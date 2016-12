Márcia Travessoni: Entre amigas

00:00 · 30.12.2016

Clicada com Lissa Dias Branco - que está de férias, em Fortaleza, do intercâmbio na Suíça - e Juliana Romcy, Nekita Romcy está de casamento marcado para julho de 2017, e já se encontra a mil nos preparativos da festa.

Virada

Para o Réveillon das Águas, no Aquaville Resort, Luzia e Walter Castelo Branco formarão grande mesa junto de Tânia e Betinho Holanda, Carol e Bruno Castelo. As atrações da noite são Lagosta Bronzeada, Márcia Freire e Aduílio Mendes.

Fugindo da folia, Branca e Racine Mourão, Isaac e Sheila Furtado, Rodrigo Maia, Anik Mourão, Manoela e Márcio Crisóstomo curtirão o aconchego da bela casa de Glaydes e Rossine Esmeraldo, na serra de Guaramiranga.

Parabéns

Kilderye Freitas reuniu os mais queridos para comemorar o aniversário no Moana Gastronomia e Arte, no último dia 20. A animação foi por conta do DJ Davi Fernandez. Presenças de Rodrigo França, Camila Câmara, Fred Carioca, Marjorie Marshall, Veri Bessa Neto, Aninha Fiúza, Luciana Senna, Victor Benevides Gerdelmann e Willfridy Mendonça.

Na praia

No Mandara Lanai, Daniela e Gerardo Bastos Filho com Gabriela Bastos e Pedro Garcia, Gerardo Neto e Klicya Bastos, Isabella Bastos e Hiram Neto recebem para a noite de sábado: Mirian e Liane Bastos, Maryane e Stélio Lima, Kácio, Otácio, Iracy, Rossana, Kallyo, Kelvia Dantas, Inês e Roberto Porto, Paula e Flávio Castro, Liliane e Pery Cavalcante, Ângela e Levindo Garcia, Odmar Feitosa Filho e Raíssa. O serviço de buffet será do Limone.

Carlota e Roberto Pinheiro e demais membros da família Gurgel Costa Lima estarão em Aracati, para acompanhar, dia 1º, a posse de Bismarck Maia na prefeitura de Aracati.

Acontece

Vibrantes com as conquistas de 2016, Auridéia Gualberto e Izabella Fiúza levaram a família para o Beach Place. ///A fim de assistir à queima de fogos da Beira Mar, Maria e Eymard Amoreira passarão o Réveillon no apartamento de Rodrigues Júnior, com toda família. /// Vistas em drinques e agradável papo, no Villa Mango, em Icaraizinho de Amontada, Maria de Jesus e Silvana Frota, Vera e Sílvia Câmara.

Depois da virada no Porto das Dunas, Vanessa Almada e Mário Queirós seguem para Gramado, levando os filhos para aproveitar o Natal Luz.

Antes de iniciar Cruzeiro no Oasis Of The Seas, maior transatlântico do mundo, Mônica Arruda e família participaram de Natal Americano na casa da amiga Elba Cabello, que, junto do filho Carlin Benevides, recebeu a caravana cearense em Miami.

Agenda

Com estreia no Brasil marcada para o dia 5 de janeiro, o filme "Moana - Um mar de aventuras" poderá ser conferido na recém-inaugurada sala com conceito Mega da Rede Centerplex no Via Sul.

O espetáculo de lançamento do livro-CD "Maracatus, Afoxés, Coroações, Rezas e Outros Batuques", de Inês Mapurunga, acontecerá no dia 15 de janeiro, às 18h, no Cineteatro São Luiz. A entrada é gratuita.

Com texto da consagrada autora Jennifer Tremblay, a peça "A Lista" terá duas apresentações em Fortaleza, dias 7 (às 18h e às 20h) e 8 (às 17h e às 19h) de janeiro, na Caixa Cultural Fortaleza.

Grande noite

Evento já consolidado entre os maiores Réveillons do País, a virada de ano no aterro da Praia de Iracema, na Capital, terá, entre as 13 atrações anunciadas, Cláudia Leitte, Jorge e Mateus e O Rappa. A expectativa é que a queima de fogos seja assistida por 1,2 milhão de pessoas.

No Marina Park Hotel, a baiana Ivete Sangalo, a banda Caribbean Kings e Márcia Felipe são as atrações que vão animar a noite da virada, com direito a sistema all inclusive e show pirotécnico. /// Na zona sul da Cidade, o Colosso Lake Lounge terá shows de Jorge e Mateus, Oito7Nove4, Pedro e Benício e Marcinho, além do Lake Exclusive, espaço reservado para música eletrônica, com open bar.

O Réveillon Pan'o Novo 2017 será no Golf Ville Resort Residence, na praia do Porto das Dunas. A noite da virada terá shows de Henrique e Juliano, Maiara e Maraisa, Avine Vinne e Luís Marcelo e Gabriel.

A chegada de 2017 no Hotel Gran Marquise percorrerá os mais belos cenários da natureza com as festas Gran Sky e Oceanos.

O paradisíaco Cafe de La Musique, no Cumbuco, terá dois dias de festa. Hoje, a Lagostada, com Melanina Carioca, Marco Hanna, André Guerreiro e Sax in the House. Já na noite da virada, as atrações são Thiago Martins, Crossover (Amon Lima + Julio Torres), Matheus Nogueira e The Juns.

Giro

N a casa decorada pelo filho, Dito Machado, a querida e sempre elegante Dayse Machado celebrou o Natal com toda a família reunida (1). /// por conta de seu aniversário, celebrado oficialmente amanhã, Lúcia Pierre ganha homenagem articulada por Fátima Sanford e Vitória Philomeno, em almoço, hoje, no Ideal Clube (2). /// Com pop up store instalada até 30 de janeiro no Jardins Open Mall, Jussara Regás vem recebendo várias amigas (3) /// Ainda rendem bons cliques o Natal do Colosso Lake Lounge (4).

Golfe nas férias

Os turistas e fortalezenses que quiserem desfrutar de cenários que vão além das praias do Estado poderão praticar, durante o mês de janeiro, aulas de golfe no Aquiraz Riviera. Durante todos os sábados do mês, o clube vai oferecer aulas gratuitas de golfe para crianças e mulheres. Para os pequenos de 6 a 15 anos, as aulas serão no horário de 10h às 11h, enquanto para as mulheres, será de 11h às 12h. Os participantes terão noções das regras do esporte, como procede o jogo e poderão dar suas primeiras tacadas. O Complexo Aquiraz Riviera possui o melhor campo do Norte e Nordeste e um dos melhores do Brasil. O golfe ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico, na maior precisão dos movimentos de coordenação motora e na concentração. As visitas devem ser agendadas por telefone.