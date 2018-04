Frei Hermínio Bezerra

00:00 · 30.04.2018

Na coluna de hoje destaco: maçarico; maçaroca; maconha; macumba; Macunaíma; macunzá, com sua variedade; madorna; madrinha; madrugadinha; mãe-d'água e maginar.

Maçarico - s. M. O termo designa diversas aves aquáticas pernaltas e magricelas das famílias dos caradrídeos e dos ibidídeos. Além disso, maçarico é também uma peça metálica que consta de um canudo retorcido por onde sai a chama usada para soldar ou amolecer metais que serão moldados conforme a necessidade. Existe a expressão: Perna de maçarico = perna muito fina.

Maçaroca - s. F. Na linguagem sertaneja e rural o termo designa o maço de cabelos do final da cauda das rezes, conforme atesta Leonardo Mota em "Cantadores". Eventualmente, é usado para referir-se a um maço de cabelos de uma pessoa.

Macela - s. F. Erva da família das amarantáceas, considerada medicinal, amargosa e aromática, com a qual se faz um apreciado chá. Existem pelo menos três variedades sendo uma delas também denominada camomila.

Maconha - s. F. Planta herbácea da família das moráceas, que Lineu denominou Canabis Sativa, mas ela tem várias outras denominações: diamba, liamba, riamba, marijuana... As suas folhas, depois de secas, são transformadas em cigarros e fumadas, às vezes são misturadas com o fumo. Há uma discussão infinda sobre os seus efeitos e a possível dependência. Ela provoca uma euforia que, muitas vezes, é seguida de depressão,

Macumba - s. F. Do kikongo e do kimbundo: makumba = invocação, reza. É uma denominação popular das manifestações religiosas afro-brasileiras no Rio de Janeiro e em várias outros estados como Bahia, Pernambuco, Maranhão... Os ritos são muito variados e incluem elementos africanos, ameríndios, católicos e espíritas, sessões de bruxaria, feitiçaria, magia branca e magia negra. Essa palavra tem um segundo sentido: instrumento musical de percussão, de origem africana, usado no candomblé (Cf. Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore (1954), pág. 368).

Macunaíma - s. M. Para algumas tribos indígenas do Brasil como os Macuxis, Acavais, Arecunas e Taulipangues, (Roraima), Macunaíma é uma entidade divina, que enviou à terra as águas e tem superioridade sobre os homens, muitas vezes, com astúcia e maldade. Mário de Andrade escreveu um romance com o título: Macunaíma, o herói sem nenhum caráter (Editora Rapsódia, São Paulo, 1928).

Macunzá - s. M. Do kimbundo mugunzá = mungunzá, mucunzá, macunzá. É um manjar do sertão, de origem africana, feito de milho seco umedecido e pisado no pilão para retirar a película que envolve o grão. Há certa variedade na preparação: a) branco e doce, com leite de coco; b) branco, sem feijão e salgado; c) macunzá preparado com feijão é sempre salgado e pode conter toicinho e/ou pedaços de carne de sol. Na minha região, sempre escutei dizerem macunzá.

Madorna - s. F. Sono curto e leve. Conhecido também como modorna, em algumas regiões. Emprega-se o verbo madornar = cochilar, tirar uma soneca breve.

Madrinha - s. F. Nome dado pelos tropeiros - até 1950, quando havia tropeiros - ao animal, em geral uma burra ou uma égua, que vai à frente da tropa com carga. A madrinha leva um chocalho no pescoço e por ele todo o comboio se orienta. O alemão Karl Von Steinem empregou o vocábulo em (Entre os aborígenes do Brasil Central). Afonso Arinos escreveu: "Tropas a passarem com madrinhas garbosas, de cabeça de prata e uma boneca vermelha no topete, cincerros tinindo... (Histórias e Paisagens). Coelho Neto registra: "...Duas vacas mansas, tinindo cincerros" (Sertão).

Madrugadinha - s. F. A palavra indica o começo da madrugada, ou como se dizia: no primeiro cantar do galo, que costuma ser em torno de 4 horas da manhã. Essa era a hora preferida dos comboieiros para iniciar uma viagem, pois às sete da manhã eles já haviam feito uma boa caminhada.

Mãe d'água - s. F. É um mito universal que diz existir um ser fantástico criado pela imaginação popular, que é a dita sereia constituída metade de mulher e metade de peixe. A sereia canta para atrair o enamorado, que tentando alcançá-la; mas não consegue e morre afogado. Entre nós chama-se Iara, palavra que em tupi quer dizer senhora e que, com o sentido de sereia, data da segunda metade do século XIX (Cf. Antônio Geraldo da Cunha, Dicionário Etimológico, Edit. Nova Fronteira, 1982, pag. 419.

Mãe-da-lua - s. F. É uma espécie de coruja de pequeno porte, cujo pio melancólico e estranho, lembra uma expressão de dor, e é considerado agourento pelo sertanejo. Joryvar Macedo relata uma quadra: "Nem andorinha voando/ nem a mãe-da-lua gritando.../ É bastante Deus querer,/ nada impata de chover (O Poeta Lobo Manso).

Mãe de santo - s. F. Sacerdotisa do culto Jeje-nagô, na Bahia, dirigindo a educação religiosa das filhas de santo e presidindo as cerimônias festivas com indiscutida autoridade. Era célebre e cantada, em prosa e verso, pela Mãe Menininha do Gantois, falecida em 1986, a quem tive a honra de entrevistar, no início da década de 1970.

Maginar - vb. É imaginar, calcular, cismar, avaliar, julgar, matutar, pensar... Ele está no aforismo popular: "Quem magina não casa". Patativa do Assaré escreveu: "Pois bem, um aviamento, / quando pega a trabaiá, / é o mió divertimento / que se pode maginá (Cante lá que eu canto cá).