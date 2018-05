Márcia Travessoni

00:00 · 07.05.2018

Jean Marc Mathieu, Camilo Santana, Pieter Elbers, Roberto Cláudio, Patrick Alecsander, Paulo Kakinoff e Jean-Marc Pouchol

Na última quinta, cheguei ao Aeroporto Internacional Pinto Martins por volta das 15h para esperar o pouso dos voos que marcaram o início da operação do hub da Air France/KLM e Gol. O clima de alegria e emoção era visível e sentido por todos que estavam na sala do embarque internacional.

Fomos recebidos pelo diretor da Air France/KLM para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Gladyson Pontes e pelo prefeito Roberto Cláudio. Cada chegada de voo, cada "batismo" de aeronave na pista e cada corte de fita simbolizando o início das operações foram celebrados por cearenses, holandeses e franceses.

O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, foi o primeiro a chegar, no voo da companhia aérea vindo de São Paulo. O presidente da Panrotas, Guillermo Alcorta, e o secretário municipal do Turismo, Régis Medeiros, também foram esperar os voos. A embaixadora do Brasil na Holanda, Regina Dunlop, e a vice-governadora Izolda Cela chegaram juntas no voo da KLM vindo de Amsterdã. Arialdo Pinho e Zezinho Albuquerque chegaram no voo da Joon, na comitiva do governador, vindo de Paris. Onélia Leite estava à espera de Camilo Santana.

Anfitriões



Francisco Mattos Brito e Tane Albuquerque

Tane Albuquerque e Francisco Mattos Brito receberam em seu apartamento, último dia 25, o grupo "Só Alegria" - do qual faço parte - para um jantar para lá de especial. Esse grupo nasceu em dezembro do ano passado, já até contei a historinha dele aqui algumas vezes, e, durante esse ano, nossos encontros são marcados por jantares oferecidos por seus membros.

O jantar anfitrionado por Tane e Francisco foi à francesa, com menu assinado por Rafael Sudatti. Entre as entradas, fondue de queijos no pão italiano com grissinis folhados e, como prato principal, magret de pato ao molho de laranja acompanhado de ravioli de gruyère, camarão provençal acompanhado de tomate recheado com grãos, damasco e nuts. Tane e Francisco nos surpreenderam ainda com um mimo de porcelana com nossas iniciais, confeccionado em Petrópolis. É muito carinho, muito amor e só alegria.



Luiz Eduardo Moraes e Suzane Farias



Hugo e Raquel Machado



Maria Vital, André Albuquerque e Águeda Muniz

Culturais

Com curadoria de Adriana Helena, Glauber Filho e Wilton Martins, a exposição fotográfica "Um Sonho em Movimento", será aberta em coquetel nesta quarta, às 19h, no hall da Biblioteca da Unifor. A mostra narra, em imagens, a história dos 45 anos da instituição, e ficará aberta para visitação até o dia 15 de dezembro.

O cearense Tarcíso Viriato terá suas pinturas expostas na mostra "Crônicas Urbanas", que também será aberta nesta quarta, no Pé Palito Antiquário & Arte, no Shopping Iguatemi Brasília. A exposição ficará disponível para visitação até o dia 31 de maio.

Roteiros

Com o costumeiro grupo de viajantes, Cláudia Martins Saboya seguiu sábado para Estados Unidos e Canadá, onde permanecerá até o dia 26. /// Zélia Henriques foi a Washington assistir à formatura do neto Brandon Tull como oficial da Força Aérea Americana. Ele é filho de Adriana e Wayne Tull.

De São Paulo, Solange e Germano Almeida esticaram até Águas de Lindóia, onde conferiram a Feira Nacional de Veículos Antigos. ///Marcela e Rodrigo Carvalho fazem romântico passeio pelos pontos turísticos do Canadá.

Bastidores

Antes de retornar a Orlando, onde residem, Telma Sancho e Jackson Passos foram recepcionados pelos amigos Romélia e Carlos Martins, Darli e Filipe Baião, em Fortaleza, e ainda participaram da festa que marcou os 100 anos de Felizardo Pinho Pessoa, primo de Jackson.

Rita Cruz vai receber a família em casa, dia 11, para comemorar o Dia das Mães antecipado, pois viajará no dia seguinte, levando um grupo de mulheres para a Espanha. /// Sempre talentosa, Marilza Pessoa fez uma artística réplica do bolo do casamento de Ana Virgínia e Lúcio Carneiro para as Bodas de Ouro do casal.

Registros

Sábado, na Paróquia de São Vicente, Rafael Ramos e Karla Montenegro batizaram o filho Eduardo, neto de Ana Lúcia e Nelson Montenegro. Cinira e Aluísio Cruz, Carlos Augusto e Thaíssa Cruz, Marcelo e Verônica Montenegro, Mariana Montenegro e Tarcísio Catunda, Ana Teresa De Bonis Cruz, Kilvia e Marcos Montenegro entre as presenças no evento.

Os 85 anos da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB/CE), foram homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa, última quarta.

Curtas

Já por conta do Dia das Mães, Aldenita Sampaio veio de Porto Alegre curtir uns dias com os pais Karina e Maurício Sampaio e com o filho Caio, em Fortaleza. /// Jane Farias passou a semana em São Paulo, tratando de negócios. /// Giana Studart, Mano Alencar, Valmir Torres e Ana Melo são os aniversariantes desta segunda-feira.

No feriado, Karísia e Luiz Pontes receberam Rose e Eliseu Batista, Clícia e Germano Rocha, Bel e Osler Machado para almoço na serra de Guaramiranga.

Um dos maiores eventos no gênero no País, o Samba Brasil acontece no dia 18 de agosto, no Marina Park Hotel.