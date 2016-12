Márcia Travessoni: Calçadão

00:00 · 29.12.2016

Pronta para receber turistas e fortalezenses que vão curtir essa temporada de férias, a 2ª etapa do projeto de requalificação da Av. Beira Mar, no trecho entre as a rua Teresa Hinko e o Mercados Peixes, foi entregue pelo prefeito Roberto Cláudio na última semana. A obra que deu vida nova ao calçadão e à faixa de praia teve investimento de R$ 5 milhões, utilizados na construção de ciclovia, paisagismo, iluminação e pontos de acessibilidade. Na solenidade de entrega, gestores, representantes do setor hoteleiro e personalidades da cidade prestigiaram o mais novo point turístico de Fortaleza.

Erick Vasconcelos, Cid Gomes, Roberto Cláudio Bezerra, Fátima Canutto e Patrícia Macedo

Totonho Laprovítera e Mano Alencar - este último, curte o Réveillon no aterro e depois segue para Jeri, onde retoma as filmagens do documentário sobre a praia que é sua paixão

Cláudia Diniz e Ivana Bezerra

Amigas em revista

Com ilustrações superdelicadas de Rebeca Melo e encartes inspiradores de Côca Torquarto e Terry Araújo, a Sociedade Amigas do Livro me presenteou com a riquíssima revista Sal, publicação bienal assinada por um grupo de mulheres que se dedicam a formar bibliotecas para comunidades sem acesso a livros. A coordenadora da Sociedade, Celma Prata, aborda em seu editorial a importância da leitura em tempos de conteúdos digitais e passageiros, nos convidando, assim, a apreciar os textos da publicação, que vão desde as crônicas assinadas por Socorro Acioli e Constança Távora aos ensaios de Angela Gutiérrez e Regina Fiúza, passando pelas poesias de Beatriz Alcântara e Emelvira Sá. Uma leitura inspiradora para o novo ano.

Roteiros

Enquanto, Fê Sena curtirá o Réveillon em Trancoso, destino hype do sul da Bahia, Gil Santos e Denise Bezerra acontecerão no Corredor da Vitória, um dos bairros mais famosos de Salvador. ///Com planos de ir brindar o aniversário dela, em março, na Europa, Márcia e Bosco Ferreira Gomes embarcaram para a Cidade do México, onde vão celebrar o Réveillon com Jorgeana e Marco Pinheiro.

Do Rio de Janeiro, Eveline e Marcelo Freitas foram dar as boas-vindas a 2017 em Dubai, com direito a queima de fogos, concertos, celebrações tudo o mais que a capital do turismo dos Emirados Árabes Unidos oferece.

Entre amigos

Randal e Gina Pompeu com Victor e Júlia Pompeu, Marjorie e Douglas Marshall, comemorarão o ano novo em Lisboa, no Restaurante Vestigius, assistindo à queima de fogos na Praça do Comércio. /// Com a família, Regina e Luciano Pinheiro passarão a noite da virada no apartamento de Lucília e José Luiz Miranda, de onde se descortina maravilhosa vista de nossa orla marítima.

Depois da comemoração natalina de Margarida Cruz, Cinira e Aluísio Cruz, com Aluísio Neto, foram relaxar no Aquaville, onde saudarão o novo ano com os primos Ângela e César Barreto.

Registros

Amigas do tempo do colégio Santo Inácio, Márcia Teixeira, Giana Studart, Cristina Souto, Luisalice Machado e Grace Meireles - que chegou de Belo Horizonte para férias - se reencontraram, terça, em happy hour na Santo Grano.

Ao lado dos filhos, Adriana e Cláudio Cruz receberam para ceia e auto de Natal: Valéria e Danilo Forte com Natália, Paulo e Adriana Gurgel com os filhos, Ricardo Gurgel, Caroline Costa e Silva, César, Sonita e Manuela Juaçaba, Jaime e Iolanda Medeiros, Íris e Domingos Costa, Fernanda Diogo, Avelino Forte e Renata Granjeiro, Marcos e Verônica Madeiro.

Serviço

Desde o dia 23, está funcionando no RioMar Fortaleza uma Central de Atendimento da AMC, no Piso L1. São disponibilizados vários serviços, como credenciamento de idosos e deficientes. O posto funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h.

Jeri

Eleita recentemente pelo TripAdvisor como o destino número 1 da América do Sul, vencendo o prêmio Traveler's Choice Destinos em Alta, e ocupando a terceira posição entre os lugares mais buscados do mundo, segundo o mesmo site, Jijoca de Jericoacoara foi o cenário escolhido por vários influenciadores digitais e personalidades para curtir a virada de ano.

No Esssenza Hotel, destino de luxo na ilha paradisíaca, o Réveillon será exclusivo para 150 pessoas e, segundo a diretora do hotel, Paula Simões, já tem confirmados nomes como Hortência, Hellen Ganzarolli, Jackey Cury e Ana Paula Renault - que fez a reserva após se apaixonar pelo lugar durante o Jeri4friends, evento realizado no início de dezembro no mesmo hotel.

Mais litoral

No Porto das Dunas, Erivaldo e Alessandra Arraes estão em contagem regressiva para receber seus convidados na festa de Réveillon. Na top lista de convidados, Claudiane e Carlos Juaçaba, Geórgia e Ernesto Saboia, Andréa e Delfino Filho. /// Rafaela e Deib Otoch, Ana Paula Daud e João Cateb, Synara e Cláudio Leal já estão curtindo a mesma praia.

Virada

O Marina White, Réveillon do Marina Park Hotel, será marcado pela mistura de ritmos: Ivete Sangalo, Caribbean Kings, Márcia Felipe e tenda eletrônica com Dj agitarão a noite. Outro ponto alto da festa é o show pirotécnico. O ingresso dá direito a lugar reservado em mesa numerada, além do sistema All Inclusive.

Já o Réveillon do Colosso Lake Lounge terá shows comandados por Jorge e Mateus, Oito7Nove4, Pedro e Benício e Marcinho. O Lake Exclusive, espaço premium para música eletrônica, recebe o DJ Alok e convidados. Todas as áreas do evento serão open bar.

O Réveillon Premier do Iate terá camarote Chandon Bubble Lounge, espaço com boate no andar superior do clube, open bar prime e serviços All Inclusive. A festa começa às 21h e terá como atrações a cantora Carla Cristina, Caribbean Kings e o DJ Daniel de Paula. O buffet será do Lulla's.

A festa da virada do Clube Náutico Atlético Cearense contará com a banda Nova Cor e o Grupo de Samba Ciribah Soares para animar a passagem do ano, show pirotécnico e espaço para a criançada.

No Ideal Clube, o ano novo acontece ao som de Luisinho Magalhães e Banda Dona Zefa, com buffet especialíssimo, espaço para crianças e o direito a assistir, de camarote, à queima de fogos do aterro da Praia de Iracema.

Bastidores

Graça Romcy assinou as ceias de Ivana e Marise Bezerra, Miuki Fujita, Adriana Paraíba, Ana Cristina Camelo e Renata Castro. /// Para o almoço do dia 25, Lilian e Bruno Girão receberam Gláucia, Adriano e Luciana Martins, Alda Machado, Gládia e Luis Girão. /// Inês e Ricardo Castro Alves, com Nathália e Isabella, e Islay Rangel, agendaram curtir uma semana no Rio de Janeiro, a partir do próximo dia 17. Cidade, onde Silvinha Carneiro foi curtir a passagem de ano. /// Conceição e Rommel Barbosa reúnem a família no Golfe Ville para a virada de ano.

Gláucia Maia, Nádia Maia e Maria Célia Ferreira Gomes, no aniversário de Déborah e Ricardo Nibon (1)

Bia Gradvohl (2)

Demétrius Jorge Vieira, Tales Sá Cavalcante, Thiago Pinho e Fernando Laureano (4)

Conceição Barbosa e Teresa Borges, na festa de Racine Mourão (3)

Giro

Gláucia e Bismarck Maia curtem a chegada dos filhos, nora e netos vindos de Brasília para as festas de fim de ano e posse, no dia 1º, de Bismarck como prefeito de Aracati. Já Maria Célia Ferreira Gomes, sempre simpática e esbanjando boa forma, irá passar a entrada do ano no Aterro da Praia de Iracema (1). /// Bia Gradvhol seguiu para passar o Réveillon em Trancoso, destino super-requisitado no litoral baiano (2). /// Ainda rendem ótimos cliques a festa de aniversário de Racine Mourão, na madrugada do Natal (3). /// empresário do ramo de educação, Tales de Sá Cavalcante recebeu a Comenda Amigos da Conaje, da Confederação dos Jovens Empresários do Brasil (4).