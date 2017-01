Márcia Travessoni: Ares do cumbuco

00:00 · 19.01.2017

Com show da baiana Preta Gil e outras atrações, a construtora Diagonal entrega, dia 28, o VG Sun Cumbuco e aproveita para fazer uma apresentação do empreendimento ao grande público. A entrega de uma obra logo no início do ano é um start interessante para esse período em que todos os setores produtivos esperam o arrefecimento da crise, mas o diretor da construtora, João Fiúza, admite estar agindo ainda com cautela. "Temos alguns terrenos em estoque, mas estamos segurando. Não há nenhum lançamento programado pelo menos para esse primeiro trimestre, mas já estamos com obras em estudo", adianta ele.

Tempo de férias

De Courchevel e Geneve, na França, Lúcia Praciano e Tadeu Costa retornam no próximo domingo para Fortaleza. ///Larissa e Pedro Coelho Neto, com os filhos Pedro, Matheus e Lucas, junto de Alessandra, Erivaldo Arraes e Maria Victória, depois de esquiar em Snowmass, seguem para Orlando, onde encerram a temporada de férias.

Em passeio pela região do Pantanal, Cecília Seligmann e Agustín Herrero levaram os filhos Sofia, Marco e Olívia para contemplar a beleza de um dos maiores santuários ecológicos do Brasil.

Recém-chegados de Miami, Teresa Maslowa e Gil Bezerra de Menezes estão na curtição das netas Clarissa e Maria Júlia, que vieram do Rio de Janeiro com os pais Teresa Ângela e Carlos Alexandre, curtir férias em Fortaleza. O roteiro da família por aqui inclui passeio pelo Beach Park e na serra de Guaramiranga.

Comemorações

Um jantar no Moana marcou o reencontro das amigas Diana Ferreira Gomes, Bia Jucá, Júlia Philomeno, Valdísia Souza, Joseane Ferreira Gomes, Beta Fiúza, Leida Pessoa, Mariô Parente, Déborah Campos e Ana dos Santos, que foi homenageada pelo seu aniversário, ocorrido em dezembro.

Tane Albuquerque comemora o aniversário do marido Francisco Mattos Brito com almoço para filhos e netas, na casa da praia da Taíba. /// Talita Timbó e Clayton Brito brindaram os 11 anos de união jantando no L'Entrecôte de Paris. Em maio, o casal viaja para Paris, Bruxelas, Barcelona e Lisboa.

Encontros

Cinira Cruz recebe para jantar, dia 26, em volta da prima Carminha Recktenwald, que chegou da Alemanha para a celebração dos 90 anos da mãe Tamar Barreto, marcada para este sábado, na casa de chá do Dalla's.

De volta de Orlando, Morgana e Manoel Cardoso Linhares planejam brindar o aniversário dele, sábado, em jantar com os filhos dele. /// Everardo Barreto Dantas e Heloísa Helena completaram 30 anos de casados e comemoraram a dois, no Jardim do Alchymist.

Agenda

No Teatro Nadir Saboya, do Colégio Farias Brito, Diogo Monzo apresenta o concerto "As Canções de Luiz Eça", sexta, às 19h30. O evento é gratuito.

Por aí

O presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Honório Pinheiro, esteve em Nova Iorque participando da NRF Big Show 2017, maior e mais importante evento de varejo do mundo. Além de conferir a reunião do Fórum Internacional dos Executivos das Entidades do Varejo, ele acompanhou as palestras sugeridas pela HSM Educação Executiva.

Herbene Benevides, Alélia Machado, Marilze e Marilene Studart, Graça Ferreira, Noélia Aguiar, Ariadna Ribeiro, Gláucia Monteiro e Gerarda Vasconcelos vistas em compras nas lojas Yolanda Araújo.

Nomeação

Procurador de Justiça José Valdo Silva passou a integrar a Academia Cearense de Direito, ocupando a cadeira cujo Patrono é Heráclito Graça. Ele foi também escolhido diretor cultural da Arcádia, que tem como presidente o jovem jurista Roberto Ribeiro.

Tendências

Os reconhecidos papéis de parede alemães da Hohenberger desembarcam este mês na La Vinci, de Renata Cavalcante. Acompanhando os hits dessa temporada, que incluem as estampas rajadas e acabamentos metálicos, os modelos serão inseridos no catálogo de pronta entrega da loja, com exclusividade no Brasil.

Outra novidade da La Vinci para este ano é a exposição das obras da pintora e arquiteta Carol Silveira. As 20 telas da artista, expostas no showroom da loja, revelam um mundo abstrato, traduzido em mixagem de cores, e mostram também as inspirações de Carol, a partir de suas andanças pelo mundo. As obras podem ser adquiridas na própria La Vinci.

Solenidades

A presidente da BPW Fortaleza, Ednólia Correia Cordeiro, e sua diretoria, realizam a solenidade de posse do Conselho Diretor do biênio 2017/2018, que terá como presidente Fátima Duarte e como vice, Arinete Timbó, dia 25, às 19h30, no Auditório Gervásio Pegado, na CDL.

Em memória do centenário de nascimento de seus pais, Humberto Pinheiro Fontes e Maria do Carmo Alencar Oliveira Fontes, Eduardo Fontes lança o livro Devaneios, dia 26, às 19h, nos Jardins da Reitoria da UFC. A apresentação será de Descartes Gadelha.

Desenvolvimento

Os membros da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) reuniram-se, no último dia 12, em São Gonçalo do Amarante, para a primeira edição do fórum "Diálogos & Ideias". Com a participação do prefeito daquela cidade, Cláudio Pinho, os empresários discutiram estratégias para alavancar o crescimento social e econômico da região que abriga um dos polos econômicos mais importantes do Estado.

Na serra

Ada Faganello, Tânia Holanda, Gláucia Mota, Gorete Pereira, Liliane Albuquerque, Selene Bezerra, Marli Miranda, Luzia e Walter Castelo Branco vão para Guaramiranga, curtir o fim de semana na casa de Hermione Goes. /// Também lá, Gláucia e Adriano Martins estiveram com filhos e netos.

Mosaico

Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso receberam em pétit comite, na última sexta, em elegante jantar em seu apartamento, para homenagem aos irmãos Humberto e Adauto Bezerra. No dia seguinte, Igor partiu para temporada de estudos em Portugal, onde cursará mestrado. Aniversariante da semana, a comemoração dos seus 45 anos será adiada para fevereiro, quando do seu retorno (1). /// aniversariante de hoje, Jacqueline de Sá Cavalcante brinda a data ao lado da família (2). /// na abertura da elogiada exposição de Raimundo Cela no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, Roberta Furtado e Cadeh Juaçaba contemplaram o legado do artista (3). /// Tendo o empresário José Benevides no comando, a Sellene Distruibuidora de Medicamentos completa, hoje, 40 anos de sucesso e trabalho ético (4).

Igor Queiroz Barroso e Aline Félix Barroso (1)

Jacqueline e o marido Tales de Sá Cavalcante (2)

Iramar Moreira, Luiz Aramicy Pinto, José Benevides e Henrique Javi, na ocasião em que o cap da Sellene foi homenageado como o atacadista do ano no ramo hospitalar (4)

Roberta Furtado e Cadeh Juaçaba (3)

Discotecagem

Aniversariante do último dia 16, Veri Bessa Neto armou sessão sopro de velinhas reunindo grupo de amigos no Moranga Bistrô. Por lá, Izabella Fiúza (que assinou os doces e uma parte do buffet), Letícia Studart, Marjorie Marshall, Suzane Farias, Luiziane Cavalcante, Zilda Pessoa, Leonardo Jereissati, Eduardo Trajano, Freitas Júnior, Miguel Dias, Sandra Mourão, Dito Machado, Thiago Holanda, Rodrigo Porto, Adrísio e Camila Câmara, Luciana Sena, Raquel e Rodrigo França, Kilderie Freitas, Fred Carioca, Willfridy Mendonça, Ricardo Machado, Germana e Veri Bessa, Lilian Porto, Daniel e Mário Eleutério, Jaque Maia e Luís Mafrense.

Izabella Fiúza, Fred Carioca, Lídia Oliveira e Veri Bessa Neto

Carlos Otávio e Eneudo Peixoto

Gustavo Serpa e Rodrigo Maia