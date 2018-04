Márcia Travessoni

00:00 · 26.04.2018

A primeira-dama do município, Carol Bezerra, será agraciada amanhã com a Medalha Boticário Ferreira, concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza. A solenidade acontece às 19h.

Filho de Agimiro Holanda, Leo Holanda recebeu esta semana, em Fortaleza, a cúpula do Tastemade Brasil para reuniões sobre a primeira rede de comida, viagem e estilo de vida 100% digital, na Capital.

Consultor do mercado de luxo, Carlos Ferreirinha ministra a palestra "Novos mercados, novas tendências: como aprender com a inteligência da gestão do luxo", dia 27, às 19h, no Espaço Cultural Clínica Cláudio Albuquerque.

Bastidores

Em busca de treinamento para percorrer o tradicional caminho de Santiago de Compostela, a rota de peregrinação mais famosa da Europa, Raul Amaral e Luís Cláudio Brasil passaram o fim de semana em Guaramiranga. Com eles, Nara e Raulzinho, Cristina Brasil, Andréa e Alexandre Montenegro e filhos.

Izabeli Leitão aniversaria hoje e reúne a família para almoço, em casa. Outra novidade a ser brindada na ocasião é a estreia de Isabel Leitão como avó: Larissa Leitão e Kleiton Holanda vão ser papais de uma menina que se chamará Nicole. /// Em seu aniversário, amanhã, Karísia Pontes levará a família para jantar em restô da cidade.

Filha de Kedma e Vicente Marino, Kethleen Marino viajou de férias para Dubai e Tailândia, com roteiro que inclui passeios por Bangkok, Puket e ilhas Phi Phi.

Aconteceu

O conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) promoveu, útima terça, na Unifor, uma palestra sobre a reforma tributária e o desenvolvimento do País. O ex-secretário estadual da Fazenda, Mauro Filho, o consultor tributário e empresarial, Sérgio Melo, e o diretor do Instituto Cearense de Estudos Tributários, Schubert Machado, foram os convidados para palestrar. O encontro foi mediado pelo presidente do Corecon-CE, Lauro Chaves (1) e (3). /// Uma das personalidades mais atuantes nas políticas voltadas para a Primeira Infância, a primeira-dama do Estado, Onélia Leite, apresentou as ações do Ceará durante o Programa de Formação em Planejamento para Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância, em São Paulo, na sede do Insper. Ela participa de capacitação na entidade (2).

CLima de Páscoa

Ao contrário do que muita gente pensa, a Páscoa não acabou. O tempo de reflexões associado a esse período inicia no domingo pascal e vai até a Festa de Pentecostes, em maio. Imersa nesse clima, Alexandra Pinto recebeu, na última segunda-feira, em sua casa, as amigas para celebrar a amizade, a alegria em clima de Páscoa. O carinho da anfitriã foi traduzido nos mínimos detalhes da decoração, assinada por ela. A cantora Carla Amaral surpreendeu a todas com seu repertório e a noite seguiu com sushi preparado na hora pelo chef Dedé.

Curtas

Sakie Brooks comemora aniversário com tarde de abraços para seu vasto círculo de amizades, dia 4 de maio, em seu novo apartamento.

Hoje é dia de parabenizar Ademar Bezerra, Urbano Costa Lima, Marimília Leitão, Giovana Sampaio, Izabeli Leitão e Simone Jereissati.

Para trazer novidades da temporada de verão, Lisieux Brasileiro passa esta semana na capital paulista.

O farmacêutico mais antigo do Ceará, Felizardo de Pinho Pessoa Filho, comemora sua chegada aos 100 anos ganhando homenagens. Nesta quinta, ele recebe o título de Cidadão de Fortaleza na Câmara Municipal. Dia 26, celebra seu centenário, no Bouganville.

Aline e Diogo Ferreira Gomes, Tarcísio e Eveline, Aline Bezerra e Daniel Borges curtirão o fim de semana prolongado em Jericoacoara. /// A dupla de arquitetos Cauê Aguiar e Raquel Chaib marcará presença na edição 2018 da Casa Cor Ceará.

Em parceria com a La Lampe, a Paroma trouxe os produtos da grife de volta ao mercado cearense. A loja de Adélia e Paulo Magalhães estrutura novo setor de projetos com o lighting design Daniel Azousse, trazendo mais luminotécnica.

Encontros

Para almoço com a turma das Anjas, Maria Vasconcelos recebeu anteontem, em casa: Eveline Freitas, Auricélia Queirós, Ana Maria Pessoa, Ângela Cunha, Silvinha Braga, Núbia Cavalcante e Tane Albuquerque.

Programação

Encerram hoje as inscrições para a palestra "Medidas de Combate ao Crime Organizado", que será ministrada nesta sexta, pelo desembargador José Laurindo de Souza Netto, do Tribunal de Justiça do Paraná, às 14h, no auditório da Escola Superior de Magistratura do Estado do Ceará (Esmec).

O RioMar Kennedy realiza até sábado a 2ª edição do Festival de Dança, apresentações de grupos locais, das 14h às 20h. Nesta quinta, a Cia. Jovem Projeto em Defesa da Vida integra a programação, com apresentação às 18h50, seguida da Escola de Dança Pequenos Passos.

Com participações especiais de bailarinos do Ballet Bolshoi de Moscou, o espetáculo "A rua é noiz", do Instituto Katiana Pena, terá apresentações dias 27, 28 e 29, às 19h30, no Theatro José de Alencar.