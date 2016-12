Márcia Travessoni: Em família

00:00 · 21.12.2016

Caçula de bel e Osler Machado, a advogada da União Natália - herdeira privilegiada do DNA de beleza da mãe - ajuda nos preparativos natalinos da ceia da família, encontro tradicional repleto de sentimentos de gratidão e carinho.

Reconhecidos

A parceria entre a Universidade Federal do Ceará e a BSPAR Incorporações - que resultou na disciplina "Tópicos de Construção: Construindo o BS Design", ministrada para cerca de 45 alunos no canteiro de obras do empreendimento - foi premiada, no início deste mês, como o segundo melhor case da América Latina durante a Reimagine Education, conferência global realizada na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

Tradições

Com familiares, Luiziane e Wagner Fernandes irão curtir o Réveillon Pan'o Novo - Golf Ville 2017, no qual o filho Panta Neto é um dos organizadores. A festa do Porto das Dunas, terá como atrações as duplas Henrique e Juliano, Maiara & Maraisa, Luís Marcelo e Gabriel e o showman Avine Vinny.

Com decoração do filho Cacau Esteves, Ileana Esteves recebe toda a família para a tradicional ceia no dia 24. /// Na agenda de Lorena Pouchain e Lúcio Bonfim: comemorações natalinas na sexta e sábado e Réveillon no Porto das Dunas.

Babies

De Paulinha e Ademar Jr, Rita e Paulo Cruz ganharão mais um netinho em pleno Natal. O baby vai se chamar Ademar Furtado Cruz Mendes Bezerra. /// Cristina e Chiquinho Aragão na curtição da netinha Giovanna, que chegou dia 15 para alegrar o lar de Ana Paula e Daniel Aragão.

Natalinos

Conciliando a disputada agenda de confraternizações, Artur e Excelsa Costa Lima não abrem mão da tradição de celebrar Natal e Réveillon, em casa, com festa no estilo open bar. Este ano, eles recebem a família e amigos mais próximos.

Depois de participar da ceia dos pais Maria José e Hugo Machado, Suzane Farias seguirá para Parajuru com Raquel e Hugo Machado Segundo, Schubert Machado, Priscilla e Ítalo Machado, Luiz Eduardo Moraes, Matheus Machado e Monique Macedo e Sócrates Segundo, vindo de Los Angeles.

Registros

Izabella Fiúza recebeu grandes doses de carinho e afeto de sua vasta lista de amigos queridos, domingo, na comemoração de seu aniversário. Não faltaram delícias preparadas pelo La Maison, tendo à frente sua mãe Auridéia Gualberto, bebidas e boa música comandada por Joyce Malkomes, Itaquê Figueiredo e Gustavo Serpa. O birthday teve como cenário seu endereço, que recebeu décor especial de Willfridy Mendonça.

Presenças no casamento de Amanda Teles e Pedro Terceiro Rocha, Dulce Freitas e Mércia Teles teceram elogios a Celina Teles, mãe da noiva, que idealizou a decoração.

Cerimonialista Mafrense faz pausa em sua agenda e segue amanhã para Bogotá, San Andrés e Cartagena. Retorna dia 2 de janeiro, com energias renovadas para 2017.

Curtas

Luciano Vidal Jr. Participará da celebração natalina dos amigos Ana e Léo Bossard. Já no Réveillon, ficará em casa para assistir aos tradicionais fogos da Praia de Iracema. ///De jatinho, Tatiane e Everardo Telles, Clébia e José Cunha passaram o fim de semana em passeio turístico por Tocantins. /// São aniversariantes do dia Márcia Távora, Lúcia Liebmann, Tatiana Lins e Graça Ponte Monte Coelho.

Regina Alice e Danísio Correa receberam a família e alguns amigos para confraternização de Natal, sábado, com direito a apresentação musical da neta Maria Beatriz. /// Fátima Sanford retornou de Porto Alegre a tempo de comandar, ontem, o almoço anual que reuniu as integrantes da Associação Cristã Feminina para encontro de louvor e orações.

Presenças

Um sucesso o IV Encontro dos Fotógrafos Sociais realizado no domingo, sob a batuta de Luiz Gonzaga. Por lá, Totonho e Elusa Laprovítera, Marta e José Valdo Silva, Epitácio e Priscila Cavalcanti, Ricardo Alencar, Gaída Dias, Enzo e Solange Palhano e Itérbia Freire.

Agenda

A Universidade de Fortaleza (Unifor) sedia hoje, às 10h, apresentação de Coral, Camerata e Orquestra Sanfônica da Universidade, na Reitoria, tocando repertório especial de Natal, dentro das comemorações de fim de ano abertas ao público. A entrada é gratuita.

O Réveillon Premier do Iate Clube de Fortaleza terá como atrações a voz baiana de Carla Cristina e o swing da banda Caribbean Kings. A música eletrônica fica por conta do DJ Daniel de Paula.

Giro

Reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras foi agraciada com o título de Cidadã de Fortaleza, entregue pelo próprio prefeito Roberto Cláudio (1). /// As irmãs Mirella, Ingrid e Morgana Bessa, profissionais competentes em seus segmentos (decoradora, futura secretária de Turismo de Beberibe e empresária de moda, respectivamente), comemoram seus aniversários com muito carinho da família e amigos (2). /// Sempre elegantes, João Borges e Aldira Melo foram presenças de honra no casamento de Cadeh Juaçaba e Roberta Furtado (3). /// o encontro de fim de ano da Tallis Joias, na Black Hall, reuniu convidadas cheias de estilo e simpatia (4) e (7). /// Márcia Ferreira Gomes recepcionou amigas de longa data em casa para comemorar antecipadamente o Natal (5). /// o chef Leo Gondim está em Juazeiro do Norte prestando consultoria em restaurantes e assinando eventos no Hotel Panorama durante os próximos 10 dias (6).

Mirella, Ingrid e Morgana Bessa, aniversariantes de dezembro (2)

João Borges e Aldira Melo (3)

Cláudia Gomes, Roberto Cláudio, Fátima Veras e Frota Bezerra. Foto: Ares Soares (1)

Beatriz Telles (4)

Milena Holanda e Patrícia Dias (7)

Leo Gondim e Nitalma Mendonça, cap do hotel Panorama (6)

Geórgia Duarte, Eneida Soares Pinto e Vera Mota no almoço de Márcia Ferreira Gomes (5)