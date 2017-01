Márcia Travessoni: Bye, bye

00:00 · 10.01.2017

De malas prontas para embarcar rumo a Portugal, onde vai residir a partir deste ano, Geórgia Saboia ganhou festa de despedida articulada pelas amigas, no Colosso Lake Lounge. Entre as presenças, Giana Studart - uma das organizadoras do encontro - e Denise Rolim.

Roteiros

Enquanto Rafaela Ximenes e Thiago Asfor levaram suas famílias para o Aquiraz Riviera, Priscila Ximenes e Bruno Becco, com a filhinha Luiza, optaram por passar os primeiros dias de 2017 no Rio de Janeiro com Paulinha Sampaio, Felipe Queiroz, Cláudio e Lenise Rocha, Carol Sampaio e Daniel Negreiros.

Com as filhas Maria Inês e Maria Antonieta, Sandra e Horácio Bezerra de Menezes seguem hoje para uns dias de lazer em Miami e Orlando, nos Estados Unidos. /// Para o mesmo destino, Maria Beatriz Bezerra e Lara Correa seguiram junto com o grupo de teens da Lafuente.

Encontros

Ao mudar de idade, sábado, Luciana Arraes, ao lado do marido Alfredo Pearce, reuniu amigos no Quintal da Varjota para noite descontraída. Por lá, Tânia e João Jorge Vieira, Vera e Antônio Costa, Dolores e Facó, Raquel e José Carlos Lima, Andréa e Dante Bonorandi, Fernanda e Carlos Arruda, Maria Helena e Venício Seabra, Camila e Jonas Araújo, Laisinha e Fernando Mota, Mychele e Roberto Moura, Cristina e Ricardo Sales.

Em confraternização, Alda e Aurício Oliveira receberam sexta, em casa, para jantar familiar: Audércia e Olavo Araújo, Márcia Andréa e Wicar Pessoa, Emilse e Zé Olavo Barros de Oliveira, Cristiane e Fábio Araújo, que também ganhou homenagem de aniversário na ocasião.

De Brasília, Ana Paula, Euclides Wicar, Camila Pessoa, Denise e Gisela Pessoa foram recebidos por Ester e Paulo Barbosa, no Mandara Lanai.

Bastidores

Para tratar da festa de seu aniversário, no Salão Prattes do Teka's Buffet, Edna Magalhães Carneiro esteve reunida com a equipe de Kátia Maggy. O evento terá bênção do padre Ricardo, bolo do Bom Bocado e chocolates de Toca Couto.

Priscila e Alcy Neto, filhos de Célia e Jesus Hernández e de Alcyvania Brito e Rubens da Silva, trocarão alianças dia 28, no Santuário Nossa Senhora do Líbano. Após a cerimônia, os noivos receberão os cumprimento no Lulla's Plazzá. Lorena Pouchain e Lúcio Bonfim na lista de convidados.

Índices

Nem tudo relativo à economia brasileira foi negativo em 2016. Segundo o Valor Econômico, no ano passado, o Investimento Direto no País (IDP) vindo de estrangeiros somou US$ 78,8 bilhões até novembro. Em 2015, esse montante foi de US$ 75 bilhões e, para 2017, especialistas projetam que o IDP deve atingir pelo menos US$ 70 bilhões. Em tempos em que o Governo do Estado, por exemplo, busca parcerias fora do País para alavancar a economia local, essas projeções são animadoras.

Convites

Cheio de projetos para 2017, o arquiteto Rodrigo Maia foi convidado para escrever uma coluna para o Portal Janelar, sobre arquitetura. Após marcar presença no casamento de Branca e Racine Mourão, em fevereiro, ele seguirá em viagem de 15 dias pela Europa.

O secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno, destacou as principais ações voltadas para a revitalização do Rio Cocó, ao longo de seus dois anos à frente da Secretaria, em uma matéria exibida no último sábado, no Destaque VM, da TV Verdes Mares.

Em forma

Para quem ganhou quilinhos a mais nas festas de fim de ano, a dermatologista Celina Frota, da Clínica Haim Erel, está com uma supernovidade: o Vela Shape 3, aparelho utilizado no tratamento de gordura, flacidez, e celulite, que apresenta resultados fantásticos em apenas quatro sessões. Queridinho das celebridades, o equipamento chegou em Fortaleza em dezembro e já está com fila de espera para sessões.

Desempenho

Um dos destaques da seleção de vôlei da Unifor, Anik Benevides, filha de Carlos Benevides e neta de Elba Cabello - que moram em Miami-, formou-se em Educação Física. O amado Rafael Florence veio do Rio Grande do Sul, acompanhar a colação de grau.

Curtas

A diretoria do Iate Clube está planejando, com Totonho Laprovítera, programação da agenda cultural deste ano, para o clube. /// Andréa Campos aniversariou ontem e ganhou bolo de parabéns dos pais Déborah e Bernardo Campos. /// Em seu aniversário, dia 16, Veri Bessa Neto arma encontro de amigos no Moranga Bistrô.

Agenda

Hoje acontece mais uma edição do projeto Terça EnCena com o espetáculo "O nascimento de Severino", do grupo Ânima Teatro de Bonecos, às 12h30, na Área de Convivência do Sesc Fortaleza.

Nos dias 16, 23 e 30 deste mês, o Café Teatro das Marias, na Praia de Iracema, recebe temporada do espetáculo "Na Colônia Penal", adaptação teatral de Rafael Barbosa ao conto de Franz Kafka, às 19h.

O Misaki Sessions traz o Festival do Espumante com o DJ Eugênio C., todas as quintas-feiras de janeiro, de 20h às 23h, no Misaki Restaurante.

Queridos

Presenças mais que honradas na missa de Ação de Graças do meu aniversário, Carlos e Claudiane Juaçaba são um casal inspirador. Claudiane, aliás, foi uma das articuladoras da festa de despedida de Geórgia Saboia, que está de partida para fixar residência em Portugal.

Giro

Cheias de estilo, Gabriela, Andréa e Fátima Baquit, Betinha e Nayara Sampaio e Michelinne Pinheiro, clicadas juntas na foto acima, iluminaram o fim de ano do Portamaris. /// Na volta de Dubai, Eveline e Marcelo Freitas aproveitaram o fim de semana na capital paulista. /// Ivana Bezerra comemorou o aniversário, sexta-feira, levando alegria para os idosos do Lar Torres de Melo, em uma comemoração de muito afeto e mimos para os internos. /// acompanhada do filho Davi, da mãe Adelayde e da tia Sônia Chacon Brandão, Sílvia Chacon aproveitou uns dias de relax na praia do Morro Branco. /// Ana Vládia Sales e Denise Lafuente são as aniversariantes de hoje. /// Após concluir o curso de Nutrição, Sâmia Lima, com a filha Maria Eduarda Ferreira, retornou a Portugal, onde reside. O pai Luís Carlos Lima ficou só na saudade. /// Maria helena Filgueiras Lima superfeliz com a formatura do filho Rui Filgueiras Lima Neto, em Engenharia Civil. /// iniciada ontem a promoção das lojas Yolanda Araújo segue por toda semana, com vários descontos.

Lounge & Music

Após o sucesso e o crescimento inspirador da rede de restaurantes Coco Bambu em 2016 - coroados com a construção da unidade em Miami, nos Estados Unidos -, Afrânio Barreira, na foto abaixo com a esposa Daniela, promove nesta quinta a avant premiére de mais um espaço de seu empreendimento, o Coco Bambu Lounge & Music, anexo ao Coco Bambu Meireles. "São dois pisos, um dos salões tem capacidade para 170 pessoas, e o outro, para 70 pessoas, e funcionará de terça a domingo no almoço, mas com programação também para eventos", adiantou Afrânio.

Destaque

A coaching Marília Fiúza, na foto com Heloísa Telles, ministra a Oficina de Planejamento com Técnicas de Design Thinking, dia 21, das 9h às 17h, no Hotel Gran Mareiro.