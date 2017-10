Márcia Travessoni

Tendo Lenise e Cláudio Rocha e Layla e Guilherme Fujita – com a pequena Anik – no rol de padrinhos, Juliana Cidrão e Bruno Nogueira casaram no último sábado, e receberam os convidados em grande festa no Lulla’s Athénée. Os filhos de Suzana Cidrão e Hirandes Sales e de Dora e João Flávio Nogueira confiaram o cerimonial a Anailde Coelho, e Paulo José e Banda embalaram o evento.

Sobrevida

Nosso Estado continua colecionando bons desempenhos em transplantes: chefe da unidade de Onco-hematologia do HUWC, o Dr. Fernando Barroso comemora os resultados com sobrevida de um e dois anos de transplantes de medula óssea.

Em festa

Adriana e Cláudio Cruz prepararam uma comemoração e tanto para o aniversário dele deste ano: após o início no show de Toquinho, Ivan Lins e MPB4, no Iate, sábado, eles continuam a festa nos dias 11 e 12, no Porto das Dunas, com a presença da filha Ana Luiza, que virá de São Paulo.

Maria Luísa e Carlos Guerra preferiram comemorar o aniversário dele em romântico jantar a dois, no domingo. /// Com décor de Raphaela Moraes e Martiniano Jr., o Mansão Lulla’s foi palco, último sábado, da cerimônia e recepção do casamento de Juliana Saldanha e Felipe Pinheiro. O mesmo buffet recebe, neste dia 14, a sofisticada comemoração do casamento de Luís Paulo Pontes e Bárbara Viana, com cerimonial de Maythê Oliveira. A lua de mel dos noivos será no paraíso de Maragogi.

Música e décor

A Casa Cor Ceará deste ano preparou uma seleção de apresentações musicais para embalar a visita aos ambientes. Na Praça Chanceler Airton Queiroz – criada por uma equipe de alunas coordenada pela professora de Arquitetura da Universidade, Maria Christina Bessa –, vários artistas devem se apresentar todos os sábados, às 18h30, e também no último domingo da mostra.

Já a Praça #sertaoconnect, criada por Andréa Queiroz e Dido Neto, será palco de happy hour produzido pelo DJ Morr, às sextas e sábados, às 19h, e aos domingos, às 18h. Saulo Torres, Rafael Silveira e Inácio Parente são alguns dos DJs convidados, que comandarão o som nestes dias.

Por aí

Nesta semana, Ermengarda e Eudoro Santana irão a Paris para uma visita à filha Andrea, ao genro Jean Pierre e ao neto Gabriel. /// Bia e Max Perlingeiro também passam uns dias em Paris, antes de seguir para Zurique, onde conferem a exposição de Barceló.

Daniele e Luís Carlos Lafuente levaram os filhos Pedro e Larissa a Salvador para adquirirem o visto espanhol de estudo. /// Enquanto Nazaré Sales esteve em Belém, para o Círio, Bob Sales e Cláudio Philomeno passaram o fim de semana no Fortim, no aniversário de Mauricio Leal.

Camille Cidrão foi comemorar o aniversário em Orlando, acompanhada de Marcelo, Helena e Luís Cidrão.

Bastidores

Synara Leal será uma das cinco embaixadoras Cartier, e vai representar o Ceará em evento da grife francesa marcado para novembro.

Com nova fase dedicada aos artesãos cearenses, a Loja do Bem reabre hoje, às 19h, ao lado da Zara Home, na expansão do Shopping Iguatemi.

Beneficente

Hoje e amanhã, o Shopping Benfica promove a 17ª edição do Manhã Feliz, projeto social especial do Dia da Criança que vai proporcionar, a duas mil crianças atendidas por entidades beneficentes, programação cultural e artística gratuita. Elas também ganharão presentes e terão a oportunidade de ir ao cinema pela primeira vez.

Agenda

A Galeria Multiarte sedia mais um encontro com Lilia Schwarcz, hoje, às 18h30, quando ela lançará o livro “Lima Barreto – triste visionário”.

Para comemorar o Dia da Criança, o RioMar Fortaleza promove a segunda edição da Viradinha Cultural. O evento, que terá nove horas de programação, acontece nesta quinta, a partir das 10h, na Praça de Eventos do Piso L3, com aulas de dança, cineminha, festival de talentos, oficinas, pocket show e cortejo com personagens pelo shopping.

Marcada para o dia 11, a tradicional Garota White, festa assinada por Wesley Safadão terá como palco o Marina Park Hotel, a partir das 22h.

Novas rotas

Em solenidade realizada em São Paulo, no último dia 4, na residência do Cônsul Geral da França no Brasil, Brieuc Pont, foi oficialmente lançado o HUB da Air France/KLM/Gol em Fortaleza. Além disso, a Gol anunciou que reforçará a oferta de voos para quatro capitais do Norte e do Nordeste (Recife, Salvador, Belém e Manaus) e criará uma nova rota entre Fortaleza e Natal. No registro acima, alguns dos presentes no evento: a vice-governadora Izolda Cela; a diretora para América do Sul da Atout France, a agência oficial do turismo francês, Caroline Perol; Clodoveu Arruda, Moara Albuquerque e Patrícia Macedo. /// Ana Luiza Araújo esteve na última semana em Belo Horizonte conferindo as novidades do Minas Trend. /// Aniversariam hoje Guirlanda Ponte, Nadja Parente, Patrícia Sabóia, Metoniza Vieira, Ubiratan Vieira e Ana Paula Daud. /// Para fim de semana na casa do Cumbuco, Nádya e Dão Cabral receberam Karísia e Luiz Pontes, Branca e Josué de Castro, Bel e Osler Machado, Rose e Eliseu Batista, Clícia e Germano Rocha, Beta e João Mota.

Amigos e motores

Diretor da Audi Center Fortaleza, George Lima comemorou aniversário, semana passada, cercado do carinho dos amigos e, claro, dos motores potentes da Audi. Élcio Batista e Marcos Dias Branco (na foto abaixo com o aniversariante) foram alguns dos presentes, além de Julinho Ventura, Luiz Pontes, Edmilson Lima, Fanhiko Ventura, Edmar Feitosa, Dilson Pessoa, Cássio Sales, Leonardo Albuquerque, Etevaldo Nogueira, Walder Ary Jr., Evandro Pessoa, Fábio Campos, Daniel Joca, Átila Botelho, Paulo Vale, Erick Vasconcelos, Adriano Pinheiro, Otílio Ferreira, Bia Pontes, Cibele Campos, Tatiana Luna, Laura Jucá, Ellen Pessoa, Giuliana Botelho, Patricia Markan, Juliana Amaral, Patrícia Vieira e Érika Markan de Lima. Rodrigo Viriato cuidou do buffet e décor.

Expansão



A rede de sorveterias cearense 50 Sabores inaugurou, no fim de setembro, a primeira franquia em Recife. Na foto acima, o arquiteto João de Paula, os franqueadores Roberta Rodrigues e Simão de Vasconcelos, com a pequena Isabeli Vasconcelos, e o executivo de expansão, Mário Augusto Figueiredo.