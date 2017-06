Frei Hermínio Bezerra

00:00 · 12.06.2017

Na coluna de hoje destaco: encasquetar; encegueirado; encher; encoivarar; enguiço; encomenda; encosto; encourado; encrencado; encubar; encruar; encorujado.

Encasquetar - vb. De "en" + casquete = boné com que se cobre a cabeça. É um termo popular - já em Portugal de 1800 - com o sentido figurado de "pôr na cabeça", imaginar e acreditar vivamente naquilo que se imaginou. Por extensão, é persistir numa ideia, ter convicção plena de algo, às vezes sem razão, mas que não se é capaz de ceder.

Encegueirado - adj. Literalmente, significa "com cegueira", incapaz de ver. Mas no uso popular tem o sentido metafórico: quem está encegueirado tem uma ideia fixa, uma paixão que o impede de ver ou perceber coisas que são óbvias ao ser humano normal. Isso pode ser com relação ao amor, à política, à arte e a outras áreas de interesse.

Encher - vb. Do latim implere = completar, encher. Encher é colocar algo num recipiente até a borda. Mas na linguagem popular é mais usado com o sentido de cansar, aborrecer, chatear, importunar alguém a mais não poder. Nesse sentido, aparece nas expressões: encher as medidas; encher a paciência; encher o saco. E também é usado em outras expressões: encher a boca d'água; encher a cara; encher linguiça; encher o tempo; encher-se de vento; encher os ouvidos de conversa...

Encoivarar - vb. É fazer coivara (palavra vista no dia 20 de fevereiro de 2017). A coivara é o sistema tradicional, herdado do indígena, usado pelo caboclo para preparar o terreno para fazer a roça. Tudo leva a crer que esse sistema está diminuindo gradativamente. Essa palavra surgiu em nossa literatura em 1876, usada por Franklin Távora (1842 - 1888), em "O Cabeleira". Foi empregada também por Euclides da Cunha (1866 - 1909) em "Os Sertões" (1902) e por Graciliano Ramos (1892 - 1953), em "São Bernardo" (1934).

Encomendar - vb. Encomendar é fazer um pedido. No Brasil colonial os almocreves, que iam às cidades aceitavam encomendas. No nordeste rural, ou pelo menos em parte dele, o verbo encomendar significa matar ou contratar com um pistoleiro, a morte de alguém. O verbo aparece em expressões como: Ele já pode encomendar a alma = preparar-se para morrer; pode encomendar o caixão = é morte certa.

Encostar - vb. É abandonar, deixar de usar, desprezar, dispensar. No sertão essa palavra é usada em pelo menos dois outros sentidos: a) pôr a carga ou o material num lugar determinado; b) aproximar-se, chegar mais perto, entrar na casa. Eu me lembro de meus tios dizendo: "Encoste pra cá e se abanque". E ainda tem uma curiosidade na forma reflexiva o termo tem outro sentido, pois, encostar-se é: não pegar firme no trabalho, como dizia meu avô: "Eu não contrato trabalhador que gosta de encostar-se" O particípio passado "encostado" usa-se para indicar algo que não foi vendido ou que já não tem mais serventia ou utilidade.

Encosto - s.M. Encosto é apoio, como o encosto de uma cadeira, arrimo, proteção e ajuda de alguma forma. Na crença popular, "encosto" é um espírito que está ao lado, ou junto a uma pessoa viva, conscientemente ou não, prejudicando-a com suas vibrações negativas, que levam a pessoa ao desânimo e à depressão. O cantador Joaquim de Sena descreve uma pessoa com encosto: "E da noite para o dia / foi crescendo o seu desgosto / e uma palidez horrível / apareceu em seu rosto, / como se fosse um Espírito / que vivesse em seu encosto" (Amor, culpa e perdão).

Encourado - s. E adj. Significa vestido de couro, como o vaqueiro pronto a exercer o seu ofício de campear o gado na mata. Mas, na minha região, o verbo "encourar" é surrar, porque tanto a peia (de pear animais), como o relho (de atar cargas) e o chiquerador, instrumentos usados para surrar alguém, eram feitos de couro cru ou curtido. Antigamente os pais diziam: "Menino te aquieta senão eu vou te dar um couro!".

Encrencado - adj. Talvez seja a forma mais usada, porém usa-se também o substantivo encrenca = confusão e o verbo encrencar = atrapalhar. Encrencado, se eu me recordo bem, é usado em três sentidos: a) aperreado (seja qual seja o motivo); b) metido em rixas, negócios suspeitos ou crimes; c) algo de difícil compreensão. Cognato: encrenqueiro = fuxiqueiro, arruaceiro... E que está sempre metido em confusão.

Encruar - vb. Diz-se do fruto que foi colhido verde e posto para amadurecer, mas que não amadureceu e ficou engelhado, ou como diz o sertanejo "engiado". Por extensão, o termo tanto tem o sentido de "ficar duro, enrijecido", como o de "ficar raquítico ou encarquilhado". Além desses dois sentidos acrescente-se o de não crescer, desenvolver.

Encubado - adj. Significa escondido, invisível, mas, em geral, no sentido de que se faz propositadamente, não por acaso. No português antigo e em Portugal, o verbo encubar, que eles escrevem e pronunciam incubar, é usado para chocar os ovos, como fazem a galinha, a capota, a perua e as aves silvestres.

Encorujado - adj. É usado no interior para dizer: triste, capiongo, retraído, afastado do convívio social. O termo vem de coruja, ave de hábitos noturnos, que o sertanejo considera triste. Já os filósofos consideram-na "pensante" e, por isso, têm-na como mascote. A coruja não canta, só pia. O sertanejo alegra-se quando são muitas as corujas que piam cedo da noite, pois isso é sinal seguro de que está perto de chover.