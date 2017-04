Márcia Travessoni

00:00 · 06.04.2017

O grupo das Divas celebrou antecipadamente a Páscoa no endereço de Cláudia Gradvohl, que foi uma perfeita anfitriã da noite entre amigas. Por lá, Sandra e Cláudia Fujita, Simone Jereissati, Cristiane Faria, Andréa Rios, Nara Amaral, Martinha Assunção, Elisa Oliveira, Bebel Pereira, Silvia Carneiro, Najla Correia, Ana Virgínia e Natasha Martins, Bebel Ciasca, Inês Albuquerque, Amélia Brandão e Lucy Figueiredo, que assinou a farta mesa de doces.

Exclusivo

O artista plástico cearense Mário Sanders é quem assina as ilustrações do livro "As cidades de Rubem Braga", de Karla Dubileia, que será lançado dia 12, no Rio de Janeiro. As ilustrações de Sanders abrem cada capítulo da publicação e serão, posteriormente, comercializadas isoladamente. Em Fortaleza, o lançamento da publicação ocorre na 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, que acontece entre os dias 14 e 23 de abril, no Centro de Eventos

Noivos

O casamento de Lohana e Daniell, filhos de Bethrose Fontenele e Walter Araújo Jr., Hortência Mesquita e João Bosco Rios, acontece dia 8, na Igreja do Pequeno Grande. A comemoração será no Salão Spazio do Gran Marquise, com decoração de Juliana Capelo. A noiva usará modelo da Maison Cris e buquê da Souza's.

No rol de padrinhos: Socorro França e José Maria, Walter Campos e Sarah Baquit, Alexandre Montenegro e Andréa Rios, Bruno Barreto e Glória Rios.

Por aí

A negócios, Luiziane Fernandes passa a semana em Teresina, enquanto o filho, Panta Neto, esteve em São Luís. A dupla retorna nesta sexta para Fortaleza, com planos de passar a Semana Santa com a família reunida em Jericoacoara, onde Panta comandará a Blessed Jeri.

Erilan e José Maria Girão programam reunir a família no Parque das Ilhas durante o feriado. No mesmo cenário estarão Morgana e Manoel Cardoso Linhares e os filhos.

Em festa

Germana Chiara Lustosa da Costa e José Eleutério Jr. Casam-se amanhã e comemoram com superfesta no Salão Maggy, do Teka's Buffet.

Envolvida com os preparativos dos 15 anos da filha Ana Carolina, em agosto, Lia Freire, excepcionalmente este ano, não programou comemoração para seu aniversário, amanhã.

Novidades

Filho de Claudiane e Carlos Juaçaba, Carlos Henrique Juaçaba e o primo João Pedro Borges lançam a marca de shorts masculinos Martin Le Mon, com estampas exclusivas assinadas pelo designer e artista plástico, Cadeh Juaçaba. O conceito será apresentado dia 11, às 18h, na Lateral Menswear.

Com coquetel para convidados, Neuza e Francisco José Rocha entregam, hoje, o Jardins de Moliére Residence, empreendimento com arquitetura exuberante e espaços requintados, no Cocó.

Nostalgia

O início, hoje, das vendas dos ingressos para a edição deste ano do Rock in Rio evoca minhas memórias, de quando assisti à primeira edição do festival, em 1985, e vi de perto artistas icônicos como Freddie Mercury à frente do Queen, Cindy Lauper e Cazuza.

Há de se ressaltar que, 32 anos depois, o Rock in Rio não perdeu a força e tem, no line up deste ano, atrações que estão no auge da popularidade, como Lady Gaga e Justin Timberlake, além de reviver a trilha sonora de décadas anteriores - e que continuam fazendo sucesso - como Pet Shop Boys, Gun's Roses e Bon Jovi. Dá vontade de curtir tudo outra vez!

Festival

Para marcar 18 anos de história como um dos maiores eventos de moda autoral da América Latina, o Dragão Fashion Brasil assume, este ano, uma identidade plural que engloba vários aspectos da cultura, gastronomia e formação. O encontro, que ganhou a nomenclatura de festival, acontece de 24 a 27 de maio, no Terminal Marítimo de Passageiros.

Bastidores

Aniversariante desta sexta, Gustavo Serpa celebra a data fazendo o que mais ama: cantando e encantando. Ele se apresenta no L'Ô, junto do Dj Itaquê Figueiredo, com repertório de canções clássicas.

A convite de Christiane e Mazé Emygdio, Aline Telles Figueiredo falará, para os alunos do curso de pintura, sobre o simbolismo e o real sentido da Páscoa, durante o encontro da próxima segunda-feira, na Inventus. No rol de convidadas, Lucila Norões, Solange Neves, Wilma Patrício e Bárbara Freire.

Giro

Super prestigiada a posse do desembargador federal Cid Marconi na vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife. Entre os presentes, Edson Queiroz Neto, Gaudêncio Lucena, Max Câmara, Júlio Ventura, Fernando Férrer, Fernando Cirino, Beto Studart, Ednilton Soárez, Raimundo Delfino e Valdísio Pinheiro (1). /// O diretor da Faculdade de Direito da UFC, Cândido Albuquerque, esteve na Universidade Internacional da Flórida, onde foi recebido pelo professor Ronaldo Parente e pelo vice-reitor Manuel Gómez, para definir parcerias de intercâmbio entre as duas instituições (2). /// Afrânio e Daniela Barreira foram os anfitriões do jantar que celebrou o casamento civil do filho deles, Felipe Barreira, com Beatriz Tajra (3). /// Anfitriã impecável, Cláudia Gradvohl cuidou de todos os detalhes do encontro de Páscoa das Divas (4).

Rodrigo e Marcelo Mota, Cid Marconi, Andrei Aguiar e Henri Clay, na posse do TRF (1)

Cândido Albuquerque, Ronaldo Parente e Manuel Gómez (2)

Daniela e Afrânio Barreira (3)

Martinha Assunção, Cláudia Gradvohl e Sandra Fujita (4)

Mosaico

Ainda rendem ótimas lembranças o almoço cheio de novidades fashion promovido por Ana Paula Daud (1). /// Após conferirem os lançamentos da Rolex na feira Baselworld, na Suíça, Talysie Mihaliuc e Marcelo Sombra esticaram o roteiro até Frankfurt, na Alemanha, e visitaram a cidade de Évora, em Portugal, com direito a passeio pela vinícola Cartuxa, uma das melhores das terras lusitanas (2). /// Nara e Raul Amaral foram convidados ilustres do casamento de Andressa Bezerra de Vasconcelos e Lívio Silva de Assis, na Igreja do Líbano, com recepção no La Maison (3). /// A querida Adriana Arrais prepara a chegada de nova coleção na loja, inspirada nas mulheres à frente de seu tempo (4).

Cristiane Araújo, Giovanna Adjafre, Nana Lima e Márcia Andréa (1)

Talysie Mihaulic e Marcelo Sombra (2)

Raul e Nara Amaral (3)

Adriana Arrais (4)

Curtas

Os estilistas Alysson Aragão e Eveline Albuquerque organizaram, sábado, jantar de despedida para Naura Franco, que agora mora na Inglaterra. Paulo Régis Albuquerque, Alessandra Aragão e Laete Fernandes estavam presentes. /// Mônica Costa Brígido chega de Brasília para curtir a Semana Santa em Fortaleza e comemorar aniversário, dia 20, ao lado do marido Maninho Brígido, dos amigos e familiares. /// Hoje é o B-Day de Alba Pinheiro, Lúcia Filgueiras Lima, Lúcio Brasileiro, Marcelo Teixeira, Ana Paula Gonçalves e Honório Pinheiro. /// Beth Pessoa retornou de São Paulo, após acompanhar a sobrinha Alyce Guimarães no show de Justin Bieber.