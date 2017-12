Márcia Travessoni

00:00 · 15.12.2017

Inspiração, força, vitalidade, generosidade e exemplo são palavras que vêm à mente quando falamos em Suzana Ribeiro. Uma, contudo, se sobressai: a leveza, característica que certamente foi essencial para que ela chegasse aos 100 anos, marco celebrado na última quarta-feira. As integrantes da Sociedade Amigas do Livro - da qual Suzana é uma das fundadoras - se reuniram para homenageá-la no Gran Marquise, ocasião em que a aniversariante foi abraçada por Salma Machado, Silvia Diogo, Cybele Pontes, Celma Prata e Edyr Rolim. No dia 28, a matriarca comemora um século de vida junto da família, no Ideal Clube.

Registros

Com sunset no Salão Portofino, do Gran Marquise, Pastora Barroso celebrou seu aniversário, reunindo os amigos e a família (1). /// Finalizando o ano com vários projetos residenciais e corporativos no portifólio, as arquitetas Erilan Girão e Paula Cruz já preparam as metas para 2018 (2). /// Mari e Linda Luna Melo comandam a segunda franquia da sorveteria 50 Sabores, prevista para ser inaugurada no início de 2018, em Recife (3). /// o escritório Medeiros Advogados Associados, dirigido por Pedro Jorge Medeiros, acabou de firmar parceria com o maior escritório de direito tributário de Portugal, RFF & Associados, comandado por Rogério Fernandes Ferreira, que veio de Lisboa para oficializar a associação (4). /// Aniversariante desta sexta, a modelo, apresentadora e digital influencer Fernanda Levy comemora a data na casa da sogra, Patrícia Macedo, com decoração de Dito Machado (5).



Fernando e Pastora Barroso (1)



Erilan e Érika Girão (2)



Mari e Linda Luna Melo (3)



Rogério Fernandes Ferreira e Pedro Jorge Medeiros (4)



Fernanda Levy (5)

Bodas

Ivana Bezerra e Alexandre Rangel estão de casamento marcado para o dia 6 de janeiro, com cerimônia ao pôr do sol no Edifício Ancoradouro. A decoração será de Cacau Esteves e o cerimonial, de Mafrense. O vestido da noiva será da Rosá.

O Plazzá foi palco, dia 9, da festa de casamento de Adriana Sampaio e Ramon Bezerra. O menu do Lulla's foi muito apreciado.

Curtas

Ana Virgínia e Ricardo Martins foram presenças no aniversário de Renata Vale e aproveitaram para esticar o fim de semana em São Paulo. /// Guirlanda e Paulo Ponte reúnem a família, em casa, para celebração natalina, dia 24.

Tasso Jereissati, Regina Dias Branco Ximenes, Wanda Tahim, José Edmar Barros Oliveira e Victor Baquit são os aniversariantes de hoje.

Bastidores

Saile Simões reservou o dia 20 para a confraternização de clientes e colaboradores de sua Anjo Colours, com show do cover de Elvis Presley, a partir das 15h. ///Ana Luiza Costa Lima, Ana Lúcia Montenegro, Márcia Távora e Graça Dias de Souza estiveram conferindo as peças da Yamor da Ethell.///Em volta da mãe Cláudia Alexandre, que mudava de idade, Nathália Ponte reuniu a família, anteontem, para almoçar no Garrafeira.

Encontros

O advogado Leandro Vasques preside hoje a reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública, com a presença da secretária de Justiça e Cidadania, Socorro França, na vice-governadoria do Estado.

Cláudia Martins Saboya realiza a confraternização anual da turma de jogos, domingo, com jantar na casa da mãe, Irene Martins. O grupo vai arrecadar cestas básicas para doação à Casa de Nazaré.

Natalinas

Ilka Tigre foi a anfitriã da confraternização que reuniu Moema Guilhon, Vera Tigre, Isabel Arruda, Mirian Almada, Fátima Duarte, Emilse Oliveira, Lennie Sabóia, Karina Sampaio e Lúcia Castelo Branco.

Orós

Josué de Castro Neto recebeu o título de Cidadão Oroense, ontem, em solenidade na Câmara Municipal de Orós. Eliseu Batista Filho, Matheus Batista, Branca e Josué de Castro estiveram prestigiando.

Agenda

O Studio de Dança Michelle Borges realiza seu festival de 15 a 18 de dezembro. As turmas infantis compõem o espetáculo "Oceania", enquanto o balé adulto apresenta "Versus". Dentre as bailarinas, Cecília Fiúza Targino, Maria Eduarda Markan Lima, Sophia Dall'Ólio, Manu Albuquerque, Isabela Nery e Raíssa Moraes.

Dica Vip

Ceia equilibrada

Pensando na chegada das festas de fim de ano e nas fartas ceias características deste período, a nutricionista Ana Cristina Wolf dá dicas para não sair da rotina alimentar regrada. Segundo ela, atitudes simples podem fazer toda a diferença para manter o shape. Uma delas é comer abacate ou ovos uma hora antes das confraternizações, o que auxilia na sensação de saciedade. "Ao chegar no evento, evite ao máximo as frituras, beba muita água e pouco álcool. Se quiser ficar em forma no dia seguinte, faça um aeróbico forte e refeições leves, com carnes brancas, saladas e frutas", orienta a nutricionista, reforçando sempre a necessidade de estar bem hidratado.