Márcia Travessoni

O beachwear cearense de Liana Thomaz terá uma base no exterior. A empresária apresenta, no dia 13, em evento na Bergdorf Goodman, em Manhattan, um preview da coleção de sua Água de Coco inspirada no balneário dos Hamptons. E, em seguida, abre a pop up store de 250m² na região de East Hampton, frequentada por famosos como Sarah Jessica Parker, as irmãs Kardashian e Steven Spielberg.

Indústria

O município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai sediar a mais moderna fábrica do Grupo Raymundo da Fonte, controlador de empresas como a Brilux, Tubarão, Pariggi e Minhoto. Fruto de um investimento de R$ 56 milhões e com previsão para começar a operar em 2018, o empreendimento vai gerar mais de mil empregos diretos e indiretos na região e chegou ao Ceará por meio da articulação da presidente da Adece, Nicolle Barbosa.

Beneficente

Em prol da Fundação Terra e Instituto Padre Airton, o Bazar do Desapego será realizado de 16 a 18 de junho, das 9h às 19h, no Gran Marquise. Martinha Philomeno na turma de articuladores.

Em festa

Gisela Vieira prepara a comemoração dos cinco anos da filha Giovanna para este fim de semana, na mansão da família Dias Branco. A decoração inspirada na princesa Moana será de Paula Athayde, o serviço de buffet, do Barbra's, e o bolo, de Marilza Pessoa. A avó Graça da Escóssia acompanha a organização da festinha.

Bastidores

Não poderia passar sem registro a simpatia, elegância e carisma dos convidados do aniversário dos irmãos Adauto e Humberto Bezerra, no último fim de semana. Gabriela de Castro, Beatriz Philomeno e Constança Távora, como sempre, muito atenciosas e amáveis, assim como Rita Martins e o Dr. Cabeto. Foi também uma grata surpresa encontrar Ítala Ventura e o filho Julinho (1), (2) e (3). /// Aniversariante do último sábado, o médico César Oliveira comemorou a data cercado do carinho da família, em encontro para os mais próximos. A recepção contou com a presença de Renata e Tasso Jereissati, consogros de César (4).

Lançamento

Dia 26 será a vez da capital federal prestigiar a obra de Manoela Queiroz. A advogada lança sua publicação "Tombamento: Afetos Construídos", na sede do Conselho Federal da OAB em Brasília, às 19h.

Registros

Olinto Oliveira, Pádua Lopes, Ira Frota e Denise Sanford são os aniversariantes de hoje. ///Tida Leal encerrou temporada de dois meses nos Estados Unidos, onde esteve curtindo os netos Nicholas e Enzo e as filhas Mariana Stockmans e Rafaela Leal.

Em visita a familiares, Socorro Moreira passa esta semana em São Paulo. De lá, ela segue para Natal, onde vai conferir a programação junina da capital potiguar acompanhada do marido, Olavo Moreira. Quadrilhas juninas e muitas comidas típicas na programação do casal.

Para o chá de panela da filha, que é noiva desta semana, Alexandra Pinto abusou das cores branca e azul para se inspirar em Mykonos, destino da lua de mel de Mariana e Lucas Ximenes.

Agenda

O papel da nutrição na prevenção de quedas em idosos é o tema da palestra que Ilena Bessa ministra hoje, às 18h30, na Sellene Mega Diet. Selene Câmara na articulação.

O cantor Fábio Júnior apresenta o show da turnê "O Que Importa é a Gente Ser Feliz", nesta sexta-feira, no La Maison, às 21h.

O presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bittencourt, será homenageado hoje à noite pelo Skål, em solenidade no Marina Park. O evento integra a programação do congresso da entidade.

Giro

Wesley Safadão foi o nome anunciado, na última segunda, pelo Marina Park, como atração principal do tradicional Réveillon do hotel. A festa da virada marcará, também, o início das comemorações pelos 25 anos do empreendimento (1). /// Celina Frota escolheu o cenário de Aquiraz para comemorar a nova idade com o marido, Bruno Tigre, e os filhos (2). /// Após retornar de viagem pela China, Sarah Philomeno foi recebida com festa de aniversário inspirada na cultura oriental, organizada pelas filhas Sarinha e Carol. O menu foi de Marana Figlioulo (3). /// Luiziane Fernandes e os filhos Panta Neto, Igor e Roberta, além de Fernanda Freitas e Paulinha Burlamarqui, marcaram presença no casamento de Alana e Edinho Burlamarqui, em Petrópolis (4).

Curtas

Odilon peixoto e Camila Moreira lançam hoje à noite pop-up store da Extrema no RioMar Fortaleza. O evento marca também a apresentação do Novo Discovery, SUV da Land Rover. /// na última edição do Clássicos na Lagoa, Monique Gentil, Taís Vieira, Ana Maria Lima, e Dr. Cabeto integravam a plateia. O médico, inclusive, é um dos grandes incentivadores do projeto que leva apresentações musicais para a Lagoa do Porangabussu. ///Regina Alice e Danísio Correa curtirão semana de descanso no Porto das Dunas. /// Maria Luísa e Schmidt, Janice Bezerra e Carlos Otávio aproveitando juntos um tour especial pelo Canadá e Estados Unidos.