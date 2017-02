Frei Hermínio Bezerra

00:00 · 06.02.2017

Na coluna de hoje eu destaco: chacoalhar; chamego; chapéu, com destaque para o nosso chapéu de couro; chegador; charanga; chegança; cheio e seu uso nas máximas; cheirar; chiar e chibé.

Chacoalhar - vb. Tudo indica que essa palavra é de origem onomatopaica. Mas muitos pretendem que seja uma hipértese: chacoalhar por chocalhar. É um termo bastante usado no sertão com dois sentidos: a) agitar, balançar, revolver, sacolejar... B) confundir (pelas ideias), criar confusão, transtornar um ambiente... O termo tem certa semelhança com chocalho.

Chamego - s. M. Termo usado no sertão como insistência persistente por uma coisa, como comprar algo cujo dono não quer vender. No mais das vezes é usado em referência a uma insistência por um namoro, ou um namoro muito agarrado, um apego excessivo com alguém, que chega a indicar como que uma posse. A forma verbal chamegar é também bastante usada.

Chapeado - s. M. O termo parece que vem de chapa = placa de metal com um número e uma identificação que permitia à pessoa trabalhar como carreteiro ou carregador em armazéns, feiras, estações de trens, rodoviárias... Essa era uma profissão típica de pequenas cidades até meados do século XX. Precursora dos modernos carregadores.

Chapéu - s. M. Do francês arcaico chapel; no francês moderno é chapeau. No desenho ele é a representação da criatura humana, do raciocínio, da vontade. Perder o chapéu é como perder a cabeça. É muito usado pelos mágicos. Em contos populares fala-se de um chapéu que torna invisível o seu portador. Há uma variedade de formas de chapéus: os chineses têm forma de cone; no Panamá, com as abas caídas; no México ele tem enormes abas. O nosso chapéu nordestino com sete camadas de couro é o capacete do destemido vaqueiro. Ele é uma marca inconfundível. Eu morei 12 anos na Europa e lá, sempre usei meu chapéu de couro. Quando estudante em Lovaina (Bélgica) meu chapéu era uma curiosidade, os colegas gregos o admiravam. Uma vez em Londres, numa passagem muito movimentada eu ouvi alguém gritar: "Olha ali um nordestino!" No final do século passado, estudante em Friburgo, eu tinha que emprestar meu chapéu a muitos para fotos. Na entrada do ano 2000 na Champs Élysées, em Paris, eu tive que emprestar meu chapéu para dezenas de brasileiros fazerem fotos usando-o. Em Roma, usando meu chapéu de couro, eu nem precisava mostrar minha Credencial para entrar na Cidade do Vaticano. Uma vez eu encontrei o Cardeal da Bahia, Dom Geraldo Agnelo, bem na frente da Guarda Suíça, que fazia continência para ele, e via estupefacta a incontida alegria do cardeal por encontrar alguém de chapéu de couro no Vaticano.

Charanga - s. F. Termo popular para designar uma banda de música com poucos instrumentos ou mesmo uma orquestra incompleta ou mal arranjada. Uma característica da charanga é o entusiasmo, a animação que às vezes resulta mais em barulho... Mas tem o poder de mexer com o público e arrancar aplausos de todos. Em Campo Maior (PI) havia uma que era chamada: "A Furiosa".

Chato - s. M. No sentido comum quer dizer plano, aplainado, liso. Mas o termo é muito mais usado no sentido de importuno ou inoportuno, para designar uma pessoa maçante, cansativa, insistente, que causa enfado nas outras só pelo seu modo de ser.

Chegador - s.M./adj. Diz-se do cavalo veloz e treinado para perseguir de perto a rês, tanto no mato como no campo aberto. O mesmo de um cavalo ou de um burro de montaria que desenvolve boa marcha em ritmo acelerado, sem se cansar.

Chegança - s. F. Termo formado a partir do verbo chegar e significando aproximação. Trata-se de uma festa popular do ciclo do Natal, mesmo se não está relacionada com o aspecto religioso do Natal. É uma dança de um par solto, que aos poucos se aproxima peneirando-se e tocando ancas contra ancas, coxas contra coxas. O Censor Frei Gaspar da Encarnação desaprovou-a e o Rei Dom João V proibiu-a em 1745. Júlio Dantas relata: "Já não se dançam cheganças / Que não quer o nosso Rei / Porque lhe diz Frei Gaspar / Que é coisa contra a lei" (O Amor em Portugal no século XVIII, Porto, 1917). O nosso Gustavo Barroso fala da chegança em seu livro "Ao som da viola". Os autos populares quase desaparecem entre o final do século XX e o início do século XXI. Uma curiosidade: Júlio Dantas foi embaixador de Portugal no Brasil, de 1941 a 1949.

Cheio - adj. O termo é muito usado com a ideia de completude, plenitude e aparece em mais de uma dezena de expressões: cheio de dedos; cheio de efes e erres; cheio de nó pelas costas; cheio de chita; cheio de chove não molhe; cheio de me-deixes; cheio de nove-horas; cheio da grana; cheio dos paus; cheio da erva; cheio da marvada (cana)... Acho que todas são expressões do conhecimento do leitor.

Cheirar - vb. É sentir, perceber ou identificar um cheiro, um odor seja ele agradável ou não. No caso do animal diz-se farejar, que é uma capacidade mais aguçada do que a de cheirar do ser humano. Na linguagem policial cheirar o pó é consumir droga. O cheiro é o odor que emana de uma substância. No sentido figurado "cheirar" é parecer, dar indício de algo diferente do que parece ou deveria ser, como quando alguém diz: Isso não está me cheirando bem! Isso cheira a trapaça.