Márcia Travessoni

00:00 · 20.12.2017

A emoção tomou conta do salão do Barbara's Eden, no último sábado, com a celebração dos 15 anos de Lívia Pinheiro. O evento foi marcado por homenagens feitas pelos pais da debutante, Valdísio e Danielle Pinheiro, além da exibição de um filme com registros de momentos importantes da vida de Lívia e depoimentos dos amigos e da família dela. O bolo deslumbrante foi assinado pela Dolce Divino, enquanto Márcio Aldigueri cuidou da decoração. Lia Freire ficou responsável pelos doces e pelo serviço de buffet da festa. Mafrense assinou o cerimonial.

Em festa

Lara Travessoni, Alysson Aragão, José Carlos Pontes, Lúcia Mello, Irene Mota, Suzane Farias, Fátima Guimarães, Glauber Portela, Francisco Bezerra e Epitácio Vasconcelos são os aniversariantes de hoje.

O mês de dezembro está sendo marcante para Luís Carlos Lima: o casamento da filha Sâmia Lima, em Portugal, e o nascimento da neta, Ana Liz, filha de Vânia e Samuel Lima.

Bastidores

Jantaram sábado, no Restaurante Marcel, comemorando o aniversário de Ana dos Santos: Antônio dos Santos, Paulo e Rita Cruz, João Jorge e Camila Cavalcante.

Fred Carioca ganhou comemoração intimista de aniversário articulada por Veri Bessa Neto, sábado, em seu endereço. O menu ficou a cargo de Toca Couto. /// Noivas de sábado, Juliana Silva Lima e Luiza de Castro escolheram seus buquês na Souzas Floricultura.

Milagres do Natal

Este mês tem sido muito especial. Anteontem tive um jantar surpreendente, com amigos queridos que se reuniram para um momento que ficou marcado em nosso coração. Maria Vital, Tane Albuquerque e Francisco Mattos Brito, Raquel e Hugo Machado, Suzane e Luis Eduardo Moraes, André Albuquerque e Ben Pedrosa, e Águeda Muniz, como é bom ter pessoas que deixam marcas positivas nos corações da gente e fazem questão de expressar o que sentem, o que reconhecem, porque sabem que a vida é preciosa, e cada momento é valioso demais entre amigos. Como é bom ser surpreendida positivamente com palavras de amor, respeito, carinho, sem a gente esperar. Gratidão, amigos queridos, vocês são "Só Alegria" em nossas vidas!

Em família

Para o Natal e Ano-Novo da família Bezerra de Menezes, Horácio e Sandra Bezerra recebem, na casa de praia do Cumbuco, o sobrinho Rafael Bezerra, que virá de Londres com a namorada britânica; e Francisco e Indiara Bezerra, do Rio de Janeiro, com a filha Juliana e o marido americano Brett, que se juntarão aos demais parentes da família.

Com viagem agendada para Orlando, onde brindarão o Réveillon com a família em cruzeiro, Fátima Baquit e Antonio Elísio Aguiar celebram o Natal em almoço com familiares, dia 24.

Alessandra Piovesan e Sérgio Bezerra desembarcaram em Fortaleza para a celebração natalina da família Bezerra, dia 23. O Réveillon do casal será na praia da Taíba, onde também estarão Márcia e Márcio Távora, com familiares.

Roteiros

Kedma e Vicente Marino farão roteiro pelo Leste europeu, contemplando Áustria, Hungria, República Checa, Eslováquia e Polônia.

Para assistir à entrada do novo ano com a filha Jacqueline, o neto Nicholas e Laurence Bergreen, Ana Maria Philomeno segue esta semana para Nova York. /// Fátima German e Amarildo Mires passarão o fim de ano em família, no Porto das Dunas.

Party

Os tons de vermelho e dourado deixaram a comemoração dos 25 anos da arquiteta, modelo e digital influencer Fernanda Levy cheia de sofisticação e com um toque de clima natalino. A festa foi realizada na casa dos sogros de Fernanda, Amarílio e Patrícia Macedo, pais do amado dela, Omar Macedo. Fabinho Varela e o DJ Felipe Feitosa animaram a noite, que teve serviço de buffet do Limone e bolo da Ma Douce.

Menu

Cap do restaurante Maison Plume, a chef francesa Krysten Keller assina o novo cardápio da Cavalieri, que será lançado em janeiro de 2018. A proposta do menu é unir a já famosa linha de coquetéis da casa a pratos elaborados com elegância. Além da experiência na área gastronômica, Krysten é uma grande pesquisadora e trouxe, para o cardápio da Cavalieri, um olhar crítico e receitas inspiradas na culinária internacional, criadas sob medida para a confraria de Felipe Rocha. A casa ganhou pratos inéditos como o black mignon, risoto crocante de camarão e crispy burger. É também a chef quem está treinando a equipe para a execução dos pratos.

Parceria

Junto do prefeito Roberto Cláudio, a primeira-dama Carol Bezerra recebe hoje, na Capital, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que vem assinar a aliança do Programa Cresça com seu Filho - liderado e executado por ela - com o Programa Criança Feliz, do Governo Federal. A parceria marca o início de uma nova etapa do programa municipal, que agora será denominado Programa Cresça com seu Filho/ Criança Feliz. Com foco no desenvolvimento das crianças por meio de atividades conduzidas por agentes de saúde, a iniciativa da Prefeitura atendeu, até novembro deste ano, mais de 5 mil crianças em 32. 491 lares.