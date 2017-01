Hermínio Bezerra: o sentido das palavras

00:00 · 30.01.2017

Na coluna de hoje indico: cavaquinho, caxambu; centenária, uma moeda especial de 1922; cercado; ceroto; ceva e seus correlatos: cevado e cevador; cevar, com seu duplo sentido, chafurdo, chapéu e chaleira.

Cavaquinho - s. M. É um instrumento musical de quatro cordas, menor do que a viola, muito popular, comum na execução de diversos ritmos populares, em especial o samba. É usado também em solos de orquestras e no carnaval. Sua origem é até hoje tema de discussão. É provável que seja de invenção portuguesa, proveniente de Braga. O cavaquinho teria chegado à América do Sul e do Norte, bem como às Antilhas, a partir da Ilha da Madeira (Cf.Câmara Cascudo, "Dicionário do Folclore", 1954, pág. 168).

Caxambu - s. M. É um grande tambor de origem africana ao som do qual se executa uma dança que tem o mesmo nome. Essa dança é um bailado moçambicano, da qual Virgílio Martins de Melo diz: "... Nada tem de elegante nem artístico... É grosseira e brutal... E consiste em uns trejeitos e gatimonhas" ("Viagem à Comarca da Palma"). Essa dança era conhecida em São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Centenária - s. F. É a denominação popular da moeda de 2 mil réis, com alta liga de prata, cunhada em 1922, por ocasião do centenário da independência do Brasil, com as efígies de Dom Pedro I e do presidente Epitácio Pessoa, que morreu em 1942, em Petrópolis. Ela faz parte de uma série, com as moedas de 1 mil e de 500 réis, estas em bronze e alumínio, com a mesma configuração. Curiosidade: essas duas têm uma variante por erro de cunhagem, foi gravado "Bbasil" e não "Brasil". Mais cinco anos e essas moedas serão bicentenárias. Tempus fugax est.

Cercado - s. M. Cercado é um roçado com cerca. Nele plantam-se legumes por dois ou três invernos seguidos. Depois disso prepara-se outro terreno para uma nova roça. O cercado anterior fica como um espaço protegido onde se colocam animais para pastar.

Cerconstança - s. F. Trata-se de uma corruptela da palavra circunstância. Essa é uma variação que se ouve muito em algumas regiões do Nordeste. Lembro-me bem de ter escutado muito essa palavra, lá no interior da então pequena Quiterianópolis, onde eu nasci. A propósito, conta-se que um dia alguém perguntou ao imortal Quintino Cunha: "Quintino, é possível se cometer três erros numa só palavra?". Ao que respondeu de imediato: "É possível sim, conforme a cerconstança!".

Cerimônia - s. F. Do latim cærimonia = cerimônia é o conjunto de atos formais que devem ser executados em certa circunstância. O que ela tem a ver com o vocabulário popular? O pesquisador Pereira da Costa descobriu em Pernambuco um sentido peculiar para essa palavra: "É um pouco de comida que é costume deixar-se no prato, quando se faz a refeição nas casas alheias" ("Vocabulário Pernambucano"). Isso dá a entender que se comeu muito bem e com sobra.

Ceroto - s. M. No sertão o termo é empregado tanto para designar a cera acumulada nos ouvidos, como a sujidade do corpo de alguém que se adere à pele e cria uma crosta. É um termo muito usado no sertão.

Ceva - s. F. No sertão diz-se de certo alimento posto em determinado lugar para atrair e engordar animais como peru, capão..., que serão oportunamente abatidos. O mesmo se faz com os peixes num açude, numa lagoa ou num rio. Ver cevado e cevador.

Cevado - s. M. É a denominação do porco capado e engordado no chiqueiro com milho, já pronto para ser abatido. O termo é mais aplicado ao porco, mas não exclusivamente, pois se diz: um bode, um carneiro, um novilho... Cevados. O mesmo se pode dizer de uma caça: um peba ou um mocó... Cevados ou gordos.

Cevador - s. M. Apesar da semelhança gráfica essa palavra nada tem a ver com cevado. O termo designa, na serra e no sertão, o conjunto de aparelhos próprios para a farinhada ou a fabricação de farinha: o caititu ou ralador de mandioca, o banco, a concha... Isso mostra a importância do ato de ralar a mandioca, que, após a colheita e a raspagem, é o passo mais importante para a fabricação da farinha e da goma.

Cevar - vb. É um verbo que no sertão tem dois significados diversos: a) conservar preso um animal, como porco, peru, galinha... Para engordá-los a fim de vendê-los ou de consumi-los em uma ocasião especial; b) transformar os tubérculos de mandioca em massa, para, em seguida, fabricar a farinha. Curiosidade: cevar um animal é engordá-lo; cevar a mandioca é triturá-la. Coisas do sertão.

Chafurdo - s. M. Palavra bastante usada no interior para designar: confusão, altercação, intriga. O termo tanto pode designar uma coisa material muito mexida, como uma situação ou um assunto, sobre o qual todo mundo dá opinião, mas que nem sempre se esclarece e não se chega a uma conclusão prática concreta.

Chaleira - s. F. Utensílio próprio para ferver água para fazer chá e também café. Mas, na linguagem popular, chama-se chaleira a pessoa bajuladora e puxa-saco. Nesse sentido usa-se também a forma verbal: chaleirar = adular, bajular, puxar o saco. O nosso escritor João Clímaco Bezerra escreveu: "O Dr. Silveira é inimigo do Dr. Romão, chaleira do Secretário de Educação" (Sol Posto). A origem desse significado é curiosa: O político gaúcho, Pinheiro Machado, Senador no Rio de Janeiro, costumava tomar chimarrão e tinha um grupo de bajuladores que providenciavam sempre uma chaleira de água fervendo para por no chimarrão do chefe. (Essa informação está no "Novo Dicionário Brasileiro Melhoramentos").