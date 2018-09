Márcia Travessoni

00:00 · 18.09.2018

Filhos de Fátima e Bolívar Gonçalves e de Verônica e Hélio Perdigão, Amanda Maia e Bruno Perdigão trocaram alianças no fim de semana, durante requintada cerimônia celebrada nas Dunas, com vista privilegiada para a Capital e para a orla. O pôr do sol compôs o cenário perfeito para o momento dos noivos.

Business

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, participou ontem, em São Paulo, do debate "Competitividade: planos de governo para a geração de valor", realizado pelo Lide Global. O evento reuniu as principais lideranças dos setores privados para discutir uma agenda propositiva para as gerações de valor e também para um País que possa ser mais competitivo.

Com grupo da CDL Jovem Fortaleza, André Albuquerque esteve em São Paulo, na última semana, em missão empresarial visitando companhias de diversos setores.

Presidente do Sindicato das Empresas de Fomento Comercial no Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte, Geldo Machado organiza, para o início de outubro, palestra sobre fintechs, Open Banking e startups, com a participação do economista Delano Macêdo.

Anfitriões

O antropólogo e escritor Luís Eduardo Soares e a socióloga Glau Mota Brasil, após palestra no Teatro Nadir Papi Saboia, jantaram com Claumir e Marilze Studart Rocha, na Varjota.

Cultura viva

Em passagem pelo Cariri, o presidente do Sistema Fecomércio, Maurício Filizola, e o presidente licenciado da Federação, Luiz Gastão Bittencourt, apresentam hoje o projeto "Museus Orgânicos dos Mestres de Cultura Tradicional do Cariri", em Potengi. O projeto visa fortalecer as raízes culturais em uma rede formada por lugares de memória, preservando a história e a sabedoria dos ícones da cultura de tradição. O projeto será inaugurado na casa do Mestre Luiz Antônio, brincante do Reisado de Caretas, tradicional grupo da região.

Novas atitudes

Iniciado em janeiro do passado, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o projeto Reciclando Atitudes já requalificou 455 pontos de lixo na Capital, transformando áreas antes tomada pelo lixo em espaços que foram adotados pela população e deixam, aos poucos, Fortaleza mais acolhedora e colorida. No processo, os pontos de lixo recebem limpeza, pintura de muros, plantio de novas árvores e educação ambiental com a população do entorno. Além disso, em alguns casos, acontece a requalificação de passeios.

Projetos

A arquiteta Ticiana Sanford comemora o sucesso do seu Lounge Casa Cor Ceará 20 anos, na mostra de 2018. /// Convocada por Catarina Cavalcante e Thiago Nóbrega, Márcia Andrea reformou o Bistrô d' Europa. O painel de lettering foi de Carol Nejm.

Em festa

Em sua bela casa das Dunas, Alexandra Pinto articulou almoço, sábado, para comemorar o aniversário das amigas Michelle Aragão e Carla Nogueira. Niedja Bezerra, Suyane Dias Branco, Cláudia Gradvohl, Martinha Assunção, Ana Vládia Sales, Jeritza Gurgel, Márcia Peixoto e Talynie Mihaliuc estiveram lá.

Em seu aniversário, sexta-feira, Fernanda Freitas dividiu os parabéns com o filho Ricardo e ganhou abraços da turma formada por Luiziane e Wagner Fernandes, Marcelo e Cynthia Freitas, Wayne e Cláudio Moreira, Vera e Armando Caminha, Cristiane e Fábio Araújo, Rui e Anna Patrícia Dias, Paula e Tibério Burlamarqui, Leinha e Ricardinho Freitas.

Música

A diretoria do Náutico Atlético Cearense anuncia grande show com o cantor Fábio Júnior para o dia 19 de outubro.

Desafios

Gestores de grandes empresas estarão reunidos em Fortaleza, nos dias 21 e 22 de setembro, para discutir os desafios que os novos profissionais de Recursos Humanos terão de superar para atender às expectativas do mercado corporativo. O Congresso de Gestão de Pessoas CearáRH acontece no Centro de Eventos.

Mosaico



Natural de Limoeiro do Norte, o poeta Luciano Maia - na foto acima com a esposa Ana Maria Jereissati - recebe hoje o título de Cidadão de Fortaleza. A cerimônia será prestigiada por familiares do poeta e acontece às 19h, na Câmara Municipal de Fortaleza. /// Com familiares, Eveline e Marcelo Freitas curtiram o fim de semana na residência no Cumbuco. /// No mesmo cenário, Nádya e Dão Cabral receberam os amigos Eliseu e Rose Batista, Antônio José e Celma Bitar, Germano e Clícia Rocha, Bel e Osler Machado e outros. /// Filha de Híder Ponte, a psicóloga Hiderlene da Ponte será uma das palestrantes na Semana de Saúde Mental, que acontece de 24 a 28 de setembro, em Brasília. /// Rebecca Albuquerque participou da Maratona de Berlim, na Alemanha, no fim de semana. /// Liliana Fiúza, Edna Lins, Vera Christianna Arruda, Beatriz Alcântara, Nize Sanford, Gina Pompeu e Vera Costa cuidaram do visual neste fim de semana, no Fernô. /// os 11 anos da partida do escritor Eduardo Campos serão lembrados, dia 19, em celebração para a família.

Casulo Afetivo



Ousadia é um dos termos que pode definir o projeto do arquiteto Ramiro Mendes na Casa Cor Ceará 2018. Ele transformou onde originalmente funcionava a adega da casa, no subsolo do imóvel, em um Casulo onde estão protegidas as memórias de viagens da família do proprietário. Para driblar aspectos como a falta de iluminação natural e sensação de local fechado, Ramiro lançou mão de estratégias de iluminação e revestiu o teto com uma capa protetora feita por larvas do bicho-da-seda.

Destaque



Sâmia e Marcelo Távora comemoraram os 5 aninhos dos trigêmeos José, Natércia e Maria Alice na manhã da última sexta, com festa na escola onde os pequenos estudam.

A bordo



As elegantes Zelma Aguiar Câmara e Denise Montenegro comemoraram aniversário com a família no Cruzeiro Riviera Oceania, pela Côte D'Azur. Na foto, elas estão com Celina Castro Alves e Sellene Câmara.

"Tudo de bom acontece à pessoa com disposição alegre"

Voltaire

Poeta, ensaísta e dramaturgo francês