Márcia Travessoni: Encontro

00:00 · 20.12.2016

Antes de embarcar rumo à Europa com a família - onde vai celebrar Natal e Réveillon -, Ana Virgínia Martins reuniu em seu apartamento as amigas queridas para uma confraternização de fim de ano, regada a muito champanhe. Foi a própria anfitriã que decorou a casa para receber companheiras de alegrias como Renata Vale e Ana Vládia Barreira Sales.

Ceias

Tradicionalmente recebendo em seu charmoso endereço da Beira Mar, Norma e Humberto Bezerra realizam a ceia de Natal dia 23, reunido familiares e amigos mais chegados para celebrar o amor e a paz. O serviço de buffet foi entregue ao La Maison e a decoração, a Gil Santos.

Com viagem agendada para os Estados Unidos em janeiro, Sandra e Horácio Bezerra de Menezes participarão dia 24 do tradicional encontro da família Bezerra de Menezes na Serra do Estevão, em Quixadá.

Bastidores

Em seu aniversário, Luiziana Esteves jantou com a família no Caravaggio. Hoje, junto de Ana Montenegro, ela recebe o grupo Mais Mais para celebrar o Natal. Entre as convidadas, Naura Franco, Ana Alcântara, Ana D’áurea Chaves, Ana Pinto, Ângela Soares, Berna Gurgel, Kayve Machado, Lenita Negrão, Rita Cruz, Leninha Campos, Nanete Correia, Lena Wanderley, Vera França, Simone Rizatto, Regina Targino e Wládia Parente.

Freitas Júnior recebeu para almoço de confraternização, tendo como convidados Ignácio Barreira, Gaudêncio Lucena, Edson Guimarães, Eliseu Barros, Zilda Pessoa, Letícia Studart, Veri Neto, Raquel e Willfridy Mendonça, Jaqueline Maia, Izabella e Adriano Fiúza.

Preparativos

Nazaré e Bob Sales programaram Réveillon desfrutando do sossego da casa, em Quixaba, na companhia dos amigos Elisa e Ossian Aguiar Jr., Beta e José Bahun Jereissati, Bia Jucá, Lourdinha e Arnoldo Leite Barbosa, Ângela e Luciano Moreno.

Nádia Maria Luna Silva, junto da equipe de Kátia e Karla Maggy, se esmera na decoração da festa dos 15 anos da filha Lara Maria Luna Lessa, marcada para hoje, no Salão Maggy do Teka’s Buffet.

Padre Neto comemora aniversário de Ordenação Sacerdotal dia 22, com missa de Ação de Graças às 19h, na Matriz de São Vicente de Paulo. Logo após haverá, no Salão Paroquial, um coquetel comemorativo. Na ocasião, será realizada a reinvestidura dos Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.

Inesquecíveis

Em parceria com Flávio Torres, o jornalista José Augusto Lopes agenda, para janeiro, o lançamento de seu livro “Meus tipos inesquecíveis”, cujo título é inspirado na seção “Meu tipo inesquecível”, da famosa revista Seleções. A obra, diz o jornalista, narra a história de pessoas que foram decisivas na vida dele, como Neno Cavalcante, Eduardo Brígido Monteiro e Teresa Gomes.

Novidade

A Clin Dermatologia, da Dra. Manoela Crisóstomo, conta agora com mais uma aliada no tratamento de gordurinhas localizadas: a ferramenta Coolmini®, equipamento que atua principalmente em regiões como aquela logo abaixo do queixo, de difícil acesso. Além de ser pouco invasivo, o tratamento é supereficaz e elimina cerca de 35% da gordura do local. A ferramenta é acoplada ao CoolSculpting®, aparelho disponível com exclusividade na Clin e que reúne o que há de mais moderno no tratamento de gordura localizada.

Disputa

Estreantes na Casa Cor Ceará 2016, os designers Aline Gurgel e Franzé Gomes – responsáveis pelo ambiente “Banheiro das Filhas” – concorrem ao título “Meu Banheiro Preferido”, da Deca. A dupla disputa com outros 100 ambientes de 15 estados brasileiros. O resultado será divulgado em fevereiro do próximo ano.

Companhias

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, esteve com a futura primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, durante a entrega do Prêmio Líderes do Brasil, na capital paulista. A cerimônia, que reconheceu 48 personalidades empreendedoras do País, elegeu como premiado da noite o empresário Abílio Diniz.

Palestra

Convidada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, a tecnocrata Raquel Ximenes ministrou a palestra “Descomplicando a gestão de projetos”. A iniciativa foi do Tribunal de Justiça.

Agenda

Mulheres em tratamento contra o câncer desfilarão na passarela do “A Solidariedade está na moda”, evento beneficente promovido pelo produtor de moda Frankley Tavares, em prol da associação Nossa Casa. O desfile acontece amanhã, às 15h, na sede da entidade, no Álvaro Weyne. A entrada é uma lata de leite.

Nos dias 14 e 15 de janeiro, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o cantor Edson Cordeiro apresentando o show ‘The Countertainer’. Ele se apresenta acompanhado do pianista Antônio Vaz Lemes, sábado, às 18h e às 20h; e domingo, às 17h e às 19h.

A Anjo Colours inicia a semana com tentadoras promoções natalinas em modelos de vestidos e peças jeans coloridas.

Giro

Max Perlingeiro e Ricardo Bezerra foram presenças no lançamento do livro "Tombamentos - Afetos Construídos", de Manoela Queiroz Bacelar. A foto é de Alana Andrade.

Fátima Guimarães retornou de Orlando a tempo de brindar, hoje, seu aniversário cercada do carinho de familiares e amigos. São também aniversariantes de hoje José Carlos Pontes, Lúcia Mello, Irene Mota e Suzane Farias. /// Filha caçula de Gilberto e Luciana Dantes, Anna Cecília completou 7 anos e ganhou parabéns dos coleguinhas de escola. /// Para celebrar Natal e Réveillon com os pais Irenda e Josué Carvalhedo, Laressa, com o marido Mathias e os filhos Noah e Henzo, chegaram da Alemanha. /// Inês Villaventura desembarca em Fortaleza amanhã para o Natal na casa da irmã Andréa e do cunhado Marcus Novais. /// Sob aplausos dos pais Inês e Vicente Barbosa, Maria Inês Castro Barbosa fez bela apresentação, sábado, no Teatro RioMar, pela Academia Michelle Borges.

Mosaico

A Câmara municipal concedeu o título de Cidadã de Fortaleza à reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras. O prefeito Roberto Cláudio, Edson Queiroz Neto, Fernando Frota Bezerra, familiares e amigos da reitora estiveram na solenidade /// Reunir a família na noite de Natal é tradição também para Lúcia Pierre, Erilan Girão, Ênio Ponte Mourão e Adriana Botelho, que preparam desde já suas celebrações. /// depois das festas natalinas, Viviane e Victor Frota Pinto, com toda a família, irão para o hotel Vila Galé no Cumbuco. /// o bom bocado bolos finos está com várias sugestões de lembrancinhas para presentear neste fim de ano. /// sarinha philomeno vai virar o ano com novo visual, cabelos curtos e mais loira! O responsável foi hair stylist Ivan. /// A designer de joias Jussara Regás recebeu nomes como Renata Porto, Sandra Holanda, Themis Briand e Fabiola Arraes para o lançamento da nova coleção de sua Maison J. Regás e inauguração da "pop up store" da joalheria J. Regás. O espaço de vendas itinerante, aliás, ficará instalado no Jardins Open Mall durante os meses de dezembro e janeiro.

Troféu

O empresário e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Beto Studart, foi o homenageado da Associação de Lojistas Femininas do Ceará (Alfe) com o Troféu Idelzuíte Carneiro. O evento aconteceu na sede da CDL Fortaleza e contou com a presença do presidente da entidade, Severino Ramalho Neto, além de Selma Cabral, presidente da Alfe, e Ana Studart, esposa de Beto.

Destaque

Filha de Teresa Távora Ximenes, Priscila Ximenes Becco foi convidada de honra no primeiro aninho da sobrinha Bianca Asfor