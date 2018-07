Márcia Travessoni

00:00 · 12.07.2018

Prestigiado por diversas personalidades do cenário das artes, o lançamento do catálogo da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global", terça, no Espaço Cultural Unifor, reuniu também figuras estratégicas do trade turístico local, ressaltando que esse setor tem se empenhado, cada vez mais, em construir a imagem do Ceará como um Estado que tem a arte como um de seus atrativos turísticos. O Espaço Cultural Unifor já recebeu, inclusive, o título de patrimônio turístico da Capital, passando a ser incluído em roteiros oficiais para visitantes que chegam na terrinha.



Edson Queiroz Neto, Fátima Veras, Denise Mattar, Lenise Queiroz Rocha e Igor Queiroz Barroso

Régis Medeiros, Norma Zélia, Ivana Bezerra, Celina Castro Alves e Fátima Duarte



Ana Virgínia Juaçaba

Processo criativo

Os artistas Danillo Lima e Vando Figueirêdo lançaram recentemente um trabalho de performance batizado de "Pintura Sonora". O projeto, realizado no ateliê de Vando, já está disponível nas redes sociais dos artistas e foi fruto de uma pesquisa nas áreas da música, artes visuais e performance. A iniciativa despertou interesse em galerias e centros culturais fora de Fortaleza, com destaque para Brasília e alguns países da Europa.

Em festa

A empresária Marlene Cabral celebra a nova idade hoje, em almoço para 80 convidados no Moana. /// Adélia Magalhães, Assis Vieira, Giovanna Albuquerque, Rebeca Martins e Márcia Medeiros também são aniversariantes deste dia 12. /// Na sexta, Sellene Câmara comemora aniversário com almoço só para mulheres em seu apartamento na Beira Mar.

Danísio Corrêa aniversaria dia 15, mas a comemoração foi antecipada para este sábado, sob a articulação da esposa Regina Alice, com menu do Barbra's Buffet.

Almoço na serra

Neuzinha Rocha e Xampoo foram os anfitriões do último sábado, em Guaramiranga, no Monteflor Villas. O almoço foi preparado pelo convidado Ângelo Figueiredo, que elaborou um menu com risoto de camarão e lagosta com limão siciliano, regado a mel de engenho e gergelim torrado, tudo harmonizado com vinhos e espumantes. Vera Costa e Costinha, Sandra Mourão, Magal Magalhães e Ingrid Fonteles foram alguns dos que desfrutaram da tarde gastronômica, no friozinho da serra.

Jurídico

Os juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra serão empossados nos cargos de desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nesta sexta, às 16h, no Palácio da Justiça.

Férias

Carlos Arruda Filho e Carla Diógenes inauguram sua nova loja de moda feminina, nesta quinta, às 19h, na Rua Torquato de Aguiar, 50, Praia de Iracema. /// O Grupo Mirante de Teatro apresenta, nos dias 15, 21, 22, 28 e 29 de julho, o espetáculo "A Cigarra e a Formiga", sempre às 17h, no Teatro Celina Queiroz.

O Shopping Benfica promove, dia 14, uma série de atividades voltadas para o público masculino, em comemoração ao Dia do Homem. Serviços de saúde, barbearia e até um muro de rapel e escalada estão entre as ações, oferecidas gratuitamente, das 14h às 20h.

O Iguatemi Fortaleza apresenta, nos dias 14, 15, 21 e 22 de julho, os espetáculos da Escola de Artes Lígia Aydar, que se apresenta pela primeira vez em Fortaleza. O público vai conferir "O Rei da Selva", "Banda Animal", "Caminhos da Floresta" e "Vozes da Savana", na Arena Férias, em apresentações que iniciam sempre às 17h.

Doutora em Literatura e Filosofia, Tereza de Castro Callado lança, neste sábado, às 18h30, o livro "O Conto da Cidade de Cristal", na Livraria Leitura do Shopping Del Paseo.

A Livraria Escritores do Ceará (LEC) participa, dia 21, de exposição de publicações e autores locais, no Mercado dos Pinhões. A mostra, que acontece das 18h às 21h, será coordenada por Silas Falcão, presidente da Associação Cearense de Escritores.

Mosaico

Filha de Lia e Gentil Linhares, Lara concluiu a graduação em Arquitetura e Urbanismo e celebrou a conquista com festa, reunindo a família e os amigos (1).



Glória e Glorinha Rios, Lara e Lia Linhares e Sâmia Távora



Marize Castelo Branco e Rejane Oliveira celebraram juntas seus respectivos aniversários, com happy hour na casa de Rejane (2).



Zé Tarcísio e Eduardo Freire (3)

Quem está com exposição agendada no Dragão do Mar é o artista Zé Tarcísio. A mostra está programa para abrir no próximo dia 19. A curadoria é de Bitu Cassundé, diretor do Museu de Arte Contemporânea (3).



Camila, Stella, Daniela e Fernanda Freitas Alcântara (4)

A odontóloga Stella Freitas Alcântara está nos preparativos para se lançar em uma nova empreitada: uma pousada em Icaraizinho de Amontada, que ela vai comandar junto das filhas Camila, Daniela e Fernanda (4).



Mayara Bruno (5)

De casamento marcado para setembro, Mayara Bruno e Daniel Ayres de Moura receberam os amigos e a família em chá-bar, na casa dela, sábado (5).

Curtas

Lilia Girão e as filhas Lara e Mariana estão em Miami para uma temporada de 15 dias, aproveitando as férias escolares. /// Acompanhada das filhas, Marli Nogueira esteve esta semana reunida com Marilza Pessoa, para acertar os detalhes de seu bolo de aniversário, cuja festa será no dia 4 de agosto. /// Arquiteto Carlos Otávio às voltas com novo projeto de uma cobertura duplex em Vila Nova Conceição, São Paulo. /// Gina Jucá comemora aniversário hoje, com amigas reunidas no Ryori.