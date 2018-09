Márcia Travessoni

00:00 · 21.09.2018

Mãe do noivo, Verônica Perdigão (de vestido azul) era pura felicidade no último fim de semana, no casamento de Bruno Perdigão e Amanda Maia. Na foto, ela posou com Odete Aragão, Ana Cristina Mendes, Najla Parente e Marilane Rodrigues.

Em festa

Lisieux Brasileiro comemora sua mudança de idade com almoço para amigas em sua residência, hoje. /// Com o marido Francisco José Rocha, Neuzinha Rocha passou seu aniversário em Boa Vista, Roraima, em visita à avó Neuza Magalhães Paiva, que está com 98 anos de idade.

Ao mudar de idade, ontem, Regina Koblitz foi homenageada por Socorro Moreira, Irene Mota, Esther Lins Cavalcanti, Lenilza Borges Campos, Regina Ximenes, Zeneida Rangel, Maria Wanda, Lula Pinto, Dulce Freitas e Elita Azevedo.

Agenda

Neste domingo, o professor Thiago Braga volta ao Museu da Fotografia para mais uma Oficina de Fotografia para Celular, a partir das 14h. O objetivo é introduzir conceitos básicos de fotografia aos alunos, com o intuito de promover e fomentar a prática da fotografia.

Em 22 de setembro é celebrado o Dia Mundial Sem Carro e, para marcar a data, o Sistema Fetrans e o Sest/Senat Fortaleza realizam, domingo, o Circuito Ciclístico Sest Senat, com saída às 7h30 da Arena Castelão.

O Iate Clube promove, neste sábado, a festa de lançamento do Réveillon Velas do Mucuripe, com apresentações de Carla Cristina, Makem e Banda e Chris e Banda. O evento inicia às 17h.

'Menos 30'

O diretor de inovação e produto de comunicação da Globo, Washington Theotonio, ministra a palestra "A Fórmula da Inovação", na abertura do Menos 30 Fest Fortaleza, evento de empreendedorismo que a Globo e a TV Verdes Mares realizam neste sábado, no Campus da Unifor. A programação inicia às 10h e inclui mesas, palestras e oficinas práticas para os jovens que querem empreender, tudo de forma gratuita.

Oicos

Cecília Bichucher, Cláudio Quinderé, Nicia Bormann, Ignês Fiúza e Vera Sampaio Dessart estiveram na Casa Cor, na última terça, para brindar o sucesso dos amigos do Grupo Oicos, Vera Dessart e Túlio Paracampos, que estão expondo no Ateliê dos Ceramistas. Túlio tem, ainda, obras em outros ambientes da mostra.

Internacionais

Casado com a cearense Jacqueline Philomeno, o historiador e escritor Laurence Bergreen, apresenta hoje, em Lisboa, a palestra "Para além do fim do mundo", no Museu da Marinha. Depois da palestra, Laurence será homenageado pelo ministro da marinha portuguesa.

Verinha Valente e Tida Leal foram explorar a Ásia Central em viagem que contempla Turcomenistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, Quirquistão e Cazaquistão.

Mosaico



Weyne e Fátima Amorim, Gustavo Rios, Sara Monteiro, Francisco Ferreira e Verônica Monteiro

Sara monteiro e Gustavo Rios trocaram alianças no último fim de semana, na Igreja São João Eudes, e comemoraram com os convidados com festa cheia de glamour.



Darcila e Austregésilo Rodrigues

Darcila Austregésilo comemorou aniversário em café no Del Paseo, com familiares e amigas mais próximas



Celina Frota Tigre e Maria de Jesus Frota

Na véspera de seu aniversário, Maria de Jesus Frota ganhou festa surpresa articulada pela filha, Celina Frota Tigre, em bistrô da cidade



Sara e Cláudio Mattos Brito

Caçula de Cláudio Mattos Brito, Sara comemorou seus 12 anos no apê da avó Tane Albuquerque



Júlia Perdigão

Júlia Perdigão apostou num longo rosa, cheio de charme, para o casamento de Amanda e Bruno, no fim de semana

Dica Vip

Jardins reinventados

Primeiro projeto do paisagista Burle Marx no Estado, os jardins do imóvel (foto) que sedia a Casa Cor Ceará 2018 são, na avaliação de Lúcia Pierre, o ponto alto da mostra de decoração. "Achei uma verdadeira maravilha como um todo, as plantas estão bem cuidadas e os projetos que fizeram nessa parte estão muito bonitos", acrescenta ela, lembrado que os jardins sediam praças e outros tipos de projetos dos arquitetos participantes. Na parte interna do imóvel, ela se encantou com o ambiente de Racine Mourão, a Galeria Viva, composta por um corredor de espelhos em que é possível ter a visão completa de si, a partir de diferentes ângulos. A Casa Cor Ceará fica na rua Visconde de Mauá, 950, e fica aberta para visitação até o dia 22 de outubro, de terça a sábado, das 17h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h.