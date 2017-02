Márcia Travessoni

00:00 · 06.02.2017

Maravilhada com os dias passados em Jerusalém, em recente tour, Cristiane Faria já está preparando as malas para descobrir outro destino: Cartagena, na Colômbia, para onde ela irá no Carnaval, junto do marido Janja e de Ana Virgínia (com ela no clique) e Ricardo Martins.

Diretorias

Amanhã, a nova equipe de Coordenação Executiva da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE) tomará posse, em solenidade marcada para acontecer na Fiec, às 19h30. Fernando Torres Laureano será o coordenador geral e Bruno Girão, o presidente do Conselho Executivo. Na ocasião, serão entregues ainda as comendas "Jovem Mentalidade Empreendedora" a Severino Ramalho Neto e "Jovem Mentalidade Empreendedora Social" a Joaquim Antônio Caracas.

Dia 16 toma posse a nova diretoria da Academia Cearense de Letras (ACL), no reinaugurado Palácio da Luz. O ministro Ubiratan Aguiar será o presidente e a escritora Ângela Gutierrez, a vice.

Em festa

Para a filha Marcela, Josmara e Bruno Furtado prepararam uma linda festinha no parque infantil do RioMar Fortaleza, no último sábado, data em que ela completou cinco anos. A aniversariante é neta de Irismar Linhares, Irisdalva e Fernando Furtado.

Este ano, Cinira Cruz faz aniversário em pleno sábado de carnaval. A comemoração ficará para depois da folia. ///Com a temática Cinderela, Ana Alice Feitosa e Fabiano Mesquita escolheram o Plus para comemorar os 4 anos da pequena Victoria. /// Hoje é o B-Day de Alcimor Rocha, Tádia Simas, Walter Castelo e Matusahila Santiago, presidente da Ala Feminina da Casa Juvenal Galeno.

Registros

Adriana Arruda Bezerra reunirá 50 amigas dia 10, em seu apartamento, comemorando seu aniversário. No domingo será a vez da mãe, Regina Alice Correia, homenageá-la com um almoço reunindo toda a família.

Marcando a estreia de seu novo apartamento, Miriam Almada promoveu a reunião do consórcio Sempre Amigas. Participaram do ato Vitória Philomeno, Lúcia Pierre, Fernanda Aguiar, Selene Bezerra, Elizabeth Sampaio, Tânzia Wichmann, Isabel Arruda, Fátima Sanford, Rosa Vidal e Eridéa Veríssimo.

Curtas

Sílvia Moisés, Fernanda e Marcus Peixoto seguem hoje para Orlando e Miami. ///Para o marido Walter Castelo Branco, Luzia reúne a família hoje, em almoço de parabéns. /// Ada Faganello recebeu para happy hour o empresário Paulo Zinger, que veio do Rio de Janeiro especialmente para a festa do amigo Flávio Stambowosky.

Visitas

Enquanto Nathália Ventura e Lucas Pontes, com a filha Sofia, agendaram passar o Carnaval no Portamaris com Ailza e Francisco Ventura, Karísia e Luíz Pontes vão curtir a serra de Guaramiranga com Dona Nilda Andrade e as filhas.

Vindas de Belém, as irmãs Ana Maria, Sônia e Vera Nobre foram recepcionadas em Fortaleza pelos amigos Sarah Rebelo, Dirce e Eduardo Albuquerque. As visitantes aproveitaram para visitar Rosa Ester e Assis Vieira na Fazenda Nazaré, em Maranguape.

Na loja de Ethel Whitehurst: Gil Santos e Denise Bezerra, Marília Studart, Albanisa Dummar e Maria Clara Soares.

Duplicação

Mais conforto e segurança nas viagens, além de valorizar a região: esses foram os principais benefícios citados pelo prefeito de Aracati, Bismarck Maia, sobre o trecho da CE - 040 que foi duplicado, ligando Guajiru a Aracati, entregue no último sábado. "Essa infraestrutura de acesso, de estrada, é o básico para o desenvolvimento de uma região", disse Maia.

No total, a obra de duplicação da via é dividida em quatro trechos, dos quais dois já foram concluídos: o que liga Guajiru a Viçosa e o de Viçosa a Aracati. O trecho Beberibe-Paripueira está em execução e, na semana passada, foi dada a ordem de serviço da duplicação do trecho Paripueira-Guajiru.

15 anos

Sábado, o Lulla's Athénée foi palco da festa de 15 anos de Carolina Cidrack, filha de Cleyre e David Cidrack. A décor foi de Branca Mourão e o som, de Gisele Café.

Giro

Na sintonia única de mãe e filha, Nathália e Sofia Pontes esbanjaram animação no recente aniversário de Athina Bastos (1). /// Ainda rendem bonitos cliques o aniversário de Fernanda Torres, celebrado entre amigas com uma festa surpresa (2). /// Aniversariante do dia 19, Tânia Albuquerque será uma das homenageadas do grande encontro pilotado por Vera Costa, dia 9 (3). /// Presenças no aniversário de Zeneida Rangel, Elza e Maurílio Moreira participam de encontro dia 9, no almoço de parabéns de Gabriela de Castro (4). /// As atividades de 2017 do Lide Ceará serão abertas este mês, com um Business Dinner, adiantou a presidente da entidade, Emília Buarque. Na ocasião, o industrial Vilmar Ferreira será homenageado com o lançamento do documentário "Bênção, pai", que narra a trajetória dele (5). /// Ane alcântara promoveu encontro de profissionais do segmento de festas infantis para apresentar novidades e estratégias para o mercado (6).

Sandra Fujita, Fernanda Torres e Cândida Figueiredo (2)

Nathália e Sofia Pontes (1)

Ane Alcântara e Andréa Oliveira (6)

Maristér Quinderé, Tânia Albuquerque e Ana Liady Accioly (3)

Emília Buarque (5)

Elza e Maurílio Moreira (4)