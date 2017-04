Márcia Travessoni

00:00 · 07.04.2017

Os próximos dias serão homenagens para a desembargadora Iracema do Vale e para a secretária de Justiça e Cidadania Socorro França. Hoje, Iracema recebe a Medalha Des. Faustino Albuquerque, maior comenda eleitoral, em solenidade no Tribunal Regional Eleitoral; e no dia 12, Socorro será uma das mulheres homenageadas com o Prêmio RioMar Mulher.

Expectativa

Isabel e Raul Barroso Jr., Vera Valente e Carlos Alberto Farias, Heloisa e Firmo de Castro, Alcimor e Fabíola Rocha, Amarílio e Sâmia Cavalcante, Rui Dias e esposa formam mesas para um dos shows mais aguardados do ano: Gal Costa, que se apresenta dia 6 de maio, no Ideal Clube.

Alento

Em sua fazenda em Morada Nova para a Semana Santa, Gabriela de Castro agora se depara com um cenário bem diferente. Isso porque o cinza triste da seca deu lugar ao verde, que devolve a esperança ao sertanejo.

Roteiros

Depois do casamento católico, marcado para o dia 27, Mariana Pinto e Lucas Ximenes embarcam para Fernando de Noronha com Alexandra e Fred Pinto e filhos.

Adriana Cruz esteve em São Paulo para assistir à inauguração do Fórum de Mongaguá, do qual a filha Ana Luiza é diretora. Agora, as duas seguem para Nova York, onde passarão a Semana Santa.

Encontros

Com estilo e bom gosto, Willfridy Mendonça terá seu dia de anfitrião, junto da amiga Karyna Pontes. Os dois vão comemorar aniversário juntos com um festão, durante o fim da tarde de domingo, no Salão Mar do La Maison. O bolo será de Marilza Pessoa, doces, de Izabella Fiúza e bem-vividos, de Célia Bezerra.

Cristiana e Flávio Diniz Alves comemoraram, com linda festa, os 90 anos de Iracema Diniz Alves. O encontro aconteceu no salão de festas da residência da aniversariante, na Beira Mar, e o Lulla's grifou o buffet.

Para a filha Gabriela, que completa seis anos hoje, Fabiana Lustosa e Roberto Coretti prepararam comemoração especial inspirada na Família Real, às 19h, no Magie Boom.

Curtas

Zilma e Evandro Melo Jr. Comemoram o aniversário dela recebendo a família para jantar hoje, no Dalla's. ///Com a presença de familiares de Salvador, Karla e Sobral Bentes recebem domingo para almoço, brindando os três anos da filha Bia.

Para visitar Danilo Filho, Patrícia e Danilo Dias viajam para Orlando e Miami. ///Aniversariante Fátima Barros foi homenageada, ontem, pela amigas, no Ideal Clube. Fátima Sales articulou o encontro.

Dos colegas e amigos engenheiros, Victor Frota Pinto ganha homenagem hoje, no fim da tarde, no Ideal. Domingo, a data será celebrada em casa, com almoço em família. /// Simone e Sérgio Jereissati retornaram de Miami a tempo de passar o aniversário dela em Fortaleza, com a família.

Agenda

"Como Esquecer", quarto romance de autoria de Rose Elizabeth Mello, terá lançamento oficial no dia 15, às 19h, na Praça de Convivência e Lançamentos da XII Bienal Internacional do Livro do Ceará, no Centro de Eventos.

Neste sábado, a cantora Solange Almeida faz o primeiro show em Fortaleza após início da carreira solo, no "Bailinho da Sol" no Colosso, às 16h.

Inesquecível

Com legado inestimável, Dona Yolanda Queiroz receberá homenagem, in memoriam, no III Prêmio RioMar Mulher, na próxima terça. Ela será lembrada na categoria Personalidade Inesquecível. Gorete Arruda, Dora Andrade e Anamaria Cavalcante e Silva também receberão homenagens do shopping.

Feriado

O período entre os dias 13 e 17 de abril, que compreende o feriadão da Semana Santa, trará 12 voos extras para Fortaleza, incluindo chegadas e partidas, segundo a Infraero. Com essas viagens, mais 4.610 assentos serão ofertados pelas empresas que operam no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Ações

Arte, muito sabor e solidariedade estarão juntos na ação que Anna Paula Rezende promove, neste domingo, em sua doceria. Para a Páscoa Solidária ela preparou ovos de red velvet, que vêm embalados em lenços com estampas assinadas pelo artista Henrique Abreu. A renda obtida com a venda dos ovos será destinada a instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade.

A equipe de Maira Silva e Tane Albuquerque recebe, durante toda a tarde de hoje, as clientes que quiserem personalizar sapatos e bolsas da Arezzo, como parte da campanha Persona Me. Das 16h às 20h, na loja da Dom Luís.

Mosaico

Amigos do desembargador Cid Marconi, Valdísio Pinheiro e Raimundo Delfino fizeram questão de prestigiá-lo na posse do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (1). /// produtos artesanais estão à venda na Loja do Bem, espaço inaugurado esta semana no Shopping Iguatemi, e que terá a renda revertida para as ações desenvolvidas pelo Iprede. O presidente da entidade, Sulivan Mota, e a embaixadora do Iprede, Thyane Dantas, participaram da ação (2). /// Inês Rangel de Castro Alves celebrou aniversário em dois momentos: com reunião familiar e em encontro de amigas no Santa Grelha (3). /// Priscilla Távora Ximenes e Bruno Becco passarão o feriado da Semana Santa na casa serrana da família, em Pacoti. Foi Priscilla, inclusive, quem assinou o projeto de arquitetura da Cavalieri (4).

Valdísio Pinheiro, Cid Marconi e Raimundo Delfino Neto (1)

Gisela Dias Branco Vieira e Sulivan Mota (2)

Inês Rangel e Ricardo de Castro Alves e as filhas Isabella e Nathália (3)

Priscilla Távora (4)

Dica Vip

Gastronomia na Terra Santa

A nutricionista Ana Cristina Wolf ficou apaixonada pela culinária de Jerusalém, em viagem recente para a "Terra Santa". "Eles comem saladas, peixes, oleaginosas, usam muito azeite, muito carneiro, coisas anti-inflamatórias, sementes, produtos integrais e muitas frutas", conta. Com uma gastronomia saudável e de influências árabes e indianas, o café da manhã é a principal e mais nobre refeição. Ana Cristina elegeu como um dos pratos de destaque o Shakshuka, servido no café da manhã com uma sobremesa que leva ameixa seca e mel. "É um ovo com molho de tomate embaixo, ou seja, excelente na prevenção de câncer de próstata". Outra refeição que a deixou encantada foi o cuscuz marroquino com carneiro. "Fazem uma apresentação muito bonita dele. Amei", afirma.