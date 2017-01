Márcia Travessoni: Empreendedores

00:00 · 18.01.2017

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Homenagem

A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros (Fetrans) e o Sest Senat Fortaleza realizam amanhã, às 15h, no 1° andar do Sest Senat Fortaleza, o descerramento de placas em homenagem a três escolas de Fortaleza: Colégio Santa Cecília, Colégio Santa Isabel e Escola de Ensino Médio Clóvis Beviláqua. Instituições tradicionais no ensino com orientação católica no Ceará, as escolas serão homenageadas pela participação que tiveram no desenvolvimento urbanístico da cidade.

Funcional

Mirella Rocha e Nicole Benevides põem abaixo os mitos sobre as dificuldades na cozinha com o Curso de Culinária Básica para Homens, quando eles aprenderão a fazer receitinhas simples e saudáveis. Salada tropical com camarão, molho de agrião, leite vegetal e strogonoff de frango fit estão entre as receitas do curso, que acontece dia 28, das 9h às 12h, no Complexo Nutriclinic.

Curtas

Para um circuito cultural, Neuma Figueiredo e Esdras Guimarães embarcaram para São Paulo para passar a semana com a filha Carolina, que aniversaria no próximo sábado. ///Para reunião com as amigas do consórcio e aniversário da filha Zobaida Pessoa Holanda, Guadelupe Pessoa chega de Recife neste domingo e permanece em Fortaleza até o próximo dia 28.

Visitantes

O embaixador da Franca no Brasil, Bili Laurent, e sua esposa, a juíza francesa Sabine Laurent, escolheram como destino de suas férias a linda Praia da Peroba, em Icapuí, no litoral cearense. Os turistas foram anfitrionados por Gabriela e Luís Carlos Alcoforado, Márcia Sucupira e Ielton Barreto.

Encontros

Gabriela de Castro encerra temporada de férias - que ela desfrutou curtindo a serra de Guaramiranga e sua fazenda, na região do Jaguaribe - e participa amanhã do almoço comemorativo aos aniversários das amigas Zeneida Rangel e Beni Maia, no Geppo's.

Figura central do encontro no apartamento de Michele Aragão, Ana Vládia Sales foi parabenizada por Ana Virgínia e Marina Martins, Ane Alcântara, Gisele de Castro, Márcia Peixoto, Adriana Bezerra, Suyanne Dias Branco, Maria Eduarda Sales e Bianca Aragão. Dia 21, a aniversariante recebe seleto grupo para finalizar as comemorações de sua nova idade.

Em festa

Cristina Montenegro receberá, hoje, cem amigas para celebrar seu aniversário, no salão de festas do prédio onde mora. O serviço de bufê será de Norma Câmara e a decoração, de Marcos Montenegro.

Juliana e Igor, filhos de Júlio César Almeida e Ana Elizabete Porto e de Luiz Eduardo Negreiros e Amélia Rilva, trocam alianças no dia 21, na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Após a cerimônia, os convidados serão recepcionados no Lulla's Plazzá. Ana Liady Accioly na organização do evento.

Após uma semana agitada, Islay Rangel foi finalizar as comemoração de seu aniversário no Rio de Janeiro, com Inês de Castro, Ricardo e as netas Isabella e Nathália. /// Aniversariam hoje: Ila Bezerra, Ana Moraes, Anice de Castro, Beni Maia, Firmo de Castro, Ricardo e Wanda Palhano.

Bastidores

Na casa do Fortim, Zezé Santiago recebeu Luís Carlos Lima, Lucile Nóbrega, Eveline Martins e Nicinha Ferreira. /// Turma de amigas de Velma Dutra se reúne amanhã, no Oui Bistrô, para homenageá-la pelo aniversário. /// O Mansão Lulla's foi palco, no último sábado, da festa de formatura das turmas de Publicidade e Jornalismo 2016.2, da Universidade Federal do Ceará.

Expansão

Luiziane Cavalcante Fernandes expande sua atuação no mercado de lentes e inaugura dia 25, às 17h, a Zeiss Vision Center Fortaleza, especializada nos produtos da marca alemã Zeiss, que já soma 200 anos de expertise. A nova loja fica na Av. Dom Luís, 1075.

Agenda

Fenômeno das pistas, DJ Dennis será a atração desta sexta, do Colosso Lake Lounge. A baladinha, que começa às 22h, conta ainda com o projeto Sax In The House.

Canções de Belchior, Ednardo, Alceu Valença e Zé Ramalho no repertório de Rebeldia Nordestina, show que Margareth Menezes apresenta do dia 19 ao dia 22 (quinta a sábado, às 20h; domingo, às 19h), na Caixa Cultural Fortaleza.

Giro

Ila bezerra aniversaria hoje e celebra a data com as amigas reunidas em casa (1). /// Deborah e Bernardo Campos completam 48 anos de casados. A comemoração será junto do carinho da família (2). /// Na agenda de Lorena Pouchain e Lúcio Bonfim, o casamento de Priscila e Alcy Neto, filhos de Célia e Jesus Hernández e de Alcyvânia Brito e Rubens da Silva, dia 28, no Santuário Nossa Senhora do Líbano (3). /// cap da la vie Joias, Tayra Romcy está preparando o lançamento de coleção nova para fevereiro. Nestes dias, as unidades da La Vie estão com preços especiais (4). /// amigos queridos, Erilan e José Maria Girão fizeram questão de me abraçar na missa de Ação de Graças, em meu aniversário, no início do mês (5). /// Hermeto de Paula e professor Juarez Leitão prestigiaram a posse do vereador Salmito Filho na presidência da Câmara Municipal de Fortaleza (6). /// Adeptos de encontros intimistas, Alexandra e Fred Pinto brindaram o aniversário dele em open house na residência praiana. A décor recebeu o toque da anfitriã (7).

Rose Batista e Ila Bezerra (1)

Bernardo e Déborah Campos (2)

Lúcio Bonfim e Lorena Pouchain (3)

Tayra Romcy (4)

Alexandra e Fred Pinto (7)

Hermeto de Paula e Juarez Leitão (6)

José Maria e Erilan Girão (5)

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.

Empreendedores

Especialista em ideias inspiradoras e que rendem bons frutos, a família Barreira comemora o sucesso de mais uma empreitada: o Coco Bambu Lounge & Music, aberto recentemente. Afrânio, Felipe, Daniela e Ticiana foram os anfitriões da noite de inauguração do espaço.