Márcia Travessoni

00:00 · 09.05.2018

Paula frota foi surpreendida por familiares e amigos com uma grande festa em comemoração ao seu aniversário, na última sexta-feira (4). A celebração, articulada pela nora Bruna Waleska, aconteceu na Cavalieri Confraria, com direito a bela decoração de Dito Machado, repleta de margaridas, e apresentações musicais e de humor. Um dos destaques da noite foi a fala de Totonho Laprovítera, que aproveitou o momento para prestar homenagem à família da aniversariante, presente no clique ao lado.

Brinde

Ao lado da família e de seleto grupo de amigos, Beto Studart brindou sua nova idade no último sábado (5). O lugar escolhido para a celebração foi a BS Tower, onde o empresário e presidente da Fiec foi recebido com coquetel especial e homenagens dos presentes. Cercado pela esposa, Ana Studart, e pela filha, Patrícia, Beto cantou os parabéns e agradeceu o carinho dos convidados.

Comemorações

Com a viagem da mãe Marize Castelo Branco a Belém para passar o Dia das Mães com Marília Gonçalves, Nanette Pimentel vai curtir o fim de semana com a sogra Yole Pimentel e a cunhada Emiliana, no Mandara Lanai.

Para tornar a data ainda mais especial, Consuelo Dias Branco reunirá toda a família, domingo (13), em casa para uma celebração ao Dia das Mães.

Sob a articulação dos filhos Suzane, Schubert, Soraya e Hugo Segundo, Maria José e Hugo Machado receberam a família, domingo (6), para um brinde pelo aniversário dele.

Agenda

Nesta sexta-feira (11), o Teatro RioMar Fortaleza recebe o cantor e compositor Benito Di Paula para apresentar o show Piano & Voz.

A psicóloga clínica Christiane Emygdio, está participando do XI Curso de Prevenção do Suicídio na Unifor, que acontece até junho.

Formação

Luciana Colares, diretora do Lide Mulher, articula mentoria nesta primeira quinzena de maio com líderes participantes do grupo. A palestrante será Aline Ferreira, vice-presidente do Grupo Aço Cearense e diretora do Lide Indústria Ceará. O evento terá público de grandes empresas do Estado. Esta será a segunda mentoria realizada pelo Lide Ceará, presidido por Emília Buarque.

No dia 22 deste mês, o Conselho Regional de Economia promove workshop sobre Abertura de Capital como Fonte de Financiamento. Geraldo Luciano, Ari de Sá Neto e o CFO do Hapvida, Bruno Cals, serão os palestrantes. Na moderação, estará o presidente do Conselho, Lauro Chaves.

Bastidores

Raquel Machado retorna hoje de São Paulo a tempo de conferir as palestras dos advogados eleitoralistas de SP professor José Jairo (Procurador Regional Eleitoral do DF) e Karina Kufa, na Semana do Direito da UFC.

Karísia e Luiz Pontes já estão em Berlim para visitar o caçula Gustavo em temporada na Alemanha.

Ao lado dos filhos Mônica Mota e Ivan Jr e demais familiares, Vera Mota prepara comemoração especial para o domingo dedicado às mães. O menu terá o toque do genro e chef francês Hervé Tassigny.

Destaques

Marcaram presença nas Bodas de Ouro de Ana Virgínia e Lúcio Carneiro: Érika Markan e George Lima; Carol e Bruno Borges; Cecília e Léo Couto; Bia e Ozires Pontes; Eveline e Lisandro Fujita; Gisela e Herbert Vieira; Cristiane e Walder Ary Jr; Fábia e Leonardo, Camile e Rodrigo Carneiro; Laura e Joaquim Araújo; Ellen e Ariston Filho.

O casal Viviane Almada e Tobias Barreto prepara um evento de extrema elegância para marcar a inauguração de sua loja no Shopping RioMar Fortaleza, nesta quinta-feira (10), às 18h. O evento prevê muitas surpresas para os convidados.

Mudam de idade hoje: Erfon Ramos, Heldine Campos, Josué de Castro e Liane Franco.

Fashion

A estilista Rebeca Sampaio apresenta sua nova coleção, intitulada "Rosie", no Dragão Fashion Brasil 2018. O desfile acontece nessa sexta-feira (11), no Terminal Marítimo de Passageiros. A coleção nasceu a partir de uma musa imaginária criada por Rebeca, que, em viagem de férias ao Brasil, vive novas descobertas e renasce mais leve, mais alegre e com alma tropical. "Rosie" traz shapes que passam por vestidos bodycon com influências dos anos 1980, até peças mais soltas e fluidas. A cartela de cores é formada por uma mistura de candycolors com tons terrosos. O couro, marca registrada da estilista, ainda está presente, mas é acompanhado de tecidos mais leves e texturas mais rústicas.

Tributo

Para homenagear o pai, Virgílio Távora, cujo centenário será comemorado no próximo ano, Tereza Távora Ximenes escreveu depoimento emocionante, que fará parte do livro do autor César Barreto sobre o cearense, previsto para ser lançado em 2019. No texto, intitulado "Meu pai: uma marca inesquecível", Tereza fala sobre o caráter íntegro, altruísta e corajoso do pai, e lembra a trajetória pessoal e política do ex-senador, falecido há 30 anos. Em trecho do depoimento, Tereza recorda ensinamentos e frases proferidas pelo pai que até hoje permanecem vivas em sua memória, como a citação "Não existe vida sem sofrimento. O sofrimento nos fortalece e nos faz crescer".