a presença das integrantes da Alfe e da Acad, Karina Sampaio - usando criação de Kalil Nepomuceno - comemorou aniversário com festa carnavalesca (3). /// Mariana e Felipe Gurgel promoveram o chá revelação do baby, que será um menino, o 9º neto de Teresa e Fernando Cirino Gurgel (4). /// Antonianna Vecinna e Camila Cavalcante comemoraram juntas seus aniversários, em reunião de amigas no apartamento de Ana e Antônio dos Santos (5).



Melina com Victor e Soraia Cals, Sofia com Bruno e Marianna Cals, Sara com César e Lia Cals (1)



Helena e Licínio Corrêa, Anabela Evangelista, Angélica Pinto e Lígia Barreto (2)



Maurício Filho, Maurício e Karina Sampaio, Aldenita e João Henrique Sampaio (3)



Cristiane, Clarissa, Mariana, Teresa e Juliana Gurgel (4) Cristiane, Clarissa, Mariana, Teresa e Juliana Gurgel (4)



Camila Cavalcante, Ana dos Santos e Antonianna Veccina (5)

Curtas

Para alegria de Bia Jucá, Fábia, João e João Manoel regressaram ontem de roteiro que incluiu visita a Disney e cruzeiro pelo Caribe. /// Por conta de seu aniversário, celebrado hoje, Arinete Timbó ganhou homenagem antecipada de turma de amigas, terça, em almoço na casa de Penha Moura. /// Hoje também é dia de parabenizar Adriana Queiroz, Paulo Simas e Marcelo Pinheiro. /// Eveline Pessoa e Roberto Araújo Jr. Receberam os amigos e a família domingo, em seu apartamento, para comemorar os 23 anos da filha Thaís. /// Sexta-feira acontece o lançamento da 2ª edição do livro sobre a trajetória no esporte do jornalista Sílvio Carlos, às 17h, no Country Club.Em festa

Para o filho Pedrinho, que ontem completou seu primeiro aniversário, Maria Alice Fujita e Sabino Freire Neto prepararam uma inusitada festinha com o tema "Aviador, Primeira Classe!". O encontro teve lugar no endereço dos tios Larissa Fujita e Rodrigo Furtado e foi surpreendente e cheio de animação. A avó Sandra Fujita ajudou na articulação do evento, que recebeu decoração da Le Festive.

Comércio exterior

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Jorge de Lima, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, César Ribeiro, estarão, nesta sexta, no Crato, participando do Fórum de Oportunidades e Promoção da Cultura Exportadora no Cariri. O evento vai reunir potenciais investidores na área de comércio exterior e oportunidades disponíveis em empreendimentos como o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), com o Porto do Pecém e a Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará).

De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), a região do Cariri possui 1.520 indústrias ativas distribuídas em 29 municípios e é responsável pela segunda maior participação no PIB entre as regiões cearenses, com fatia de 8% do total do PIB do Estado.

Preparativos

Para tratar dos detalhes do XX Festival Eleazar de Carvalho, Sônia Muniz de Carvalho já chegou em Fortaleza e tem Irineide Silveira como sua anfitriã. O evento de música clássica, que já faz parte do calendário nacional, reunirá, entre 1º e 22 de julho, no campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), programação que contempla concertos musicais, concurso, cursos e oficinas voltados para o aprendizado musical.

Pedro Coelho Neto, André Camurça e Marcos Aurélio, da Áudiomix, estiveram esta semana na capital portuguesa para acertar os detalhes do Villa Mix Lisboa, que será realizado em outubro.