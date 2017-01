Márcia Travessoni: Em festa

00:00 · 23.01.2017

Só para mulheres, a party do aniversário de Cristina Montenegro teve muito alto astral, cantoria e animação que mostrou o talento musical de Gilmar de Carvalho. Serviço de bufê de Norma Câmara e décor de Marcos Montenegro deram a tônica ao memorável encontro prestigiado por Bia Jucá, Mana Rocha, Denise Montenegro, Cristiane Boris, Rosanne Medeiros, Andréa Rios, Márcia Martin, Maria Luiza Alcântara, Lúcia e Desireé Montenegro, Eugênia e Germana Viana, Lena e Liana Espíndola, Graça Romcy, Luzia Diógenes, Stella Spíndola e Iracema Ramo.

Seminário

Experiências de sucesso nas áreas de segurança cidadã, saúde, sustentabilidade e governança e eficiência na empresa pública serão partilhadas, nesta semana, durante o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras, voltado para o quadro de gestores da Prefeitura. "Um dos convidados é o ex-prefeito de Medellín, Aníbal Gaviria, que implementou uma política que reduziu de 260 para 14 o número de assassinatos a cada mil habitantes", destaca a titular da Coordenadoria de Relações Internacionais de Fortaleza, Patrícia Macedo. Os encontros acontecerão no Marina Park.

Ensino

Fortaleza ganhou uma unidade da Escola Educar Sesc de Ensino Fundamental. Além de 450 alunos do Ensino Fundamental, o espaço recebe 425 alunos do Pré-Vestibular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Idiomas.

Por aí

Antônio e Neca Filgueiras Lima receberam sábado, em seu sítio de Guaramiranga, para almoço, grupos de amigos para celebrar o aniversário dele. /// De Brasília, Vicente Limongi Netto esteve em Fortaleza com a esposa Wrilene, a filha Joana, os netos Frederico e Manuela, aproveitando a cidade em hospedagem no Marina Park Hotel. ///Filho de Thaís e Adriano Pinto, Felipe Pinto completou 18 anos na última sexta e recebeu turma de amigos em casa.

Bastidores

Na plateia do espetáculo "Great Memories Show Music", apresentado por Marise Arruda Wadsworth: Celina Castro Alves, Zelma Câmara, Glória Villar, Mônica Arruda, Inácio Arruda, Ana Pinto, Leuda Moreira, Helena Cidrão, Lúcia Pierre, Emília Porto, Ruth Moreira, Ruth Rossetti, Inês Romano, Viena Ponce de Leon, Cira Matos Brito e Vera Sales

Com um chá, quinta-feira, Maria da Graça (Bá) Alencar recebeu as amigas para rever sua irmã Carminha, que mora em Munique e chegou para rápida temporada. Daniele Gomes, Tereza Borges, Ida e Bel Ary, Carlotinha Pinheiro, Lerissa e Inez Albuquerque, Salete, Ruth e Ivonilde Costa Souza, Gina e Ângela Aguiar entre as presentes.

Menu

Já consolidado na cidade com o tradicional prato à base do molho secreto, o L'Entrecôte de Paris Fortaleza apresenta agora, aos clientes, uma nova carta de pratos, o Bistrô D'Europa. O menu exclusivo promove uma viagem pela gastronomia europeia e traz uma variedade com novas entradas e pratos principais, todos com referências de países como Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Turquia e a própria França, que já inspira a gastronomia, o ambiente e o atendimento do L'Entrecôte.

Loja

Fruto de um investimento visionário do grupo Ibyte, a iOne, loja especializada em produtos Apple - e com assistência técnica autorizada pela marca-, foi inaugurada na última quinta, no North Shopping Fortaleza. O espaço está com preços especiais em alguns produtos Apple.

Agenda

Até o dia 31 de janeiro, a arte e a cultura de vários estados brasileiros e diversos países do mundo estarão representadas em itens na Mundial Art - Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração. Danças árabes e apresentações de dança do ventre fazem parte da programação. A feira acontece diariamente, das 15h às 22h, no Centro de Negócios do Sebrae, localizado na Av. Monsenhor Tabosa.

Cheias de história

Amigas de longa data - e vizinhas de morada-, Norma Bezerra e Ítala Ventura, distintas mulheres da sociedade cearense, compartilharam de vários bons momentos juntas. Vez por outra, reúnem-se em sessão de jogos. Muito além disso: estão sempre dispostas a ajudar uma à outra. "É muito bom ter uma pessoa com quem posso contar sempre", diz Norma, sobre Ítala.

Mosaico

Estudante de medicina, Talita Bezerra acabou de retornar da França, onde cursou a disciplina de Nefrologia no hospital de Amiens, instituição que tem convênio com a faculdade que ela frequenta, em Fortaleza. Na viagem, Talita aproveitou para conhecer Lille, Bruges e Bruxelas (1). /// O jornalista Marco Merguizzo, editor especial da conceituada revista Versatille, de São Paulo, conferiu a exposição Coleção Airton Queiroz, acompanhado dos professores Indira Guimarães e Randal Pompeu (2). /// Ivana Bezerra e Alexandre Rangel retornam de passeio pelos Estados Unidos, onde visitaram a cidade de Key West, na Flórida (3). /// Marise Arruda Wadsworth veio ao Brasil para apresentar o "Great Memories Show Music", no Teatro Celina Queiroz, acompanhada de cinco músicos da Big Band da Unifor (4). /// Filha de Rosângela De Francesco e Sérgio Figueiredo, a médica Ticiana De Francesco é residente de Oftalmologia no Hospital Leiria de Andrade (5). /// cristina montenegro, em registro de aniversário (6).

Marco Merguizzo, Indira Guimarães e Randal Pompeu. Foto: Ares Soares (2)

Talita Bezerra (1)

Cristina Montenegro e Denise Bezerra de Menezes (6)

Alexandre Rangel e Ivana Bezerra (3)

Ticiana De Francesco (5)

Marise Wardsworth, Mônica Arruda, Youoshua e Nina Paiva (4)