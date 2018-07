Márcia Travessoni

00:00 · 11.07.2018

Stella e Pio Rodrigues reuniram a família, sábado, para o batismo do neto caçula Andrezinho, filho de Paula e André Rolim. O pequeno foi batizado vestindo o mandrião do avô Pio, o mesmo usado também pelo pai dele. A vestimenta da família, que é passada de geração em geração, tem 66 anos. Os padrinhos são Adriana e Rafael Loureiro, e a madrinha de apresentação, a tia Isabela Rolim. A bênção aconteceu na Capela Santa Filomena.

Bastidores

Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra Filho já começaram a distribuir os convites para o casamento, marcado para agosto, em Mykonos. A pintura em aquarela, no convite, anuncia a beleza do local escolhido pelos noivos.

Nádya e Dão Cabral capitanearam grande mesa no restaurante Santa Grelha, domingo, acompanhados dos filhos, netos, genros e noras. /// Referência no segmento de festas, Claudiana Loureiro vai tirar todas as dúvidas sobre lembranças para casamento durante transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, dia 12, ao meio-dia.

Agenda

O Mercado dos Pinhões sedia, neste sábado, mais uma edição do Mercado Criativo, a partir das 16h. O evento reúne Mercado Coletivo, Feira Afins de Vitrola, Feira de Produtos Orgânicos, Mercado dos Quadrinhos e Feira de Gastronomia Retrô.

Em família

Quem também recebeu as bênçãos do batismo no fim de semana foi Henrique, primeiro filho de Flávia Laprovítera e Daniel Simões. Tendo como padrinhos Geraldo Simões e Carla Laprovítera, o baby teve a iniciação à vida cristã também na Capela de Santa Filomena. Após o momento de bênçãos, a família se reuniu na casa dos avós paternos de Henrique, Jaqueline e José Simões.

Artísticos

Curadora da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" - em cartaz no Espaço Cultural Unifor -, Denise Mattar anunciou ontem, durante o lançamento do catálogo da mostra, que a Universidade de Fortaleza (Unifor) prepara, para o segundo semestre, um curso de extensão sobre História da Arte. A formação vai ao encontro de um crescente público que se identifica com o estudo de arte, na Capital, e ainda reforça a estratégia da Universidade de ampliar o acesso à educação e cultura por meio de cursos de curta duração.

Viúva de Sérvulo Esmeraldo, Dodora Guimarães embarca nesta sexta-feira para o Rio de Janeiro, onde participa da abertura da exposição itinerante do Prêmio Marcantônio Vilaça, dia 19, no Museu Histórico Nacional. Tendo Sérvulo como homenageado, a mostra esteve em cartaz em Fortaleza no Museu de Arte Contemporânea (MAC) do Dragão do Mar e no Museu da Indústria. Durante o período de exposição, Dodora recebeu vários grupos para exposições guiadas.

Financiamentos

O secretário municipal de Turismo, Régis Medeiros, vai se reunir hoje com a titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Manuela Nogueira, para acertar detalhes sobre o financiamento do polo gastronômico da Varjota, projeto que, segundo ele, está dentro do pacote de investimentos que contempla intervenções na Avenida Beira Mar - previstas para iniciar no mês de agosto.

Representatividade

A titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial, Zelma Madeira, será uma das palestrantes em seminário organizado pelo Conselho Estadual de Política para as Mulheres, que acontece nesta sexta, na Casa das Coordenadorias.

Ela dará contribuição com enfoque nas mulheres negras e questões de gênero, no evento que pretende discutir a construção do Plano Estadual de Políticas Para as Mulheres, proposto em março, pelo governador Camilo Santana.

Show

Destaque no "Show dos Famosos", do Domingo do Faustão, o ator Silvero Pereira vai reapresentar os números interpretados no programa durante o espetáculo Silvershow, nos dias 13 e 14 de julho, às 21h, no Theatro Via Sul. Além das performances em que interpreta artistas como Pablo Vittar, Freddie Mercury, Gal Costa e Édith Piaf, Silvero vai homenagear Belchior, Carmem Miranda e Jair Rodrigues, compondo, assim, um repertório que contempla suas performances na novela "A Força do Querer", exibida no horário nobre do ano passado, pela TV Globo.

Cliques

Autora das fotografias expostas nos restaurantes da rede Coco Bambu, Ingrid Barreira está imersa no universo da imagem há nove anos e é conhecida principalmente por clicar lugares pouco explorados. Movida pela curiosidade em conhecer novos povos, culturas, costumes e crenças, ela tem se aventurado em viagens junto aos colegas de profissão Luciano Candisani e Erico Hiller. Para Ingrid, algumas das mais marcantes viagens foram pelos continentes africano e asiático. "Os países mais exóticos que fotografei foram o Irã e Myanmar", diz.