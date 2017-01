Márcia Travessoni: Compromisso

00:00 · 16.01.2017

Para marcar o início das atividades do setor industrial cearense neste ano, o presidente da Fiec, Beto Studart, conduziu uma solenidade com a presença de industriais, gestores e outras autoridades como o secretário municipal de Turismo, Alexandre Pereira; a secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz; o comandante da 10ª Região Militar, General Teóphilo; e a vice-governadora do Estado, Izolda Cela. "O sentimento que eu tenho é que viramos uma página e nos restou o trabalho. (...) Parece que há uma tendência de melhora, e é cima disso que vamos trabalhar muito, com entusiasmo e acreditando que tudo passa", atestou Beto.

Com a viagem do governador Camilo Santana para a região do Oriente Médio, onde ele vai captar investimentos para a ZPE, quem assume interinamente a gestão do Estado é a desembargadora Iracema do Vale, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), missão que ela abraçou com muita honra e satisfação. A designação da desembargadora para assumir o cargo ocorre porque a vice-governadora do Estado, Izolda Cela, e o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque - os primeiros na lista de sucessão do governo - também estarão fora do Ceará no período. A presidente do TJ-CE assumiu o cargo de Camilo ultima sexta.

A todo vapor com os preparativos de seu casamento e bodas, dia 17 de fevereiro, Branca Mourão, este ano, optou por comemorar seu aniversário em São Paulo, na companhia da família. Retornam amanhã.

Felipe Rocha está nos preparativos para abrir um novo empreendimento, a Cavalieri Confraria. Os detalhes ainda não foram revelados, mas o perfil do espaço, no Instagram, já adianta alguns dos serviços que serão disponibilizados: barbearia, alfaiataria e corte de cabelo, além de uma seleção de bebidas, vinhos e charutos.

A nutricionista Ana Cristina Wolf recebeu um grupo de amigas para comemorar seu aniversário na última quinta, na Casa de Moá. Por lá, Lenise Queiroz Rocha, Louise Benevides, Sellene Câmara, Fernanda Twardy, Cláudia Quental, Adriana Teixeira, Talyzie Mihaliuc, Anna Paula Rezende, Lilian Porto, Cristiane Emydgio, Catarina Cavalcante e Layla Fujita.

Com a presença da filha Géorgia, vinda de São Paulo, Graça Romcy recebeu em casa, pelo aniversário do marido Jorge Romcy, para apetitoso jantar reunindo Eduardo Romcy e a noiva Carol Silveira, Zeina e Itália Ferreira.

Junto das filhas Priscilla e Lara, Maira Silva viaja hoje para São Paulo a fim de conferir a Couromoda 2017, além de fazer compras para a coleção de Inverno da Meia Sola. ///Com os filhos Maria Eduarda e João, Lorena Ferreira Gomes e João Carlos Gondim retornaram maravilhados com cruzeiro no navio da Disney.

Nestas férias de janeiro, Ana e Adyr Sampaio, com os netos, percorreram o roteiro da Estrada Real, em Minas Gerais, com direito a visitas às igrejas barrocas e conhecer o maior museu a céu aberto do mundo, o Inhotim, em Brumadinho.

Aniversariam hoje Marta Philomeno, Maninho Brígido, Tirza Cysne, Lourdes Pinto, Branca Mourão, Viviane Goyanna e Veri Bessa Neto. /// Lúcia e Sérgio Liebmann reuniram a família para o almoço de parabéns do filho Daniel e do neto Tiago.

Para a comemoração dos 12 anos dos filhos Pedro e Gustavo, Jeritza Gurgel contratou o DJ Itaquê Figueiredo para animar a party, dia 17, no Meatpacking Burger. /// Na casa das tias Vera e Betinha Pessoa, Alyce Maia, em clima de férias, recebeu os amigos Thaís Cavalcante, Thaís Paraíba, Gustavo Almeida, Bruno Bandeira, Gustavo Mindelo, Marcela Rosado e Aníbal Barroso Neto.

Integrantes do grupo Amigas para Sempre, Sarah Rebelo e Rosimar Gurgel serão homenageadas nesta terça, em happy-hour no Coco Bambu Frutos do Mar. Marlene Paula Pessoa e Aniceta Holanda articulam o duplo brinde.

Cerimonialista Ana Liady Accioly cuidou da solenidade de posse do presidente do Tribunal de Contas do Município, Domingos Filho.

A cantora Aparecida Silvino está conduzindo o coral do Colégio Santo Inácio, a convite do padre e diretor pastoral da escola, Eugênio Pacelli. Intitulado "Vozes Inacianas", o coral se apresenta nas celebrações das missas dominicais na quadra do colégio, às 18h.

Em recente passeio por Lisboa, Michelline e José Bezerra encontraram Márcia e Márcio Távora na cidade do Porto, com quem celebraram o último dia de 2016 (1). /// membros da diretoria da Fiec e industriais cearenses participaram da solenidade de início das ações da entidade (2). /// elusa e totonho Laprovítera completaram 33 anos de casados no último sábado e comemoraram ao lado dos amigos Márcia e Gera Teixeira (3). /// Ortopedista e cirurgião de joelho, Ângelo Luz curtiu uns dias de férias com a família na encantadora estação de ski de Vail, no Colorado (4). /// nas badaladas festas do Cafe de La Musique, no Cumbuco, Anastácia Duarte marcou presença e esbanjou estilo (5). /// sacerdote jesuíta que conduziu a missa no meu aniversário, padre Eugênio Pacelli foi o idealizador do coral "Vozes Inacianas" (6).

Michelline Bezerra (1)

Fernando Cirino, Ricardo Cavalcante e Roberto Macedo (2)

Márcia Teixeira e Elusa Laprovítera, queridas presenças na missa de Ação de Graças do meu aniversário (3)

Ângelo, Danielle, Elise e Sofia Luz (4)

Anastácia Duarte (5)

Padre Eugênio Pacelli e Márcia Travessoni (6)