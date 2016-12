Márcia Travessoni: Entre amigas

00:00 · 26.12.2016

Em clima de aconchego e confraternização, Morgana Dias Branco armou almoço para celebrar o fim de ano com as amigas e parceiras de alegrias. Junto da filha, Lissa, ela recebeu nomes como Suyanne Dias Branco, Camile Cidrão e Geórgia Saboya na tarde de afetos que teve direito à apresentação do pianista Paulo Rodrigo e pocket show de Levi Castelo Branco, ao som de sanfona.

Arte e café

Visitar a exposição "Coleção Airton Queiroz" e ter, também, a oportunidade de tomar uma maravilhoso café. Para oferecer essa experiência para cada vez mais visitantes, a Universidade de Fortaleza (Unifor) abrirá o seu Café das Artes no período de férias. O ambiente possui um cardápio diferenciado e é rodeado por uma área verde que cria uma espécie de microclima no campus. Localizado no térreo da reitoria, ao lado da escada do Espaço Cultural Unifor, o café e o espaço cultural ficam abertos de terça a sexta, de 9h às 19h; sábados, de 10h às 18h, e domingos, de 12h às 18h.

Por aí

Vibrantes com o merecido sucesso de sua rede de restaurante no ano que se finda, Daniela e Afrânio Barreira foram curtir uns dias de relax na casa de Miami, com filhos e netos. /// Com familiares, Ivânia Araújo optou pela balada de virada de ano em grande estilo, no Golf Ville.

Sementes

Autor e regente do Projeto "Semeando Sons", do coral Vozes da Uece, o professor Cláudio Mesquita, numa atitude linda e cheia de amor e carinho, dedicou o dia de seu aniversário a cantar e distribuir presentes às crianças internas e transplantados do Hospital de Messejana. A filha dele, Marina Mesquita, participou da iniciativa com cantos de louvor.

Bastidores

Visto jantando na noite de quarta no D'Abelle Bistrô, o prefeito Roberto Cláudio com a esposa Carol Bezerra, Cléber Cunha e Julinho Ventura. Também foram conferir o novo cardápio do restô de Silvana Guimarães Daniela e Luciano Cavalcante Neto, Rafaela e Tiago Asfor.

As empresárias Rafaella Albuquerque e Michelle Holanda lançam em janeiro o aplicativo Shipper. Voltada para locação de imóveis, a ferramenta será disponibilizada simultaneamente em Fortaleza e São Paulo e chega ao mercado como uma das soluções mais eficientes para a tarefa de encontrar o imóvel ideal.

Ceias

Num encontro de gerações, Ana Luisa e Urbano Costa Lima reuniram a família em ceia preparada com muito afeto. /// Adélia e Paulo Magalhães, como de costume, receberam filhos e suas famílias para almoço de Natal dia 25. A passagem de ano da família será em Guaramiranga. ///Luciana Jucá Martins e Reginaldo Rocha, Lineu Jucá Martins e Camila Arruda assistirão à virada de ano na badalada festa do Iate Clube.

Em família, Marta e Vicente Belchior passaram o Natal no apartamento de Silvana e César Parente. Para o dia 31, agendaram o Alphavile com Ivana e Bosco Camilo.

Curtas

Dj Itaquê Figueiredo preparando repertório especial para agitar o Réveillon de Flecheiras 2017. ///Carlos Pimentel retornou de Brasília, onde tratou da reestruturação dos auditores fiscais do Trabalho junto ao sindicato nacional da categoria. /// Parabéns hoje para Mana Holanda, Darli Baião e Cristina Saboya.

Encontros

No encontro de Natal das VIPs no Moleskine foram vistas Martinha Assunção, Paula Barreira, Vânia Viana, Suyanne Dias Branco, Camile Cidrão e Silvia Moraes.

Com menu assinado por ela mesma, Graça Romcy recebeu as amigas da turma "Para Sempre" para comemorar o Natal em seu apartamento. Participaram da noite Alessandra Arraes, Claudiane Juaçaba, Nekita Romcy, Luiziane Fernandes e Maria Ester Quinderé.

Agenda

Instalado no RioMar Fortaleza até 31 de dezembro, o Museu Egípcio Itinerante traz a cultura de um país cuja história é permeada de traços de misticismo e lendas. Com curadoria do artista plástico egípcio e pesquisador de egiptologia Essam Elbattal, o Museu apresenta uma visão ampla da terra dos faraós em um acervo com cerca de 200 esculturas. A visitação é de segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 20h.

Giro

A designer de joias Sandra Pinheiro lançou a coleção Festas de sua marca homônima, com coquetel e a presença de clientes VIP (1). /// elisa oliveira recebeu, em seu endereço, turma de amigas em momento Jingle Bell, semana passada. A própria anfitriã deu seu toque de décor em todos os detalhes do encontro (2). /// Para receber as amigas em almoço natalino, Morgana Dias Branco contou com a ajuda do decorador Marcos Nóbrega para deixar seu apê em clima de festa. A anfitriã estava radiante com a chegada dos trigêmeos, que vieram da Suíça celebrar o fim de ano junto dos pais - o Réveillon, inclusive, será em Fortim (3) e (5). /// Marilza e Adriana Pessoa lotaram de mimos as vitrines do Bom Bocado, para as festas natalinas (4). /// Com o aval de Márcio Távora, Dito Machado articulou a party surpresa de Márcia Távora, dando também seu toque decorativo no Moranga (6)

