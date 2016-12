Márcia Travessoni: Encontro iluminado

00:00 · 22.12.2016

Com menu superelogiado da chef Camila Câmara e muitos brindes, Gorete Arruda, Talyzie e Talynie Mihaliuc, à frente da Tallis Joias, receberam um grupo seleto de convidadas na Black Hall para celebrar, com champanhe, as conquistas do ano e reunir boas energias para receber 2017. O espaço recebeu cuidadosa decoração de Dito Machado e foi palco para as performances musicais do pianista Paulo Rodrigo, Grupo Aria Concertos e Dj Pedro Garcia. Entre as convidadas, Aline Félix Barroso, Lucinha Feitosa, Danielle Pinheiro, Déborah Nibon, Christina Simões, Sônia Praça, Maria Lúcia Negrão, Christiane Leite, Rejane Noronha, Mila Paiva, Milenna Carrah, Nathália Nogueira, Milena Holanda, Patrícia Dias e Nicole Benevides.

Mariana de Sá, Rilka e Jéssica Bezerra

Giselle e Maria Clara Boris

Laila Fujita e Lúcia Fialho

Aline Félix Barroso e Carla Pereira

Novos ares

Logo depois do tradicional Natal da família, Consuelo Dias Branco com Regina e Aloísio Júnior, Graça e Jório da Escóssia Jr. Com Gabriela, Gisela e Herbert Vieira com Giulia e Giovanna tomam a rota de Playa del Carmen, Cancún e Cozumel. Dia 4 haverá o primeiro brinde pelos 14 anos de Gabriela nos ares mexicanos.

Igor Montenegro e Fernanda Beatriz foram para a Tailândia passar Natal e Réveillon. Já os noivos de julho de 2017, Bruno Montenegro e Nekita Romcy irão para a festa privê de Alessandra e Erivaldo Arraes.

Roteiros

Até o dia 10 de janeiro, Zilda, Fátima e Brena Pessoa estarão espairecendo em charmoso roteiro por Dubai e Madri. /// Após a ceia de Paulla e Acrísio Valente, Verinha Valente e Carlos Alberto Farias, com turma de amigos, viajarão para a Riviera Maya.

Enquanto Taís e Tarso Ary, com familiares, vão para a Califórnia; Anice e Roberto de Castro, com as crianças, participarão da celebração natalina de Cristiane e Walder Ary e no, domingo, recebem os pais Filomena Alencar e Tadeu Jereissati com almoço.

Natalinos

Com a presença de muitos amigos, o encontro natalino de Cláudia Martins Saboya foi seguido de jantar reunindo Aunésia e Ricardo Aires de Moura, Irismar Linhares, Marli Miranda, Luzia e Walter Castelo Branco, Eudinha Palácio, Tânia e Betinho Holanda, Ada Faganello, Betinha e Tito Sampaio, Elizete e Francisco Barroso, Valéria e Háteras Silva, Lourdinha e Madalena Leite Barbosa, Silvia Moysés, Liliane Albuquerque, Sônia Gondim Gláucia Mota, Selene Bezerra, Vitória Philomeno, Fernanda Aguiar, Neuzita Carneiro, Lobelita França, Hermione Goes e Gorete Pereira.

Curtas

Cleone Pompeu viaja amanhã para a Santa Mônica, na Califórnia, onde brindará o Natal e o Réveillon na casa da sobrinha Patrícia Hipólito. /// Ivonilde Costa Souza prepara a decoração de seu apartamento para receber a família sábado, com ceia natalina.

Anfitriã do dia 24, Darcila Austregésilo recepcionou as amigas do Lions Clube Jangada, anteontem. /// Este ano, Cynthia e Paulo Couto estarão no Porto das Dunas, no Réveillon, na casa de amigos.

Bastidores

Envoltos pelas celebrações de fim de ano, Rosa Esther e Assis Vieira receberão a família para um brunch, neste sábado. /// Helena e Waldir Diogo brindarão 50 anos de casados em Gramado, no Natal Luz.

Aniversariante de hoje, Alessandra Aragão divide o parabéns com o filho Alysson, que nasceu dois dias antes de seu natalício.

Casório

Em cerimônia nesta sexta, na Cripta da Catedral, Francisco Nogueira Santos e Celina Fontenele Santos celebram Bodas de Diamante e dividem os cumprimentos em recepção no Teka's Buffet, onde o neto do casal, Matheus Gadelha Santos, oficializa a união com Laís Helen Cavalcante Maia. Flávio Liffeman conduz o cerimonial.

Colonial

Uma festa inspirada no Brasil Colonial segundo a representação do pintor francês Debret. É assim que Branca e Racine Mourão celebrarão, em fevereiro de 2017, os 25 anos de casados, ocasião em que realizam também a cerimônia religiosa de seu casamento. O convite para a grande data já dá um pouco da noção da grandiosidade e requinte da festa: cada convidado recebeu, junto das informações da cerimônia, duas ilustrações assinadas por Isaac Furtado, uma retratando os noivos, e outra, ilustrando a Capela do Pequeno Grande, onde eles selarão o amor. Os desenhos, aliás, estão sendo emoldurados por boa parte dos convidados.

Após a celebração religiosa, o casal receberá os cumprimentos no La Maison, com festa em dois momentos: primeiro, no Terraços Debret, depois, no Salão Aquarelas do Brasil.

Encontros

Durante a última reunião do ano e confraternização do Fórum de Turismo do Ceará (Fortur), grupo voluntário que trabalha em prol do desenvolvimento do setor no Estado, tomaram posse três novos membros: Murilo Pascoal, Selma Cabral e Geny France. Na ocasião, o secretário de Turismo de Fortaleza, Erik Vasconcelos, fez um balanço de sua gestão e anunciou novos projetos para 2017.

Após a edição deste ano, a Feira de Calçados e Acessórios do Ceará já tem data para acontecer em 2017: de 14 a 16 de fevereiro, segundo os coordenadores do evento, Clóvis Maia e Carlos Pompeu.

Exclusivo

Sucesso entre o público fashionista de São Paulo, os Mickeys com estampa exclusiva da Água de Coco chegaram em Fortaleza, em edição limitada. As peças foram produzidas pela label cearense em parceria com a ONG Orientavida e trazem dois prints da coleção Resort 2016, Disney Tropical e Onça com Estrelícia. Toda a renda adquirida com a venda dos produtos será revertida para os trabalhos da entidade.

Por aí

Aniversariante de ontem, Márcia Távora ganhou comemoração surpresa organizada por Dito Machado, no Moranga Bistrô.

Em nova temporada no Brasil, com passagem por Fortaleza, Vera Rocha - residente em Paris - irá comemorar as festas de fim de ano nos cenários da cidade maravilhosa.

Recém-chegados de Curitiba, Denise e Paulo Sanford preparam celebração natalina para a família no dia 24. Lucile Nóbrega e Luis Carlos Lima estarão entre os convidados do encontro.

Visitas

Este ano, Gabriela de Castro passará a noite de Natal na residência da grande amiga Silvia Macedo. Na entrada do ano novo, levará os filhos, noras e netos para Guaramiranga, onde serão anfitrionados pelo casal Ana Cláudia e Fernando Holanda.

Brindando a chegada do neto Thiago e de sua mãe Regina Coeli Moreira, de Curitiba, Leuda e José Moreira jantaram anteontem no Coco Bambu. No dia seguinte, Leuda recebeu amigas em casa para confraternização.

Champanhe

Com muitos brindes de champanhe, Ana Virgínia Martins comemorou antecipadamente o Natal com as amigas queridas, em encontro realizado em seu próprio apartamento. Com decoração assinada pela própria anfitriã, as convidadas compartilharam muitos sorrisos. No rol de convidadas, Katiane Valença, Gisele Siqueia, Georgiana Sales, Ailza Ventura, Ana Vládia Sales, Marina Martins, Leya Freitas, Mônica e Márcia Peixoto, Juliana Valença, Rose Carneiro e Renata Vale.

Rebeca Albuquerque e Rose Carneiro

Katiane Valençae Luciana Lobo

Anne Freire Alcântara e Gisele Siqueira

Saiba mais

Com filhos e netos, Guirlanda e Paulo Ponte vão desfrutar dos últimos dias de 2016 curtindo minitemporada na casa do Cumbuco. /// Para passar o Natal com os pais Karina e Maurício Sampaio, Aldenita Sampaio chega esta semana de Porto Alegre. /// Mirtes antunes reunirá a família, dia 24, em seu apartamento para ceia natalina.

Antes de de férias para Nova York e Las Vegas, João Filho se reuniu com os pais Nádya e Dão Cabral no Cabaña Del Primo para sessão Jingle Bells. /// Verônica e hélio Perdigão programaram passar o Réveillon no Portamaris. /// Maria césar e Renato Barroso anteciparam para hoje a celebração de Natal da família.