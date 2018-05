Márcia Travessoni

00:00 · 01.05.2018



A Primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra, recebeu na última sexta-feira, na Câmara de Vereadores, a Medalha Boticário Ferreira, a mais importante honraria do Poder Legislativo Municipal. O autor do requerimento foi o vereador Carlos Mesquita, o qual acredita que a medalha "é um reconhecimento às ações protagonizadas pela primeira-dama para a promoção de uma Fortaleza Amiga da Criança". Clicada com o marido Roberto Cláudio, as filhas Roberta e Isabela Bezerra e Ângela e Cléber Cunha, Carol discursou com muita emoção a todos que estavam presentes no plenário.

Jantar internacional



A convite de Fátima e Antônio Elísio Aguiar, os bailarinos russos que fizeram parte do Espetáculo "A Rua é NOIZ" - encenado no último fim de semana, no Theatro José de Alencar - jantaram quinta-feira, no Pulcinella. O bailarino Ilya Vladimirov, o produtor executivo Schico Salles e a bailarina Valeriya Shikina, clicados com os anfitriões do jantar, integraram o elenco do espetáculo produzido pelo Instituto Katiana Pena, projeto social que nasceu em 2015 como estúdio de dança para crianças e, em 2017, passou a oferecer aulas de dança para comunidade do Bom Jardim.

Marketeiro

O jornalista Manoel Canabarro foi o escolhido pelo pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, para comandar o marketing de sua campanha eleitoral. Canabarro é pupilo de Duda Mendonça e já é familiarizado com os irmãos Ferreira Gomes, pois há mais de dez anos atua nas disputas eleitorais no Ceará como conselheiro de imagem dos irmãos Cid e Ciro.

Nos últimos anos, Canabarro ganhou várias campanhas municipais e estaduais no Ceará. A notícia que saiu recentemente num jornal de circulação nacional também acrescenta que o contrato começou a ser formulado e deverá ser assinado em breve.

Giro



O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, e o presidente do Instituto Brasileiro de Contratações Públicas, o procurador federal Philippe Magalhães Bezerra -juntos na foto acima -, em parceria das duas instituições, foram os anfitriões do seminário "Novo Regime Jurídico das Estatais", realizado em parceria pelas duas instituições. O encontro lotou o plenário do Edifício 5 de Outubro, último dia 19, e reuniu dirigentes de empresas públicas e de economia mista, gestores, servidores públicos e estudantes para um debate sobre os benefícios que a nova legislação traz ao Brasil, bem como o que precisa avançar na sua aplicabilidade. /// Após o batistmo da neta Maria Luíza, filha de Nicole e Eduardo Cronemberger, Genna Valeska Campos recebeu a família, sábado, para um brunch em casa. /// Tradição da última quarta-feira de cada mês, Zélia Henriques reuniu amigas do consórcio para especial brunch, em sua residência.

Referência



Clicados na plateia da palestra do consultor de luxo Carlos Ferreirinha - que esteve semana passada em Fortaleza -, Liana e Célio Thomaz ficaram surpreendidos durante a apresentação, em que a marca dela de beachwear foi citada como exemplo de mudanças de cenários no Brasil e no Mundo. "O Rio de Janeiro, até um tempo atrás, era a imagem da moda praia brasileira. Hoje, uma marca cearense foi escolhida para abrir a principal semana de moda do País e colocou na passarela a cantora Anitta", disse o palestrante.

Em festa

Ângela Bonorandi e Ricardo Teixeira superfelizes com a graduação em Arquitetura da filha Camille Bonorandi, neta de Rochelle e Franco Bonorandi./// Depois dos festejos familiares,o aniversariante Panta Neto reuniu amigos mais chegados, sábado, no Cumbuco. /// Os parabéns de hoje vão para Emir Studart, Fernando Machado, Marçal Barros, Christiane Meireles e Heloísa Macedo, que mudam de idade.

Preparativos

Teresa Maria Távora Ximenes e Teresa Borges organizam, para o dia 4 de junho, uma missa pelos 30 anos de falecimento do saudoso Virgílio Távora. A celebração acontecerá às 19h30, na Igreja de São Vicente, conduzida pelo padre Raimundo Neto. A decoração será de Jorge Machado e as músicas estão a cargo de Poty Fontenele.

Ana Virgínia e Lúcio Carneiro comemoram, neste dia 3, 50 anos de casamento, com missa na Igreja Nossa Senhora do Líbano, seguindo-se recepção no endereço do casal.

Debutantes

Acontece nesta terça, no Teka's Buffet, mais uma emocionante festa de debutantes promovida pelo projeto Essência. Idealizada por Eurídice Cavalcante, a iniciativa presenteia anualmente, com uma festa de 15 anos, meninas que estão em tratamento contra o câncer -com, direito a ensaio fotográfico, dia de princesa e presente surpresa. Para ajudar com os custos do evento, são vendidas entradas para a festa.

Registros

Em visita a familiares, Bárbara Busgaib, Norma Lazar, Lenilza e Mazé Campos, Patrícia e Najela Baquit, Anete Marinho, José Carlos, Rafael, Elisa e Adriana Ary estiveram conferindo a geografia, paisagens, cultura e história do Líbano, país cosmopolita com múltiplos contrastes.

Para reencontro familiar, Gabriela de Castro aproveitou o fim de semana no sítio de Pindoretama com Manoel, Daniele, Maria Fernanda e Renato Castro.

Por conta de seu aniversário, Cybele Pontes ganhou homenagem das integrantes das Amigas do Livro, em almoço no Santa Grelha. Suzana Ribeiro, Constança Távora, Regina Fiúza, Nádia Ribeiro Aida Coelho, Neda Gonçalves e Celma Bitar entre as presentes. Em outra mesa, Mônica Arruda recepcionava Lúcia e Arthur Melo, vindos de Recife.

Batismo

Rafaela Markan e Samuel Elias chegaram sábado, em Fortaleza, para o batizado de Samuel Filho, que teve como padrinhos Isabela Markan e Fábio Albuquerque. Os padrinhos receberam a família e os amigos em seu apartamento.

Agenda

O secretário municipal executivo do Turismo e triatleta Erick Vasconcelos será agraciado, dia 3, com a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna. A solenidade acontece às 20h, no Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, atendendo ao requerimento do vereador Renan Colares.

Julinha e Eduardo Philomeno recebem para coquetel em homenagem às mamães, neste dia 2, a partir das 17h, na Nuage. O evento contará com exposição de fotos das mamães grávidas.

Destaque



Omar Albuquerque esteve em Milão para 57ª edição da semana do design. Durante 12 dias, absorveu todas as novidades e lançamentos da feira que gera tendências para todo o mundo do design. Parte dos conhecimentos adquiridos será aplicada na 8ª edição da Mostra 100% Design, que acontece de 20 de julho a 12 de agosto, no RioMar Fortaleza, inspirada no tema Moda e Design.