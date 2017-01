Frei Hermínio Bezerra: O sentido das palavras

00:00 · 09.01.2017

Na coluna de hoje indico: carrapato, um inseto pegajoso; carrasco; carreiro; carreteiro, carretilha; carro de bois, típico do sertão; caruru; cascavel e o povo de jararaca; catabil, das estradas de terra do sertão.

Carrapato s. M. Inseto parasito que se adere fortemente à pele dos animais sugando o seu sangue a transmitindo-lhes diversas doenças. Aqui no nordeste está generalizado o uso do termo para designar alguém importuno, que insiste em seguir ou aproximar-se de outro, de modo invasivo e indesejável, tal como faz o inseto com o cachorro. Atenção:

O correto é parasito, tanto pela origem grega (parasitós), como pela latina (parasitus).

(Cf. Ramiz Galvão, 1909). O VOLP (2009) só traz "parasito", o correto! Mas o uso comum continua "parasita". Em seis anos de trabalho como tradutor em Roma eu descobri que há palavras italianas que não deveriam ser escritas com consoantes repetidas, mas são. Um exemplo: "amazzone", do grego amazón = amazonas, (com um só "z") e effimero, do grego afeméris = que dura um só dia, não têm razão de serem grafadas com "zz" e "ff", mas o são. Quem faz a língua é o povo, mas é bom que estejamos bem informados e o Diário do Nordeste procura fazer isso: informar bem.

Carrasco s. M. É uma região restrita, de terreno pedregoso, com moitas e cardos esparsos, às vezes intricados e de não fácil acesso. O nosso Gustavo Barroso refere-se a essa vegetação e tipo de solo, ao escrever: "As filhas dos marmeleiros agrestes do carrascal para logo pendem, avermelham e caem" (Terra de Sol, 5ª. Ed. P. 12).

Carreiro s. M. É um caminho estreito formado por animais andando em fileira. Mas no nordeste o sertanejo tem uma verdadeira admiração pelo chamado Carreiro de Santiago, nome que ele dá à Via-Lactea. O Português J. Leite de Vasconcelos traz a quadrinha: "São Tiago de Galiza / É um cavaleiro forte; / Quem lá não for em vida / Há de ir lá depois da morte" (Tradições Populares de Portugal, Porto, 1882, p. 25). Ábner de Brito, poeta norte-rio-grandense, findou o seu Via-Lactea com ideia semelhante: "És por certo o caminho sacrossanto / Aberto em meio do infinito manto, / por onde o poeta quando morre, passa" (Câmara Cascudo, Dicionário do Folclore, 1954, p. 160).

Carreteiro s. M. No interior do Ceará - ao menos na região de Crateús e dos Ihamuns - o termo designa, um homem, em geral bem maduro, entre 30 e 50 anos de idade, que nas estações de trens, rodoviárias e armazéns de cereais, carrega malas, valises, fardos e sacas de milho, feijão, arroz, café... Ele é também conhecido como chapeado. Hoje, esse nome designa quem faz fretes e ainda o que dirige carretas, mesmo se o nome mais usado para tal é caminhoneiro.

Carretilha s. F.Do espanhol carretilla = carretilha. É uma pequena roldana, ou peça circular em forma de roseta com pequenas pontas. No nordeste ela tem (ou tinha) dois usos: a) na espora para ativar os animais de montaria; b) presa num cabo de madeira para cortar massa de pastel e também marcar locais de costuras num pano. Além disso, carretilha é um tipo de verso de cinco sílabas usado nas cantorias: "Cantador que anda / Tomando peitica, / Apanha que fica / Com a orelha bamba; / O ninho desmancha, / Não acha agasalho, / Encontra é trabalho / Pesado e de gancho... Carro-de-bois s. M. É um meio de transporte rural nordestino, sobretudo para cereais e mercadorias. Em geral, é puxado por dois bois, por isso é mais usado no plural. Além dos bois, ele consta de uma mesa sobre rodas com suportes de madeira que são atrelados à canga, que é aposta sobre o pescoço dos bois. Nas laterais da tábua da mesa colocam-se hastes para proteger a carga, como a de cana cortada, por exemplo.

Caruru s, m, Do kimbundo kalulu = folha comível. Em português caruru. Iguaria de origem africana, feita à base de quiabo cortado, temperado com camarões secos, azeite de dendê, cebola e pimenta. É um prato típico da culinária baiana.

Casca-grossa s. M. / adj. Expressão para designar indivíduo matuto, grosseiro, sem o devido trato social, que se espera de uma pessoa bem orientada. Existem termos equivalentes: pé-duro, pé-rapado...

Cascavel s. M. Tudo indica que o nome é espanhol cascavel. É uma serpente venenosa, americana, que se desloca produzindo um ruído semelhante ao de guizos, graças a uma formação de compartimentos que ela tem na cauda contendo uma espécie de grão. Conta-se que um candidato a deputado estadual aqui no Ceará - iniciou um discurso na cidade de Cascavel (CE) - com a frase: "Distinto povo de Jararaca!" Popularmente, aqui no nordeste, denomina-se "cascavel" a mulher, valente, zangada e de má língua. Há também a expressão: "Cascavel de vereda" = indivíduo desleal, traidor. Nós temos também a "rolinha cascavel", cuja cor das penas assemelha-se às malhas da cascavel.

Catabil s. M. Com esse nome designam-se as pequenas ondulações no leito de uma estrada de terra, comumente chamada carroçável. Elas provocam trepidações nos veículos. Algumas incomodam muito pela extensão e a intensidade, que depende da elevação e da velocidade do veículo. Esse nome também é pronunciado como catabi e/ou catabio.