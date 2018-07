Márcia Travessoni

00:00 · 16.07.2018

Diego e Lyna Machado, Gyna Jucá e André Machado

Aniversariante do último dia 8, Gyna Jucá celebrou a data quinta-feira passada, com festa articulada pela filha Lyna, no Ryori - onde a família dela costuma se reunir com frequência. Além dos familiares, vários amigos de Lyna foram abraçá-la. A décor ficou a cargo de Ticiana Barreira e Raquel Fiúza.

Seminário

Lilian Pacce, Maria Prata, Eva Farah, Daniel Cunha e Fernanda Paiva são os convidados da 11ª edição do Maxi Moda, que acontece dia 30 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza. Inspirados pelo tema "Moda é Movimento que Conecta Tecnologia e Pessoas", os palestrantes vão compartilhar, ao longo de todo o dia, suas respectivas experiências em empresas, no comércio e no ambiente da moda brasileira, discutindo quais os caminhos possíveis para o futuro do setor. A venda dos ingressos tem início nesta segunda-feira.

Babies

Fátima Baquit e Antônio Elísio Aguiar estão muito felizes: a filha Gabriella, casada com Filipe Lobo, está à espera de seu primeiro baby.

Nasceu a primeira neta de Taís e Adriano Pinto: Maria, que veio alegrar o lar de Suzana Geleilate e João Victor Pinto, marcando a estreia de Tânia Teixeira como bisavó.

Férias

Em temporada de férias, Glice e Ronaldo Parente chegaram a Fortaleza e cumprem agenda de visitas a amigos que aqui residem.

Raquel e Hugo Machado Segundo, acompanhados dos filhos, estão curtindo uns dias de descanso na Croácia - onde aproveitaram para acompanhar a final da Copa do Mundo.

Acompanhada de Danilo Filho, Patrícia Dias foi curtir uma semana em Orlando. Em agosto, ela e o marido, o cirurgião plástico Danilo Dias, viajam de férias para Mykonos, uma das mais famosas ilhas da Grécia.

Em festa

Elza Moreira é a anfitriã do próximo encontro da Acad, dia 26, no Ideal Clube, para celebrar as aniversariantes do trimestre - grupo do qual ela faz parte. Fátima Duarte, Vitória Philomeno, Ilka Tigre, Rochelle Bonorandi, Tânzia Wichmann, além da própria Elza, serão as homenageadas do encontro.

Paulinha Sampaio, Erivan Carlos Silveira, Ethel Whitehurst e Silvio Goyanna são os aniversariantes desta segunda-feira.

Grande dia

Filhos de Lorena Pouchain e Lúcio Bomfim Júnior e de Fátima e Rivaldo de Holanda, os noivos Lara Pouchain Bomfim e Rivaldo Luiz Holanda celebram a união dia 13 de setembro, na Cripta da Catedral, com repertório sacro de Gustavo Serpa. A recepção para família e padrinhos será no Pipo.

O apresentador da TV Verdes Mares Leal Mota Filho e a educadora física Priscilla Lamboglia oficializaram o noivado no último sábado. Na presença de familiares dos noivos, o pedido ocorreu no Jardim do Alchymist, com menu de itens contemporâneos típico do restaurante.

Business

Natércia Medina e Marcos Matos superfelizes com a conquista do primeira lugar na categoria Vendas do Costa Cruzeiro. O casal vem se destacando, também, na logística de eventos voltados para a área médica.

Com tentadora liquidação e apresentação da nova coleção, Saile Simões prepara programação especial para o Dia do Amigo, amanhã, em sua Anjo Colours, com almoço e música ao vivo.

Mosaico

Presidente da Sociedade Amigas do Livro, Celma Prata articulou a posse das novas integrantes do grupo - Bel Machado, Eliana David e Vládia Limaverde -em encontro no Ideal Clube (1).

Com toda a família, Alexandra e Fred Pinto curtem uma semana de férias em Morro de São Paulo, na Bahia, onde encontraram com o amigo de longa data Durval Lelys. No roteiro da viagem, visita a Terceira Praia, Pimenteira e ao badalado restaurante Louca Paixão.

Filha de Laís e José Mota e neta de Irene Mota, a pequena Marina foi batizada na Capela de Santa Filomena, tendo como padrinhos Eveline Martins de Sousa e Gabriel Portugal (3).

No último dia 9, a Assembleia Legislativa do Ceará homenageou, em sessão solene, a Associação Cearense de Imprensa (ACI) pelos 93 anos de fundação. O presidente da ACI, Salomão de Castro, recebeu a honraria das mãos do deputado estadual Dedé Teixeira, do presidente da Acert, Paulo César Norões, do vereador Acrísio Sena e do deputado federal Chico Lopes. A sessão foi uma iniciativa do deputado estadual Moisés Braz. A foto é de Paulo André