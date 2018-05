Márcia Travessoni

00:00 · 04.05.2018

Presidente do Conselho de Administração do Grupo J. Macêdo, Amarílio Macêdo muda de idade hoje e comemora com jantar em família, no conforto de casa, articulado pela esposa Patrícia Macêdo.

Medalhas

No ano de comemoração dos 70 anos do Sistema Fecomércio no Ceará, a entidade marca o momento com a realização de mais uma edição da Medalha Clóvis Arrais Maia e com a posse da nova diretoria eleita para o mandato 2018/2022. O agraciado com a Medalha é o prefeito Roberto Cláudio.

Na ocasião também serão concedidas a Comenda João Luiz Ramalho - que irá para o Mestre Espedito Seleiro -, e a Comenda José Leite Martins - que será entregue ao superintendente Regional do Trabalho, Fábio Zech. A comemoração acontece no dia 21 de maio, no Lulla's Plazzá.

Em festa

Tane Albuquerque comemora aniversário hoje com almoço para todos os filhos, genros, nora e netas. /// São também aniversariantes do dia Márcia Castro e Marcirlene Pinheiro.

Regina Alice e Danísio Correa completam Bodas de Pérola (30 anos de união) este mês e darão início, no Dia das Mães, às comemorações, que continuarão em Paris.

Preparativos

Para a chegada dos gêmeos Henrique e Arthur, a mamãe Georgiana e a avó dos babies Marisa Benevides encomendaram os mimos para as primeiras visitas aos recém-nascidos na Briejer de Márcia Teixeira e Flávia Laprovítera Simões.

Anfitriões

Claudiana, Letícia e Rodrigo Loureiro receberam, no fim de semana prolongado, na casa de praia no Aquiraz Riviera, Teka e Petrônio Leitão, Lucília e Marcelo Loureiro, Ticiana, Gabriela e Ulisses Monteiro, Adriana, Sarah, Stela e Maurício Geleilatti, que estão de férias em Fortaleza.

No aniversário dela, última quarta, Renata Ribeiro Bezerra e Fernandinho Bezerra reuniram os mais chegados para um brinde no Coco Bambu.

Bastidores

A arquiteta Ticiana Sanford vem recebendo muitos elogios pelo projeto por ela idealizado e executado para seu novo escritório no Edifício Humberto Santana Business Center.

Diretor geral da empresa cearense Rebanho S/A, Guilherme Gonçalves está super feliz com os três prêmios que recebeu da Nutron durante evento que aconteceu em Mairiporã, São Paulo.

Agenda

O RioMar Fortaleza recebe, neste sábado, várias palestras sobre o desenvolvimento de crianças com autismo. A programação inicia às 8h e segue até as 12h30 e contará com a presença de médicos de diversas áreas, que discutirão fatores como a importância do diagnóstico, impacto nas famílias e outros assuntos relacionados ao transtorno. O encontro acontece no auditório, no piso L3.

Mosaico



Carlota Fiúza, Priscilla Ximenes, Rafaela Asfor, Bia e Marina Fiúza

Amigas de longa data, Carlota Fiúza, Priscilla Ximenes, Rafaela Asfor e Marina Fiúza estiveram juntas em recente evento na Ouvidor Design para celebrar as ações do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, presidido por Bia Fiuza.



Paulo Gurgel, Ana Luiza Madeiro Cruz e Adriana Gurgel Paulo Gurgel, Ana Luiza Madeiro Cruz e Adriana Gurgel

Adriana Gurgel aniversaria domingo e brinda na festiva comemoração do Dia das Mães.



Márcia Castro, Armênia Nobre, Cândida Portela, Fátima Duarte e Cristiane Lopes; e Selma Cabral, Fátima Duarte e Gabriela Fermanian

Sob a organização de Selma Cabral e Cândida Portela - que assinou também a decoração -, Fátima Duarte ganhou mais uma sessão parabéns por conta de seu aniversário. Das amigas presentes: Vânia Aldiguere, que presenteou a aniversariante com artístico bolo, Yolanda Araújo, Ethel Whitehurst, Waleska Viana, Graça Ferreira, Fanda e Berenice Lins, Vânia Queiroz, Socorro Trindade e Karina Sampaio.



Gabriella Ventura Fonseca

Gabriella Ventura Fonseca e Fernando Diniz noivaram no Rio de Janeiro, no último domingo.

Dica Vip

Parada na França

Os tempos são otimistas e de avanços para os amantes de viagem, especialmente os que pretendem visitar os países europeus. O hub da Air France-KLM/Gol, que entrou em operação ontem, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, irá facilitar a vida desse público, oferecendo voos diretos para Paris e Amsterdã. Caroline Putnoki, diretora da Atout France (órgão oficial do turismo da França), dá dica a quem eleger o país como destino. Segundo ela, o hotel Les Sources de Caudalie, localizado na comuna de Martillac, é parada obrigatória para os turistas. O principal atrativo do spot é o spa de vinho com tratamentos relaxantes à base de mostos de uva. "Além do spa, o hotel conta com um restaurante gastronômico (La Grand' Vigne) e um bistrô chamado La Table du Lavoir", completa Caroline.