Frei Hermínio Bezerra

00:00 · 26.02.2018

Na coluna de hoje destaco: juazeiro; jucá; juçara; judeu, com seus dois sentidos; judiação; juízo, coisa que, segundo René Descartes, todo mundo acha que tem, mas é tão raro; jurado; jurema e juriti.

Juazeiro - s. M. É uma das árvores mais típicas do sertão nordestino, que Lineu classificou como: Zizyphus joazeiro. Ele mantem-se virente em plena seca. Sua folha reflete a luz do sol como se fosse um plástico. Produz pequeno fruto carnoso que alimenta porcos e bodes. Sua sombra amiga abriga animais e até servia de rancho aos comboieiros, quando havia comboieiros. Na minha região, o sertanejo usava a raspa do juá como xampu, basta esfregá-la no cabelo molhado para ter uma espuma refrescante. Como é um vegetal ela era usada igualmente como dentifrício.

Jucá - s. M. Esse nome designa cacete feito de madeira chamada jucá, popularmente dita pau ferro, pois é muito resistente. Antigamente havia sertanejos bravos que, armados de um bom jucá, não temiam enfrentar alguém armado de peixeira. Patativa do Assaré escreveu: "Me deu forte tremedeira, / caiu da mão o jucá / e eu não pude nem puxá / minha faca jardineira" (Inspiração Nordestina).

Juçara - s. F. Do tupi ji'sara = juçara. Palmeira que produz o palmito. Contrariamente à maioria das plantas, cujo âmago é a parte mais dura, o cerne da juçara é a parte mais branda e comestível. A informação mais antiga sobre esta palmeira está na carta de um Jesuíta, escrita em 1568 (Serafim Leite, in Monumenta Brasíliae IV, ed. 1960). O ecologista e ornitólogo capixaba, Augusto Ruschi, sustentou, por anos, uma briga com o governador do Espírito Santo, Élcio Álvarez (1975-1979), que queria devastar um parque de juçaras, para instalar uma fábrica de celulose e terminou por ganhar a questão.

Judeu - s. M. Além de indicar o habitante da Judeia, no sertão o nome é usado como sinônimo de malvado, perverso, a partir do verbo judiar ou fazer malvadeza com alguém ou com um bicho bruto. Os judeus gostam de lembrar que quem condenou Jesus à morte foram os Romanos e não os judeus, que, naquela época, ocupavam a Judeia.

Judiação - s. F. O termo vem de judiar e tem o sentido de aperrear, maltratar, massacrar de modo forte e por certo tempo. Essas palavras são cunhadas em cima da palavra judeu por causa do que (se pensa) que eles fizeram com Jesus. Luis da Câmara Cascudo recolheu essa quadra: "Homem, mulher e menino / não teve mais quietação, / com Moita brava na terra, / fazendo judiação" (Flor dos Romances Trágicos). Palavras correlatas: judiadeira, judiador, judiaria, judiar.

Juízo - s. M. Essa palavra é usada em vários sentidos correlatos: bom senso, tino, cérebro, comportamento, memória, calma, paciência, prudência... O filósofo francês René Descartes (1596-1650) escreveu "Discurso sobre o Método" (1637), bestseller até hoje, onde faz uma afirmação genial: "Le bon sens est la chose du monde, la mieux partagée; car chacun pense en être si bien pourvu..." = O juízo é a coisa mais bem repartida no mundo, pois todos pensam tê-lo com tanta suficiência... E ele observa que as pessoas dizem: ah, se eu fosse mais bonito (a), mais inteligente, mais forte... Mas ninguém diz: "Ah, se eu tivesse mais juízo!" No entanto, há muita gente sem juízo no mundo, mas sem se dar conta disso.

Juntador - s. M. Essa é uma palavra específica das regiões de carnaubais. O processo da colheita da cera de carnaúba exige o "vareiro" que com uma longa vara que traz uma foice acoplada corta a palha e o juntador, que recolhe a palha derrubada e acondiciona devidamente para dar sequência ao processo de recolhimento da cera.

Jurado - s. M. / adj. O primeiro sentido é membro do tribunal do Júri. Na linguagem popular, essa palavra, como adjetivo, tem o sentido de dizer que alguém foi ameaçado de morte. Em região de pistoleiros ou matadores de aluguel ser jurado de morte já é correr grande perigo.

Jurema - s. F. Do tupi, mas sem étimo identificado. Planta da família das leguminosas, de folhas muito miúdas. No nordeste temos a jurema preta e a jurema branca. A notícia mais antiga sobre jurema foi dada por Francisco Antônio de Sampaio em História dos Reinos Vegetal, Animal e Mineral do Brazil (1782). José de Alencar fala que "Iracema guarda o segredo da Jurema ("Iracema", 1865). Euclides da Cunha diz que "as juremas são árvores prediletas dos caboclos, que fazem de seus frutos uma beberagem" ("Os Sertões", 1902). Vários outros autores citam a jurema: Domingos Olímpio em Luzia Homem (Cap. XXIII, 1903); Mário de Andrade em "Macunaíma" (AP.VI, 1928) e Guimarães Rosa em "Grande Sertão: Veredas".

Juriti - s. F. Do tupi juru'ui = juriti. Ave columbiforme, da família dos peristerídeos. A informação mais antiga sobre essa ave é de Gabriel Soares de Sousa, em Notícia do Brasil (1587). Ele diz que a juriti é aleonada e tem o bico pardo, sendo a sua carne muito apreciada por ser macia. Outro que faz elogios à juriti é Nuno Marques Pereira em "O Peregrino da América" (1728). Casimiro de Abreu refere-se à juriti em "As Primaveras". O mesmo faz José de Alencar em "As minas de prata" (1865) e em "O Tronco do Ipê (1871). Guimarães Rosa também cita a juriti nas suas principais obras: "Sagarana" (1945) e "Grande Sertão: Veredas" (1956).