erilene-firmino

00:00 · 03.02.2017

A maldade é um enigma para mim. Por mais esforço, não consigo aceitá-la. Talvez seja ingênua ou talvez por gostar bastante de literatura, música, aspectos mais subjetivos da arte e da vida, tenha embaralhado tudo, considere ilógica a lógica do mundo. Não tenho respostas para a maioria das minhas indagações, mas conheço minhas dores.

Sempre que me deparo com a fragilidade humana - aqui falo dos aspectos psicológicos - e percebo ser ela fruto de uma outra ação também humana, cujo intuito tenha sido justamente, é como se recebesse um tapa no rosto. Um soco duplo, na verdade.

Não sou tola. Sei da capacidade de o homem ser frágil, mas também sei como é capaz de se defender, ofender o outro, ser cruel, fazer o mal. Lamentavelmente, entretanto, vivo como se uma linha invisível me ligasse à minha espécie. Quando um humano fere o outro, fere também a mim.

Digo lamentavelmente porque é uma característica meio insana essa minha. Negócio de sentir as dores do mundo não é bom para ninguém. Dói, sem a gente poder fazer parar. Luto todos os dias para me desvencilhar disso, mas fracasso. E pior: parece me faltar um parafuso, um ajuste, algo parecido, porque não consigo, deliberadamente, fazer o mal, fazer alguém se submeter às minhas vontades, humilhá-lo. Não dá.

De qualquer modo, dou graças por fracassar nesse intento. Depois me sentiria um verme. É como vejo pessoas cuja missão principal na vida parece ser destruir quem lhes convém. Indigno é aquele que sujeita o outro às suas vontades, age para fazê-lo sentir-se menor do que é.

Quem age assim não me engana. Tanto o faz com o intuito de reduzir o outro, como também para não se sentir ofuscado ou por se sentir ameaçado por qualquer mínimo. É gente mesquinha, miúda demais ou pode até ser grande, mas se apequena neste agir torto em busca de atrair todo o brilho para si. Não conseguem despertar em mim qualquer sentimento bom essas pessoas: um apiedar-me delas, um compreender a situação, um olhar o lado positivo de cada uma. Elas me enojam.

E todas as vezes em que me deparo com situações assim recordo as histórias da pulga e da águia. Duas historietas, na verdade, que mais parecem ter saído dos livros de fábulas. A da pulga conta ser esse o inseto líder em altura de salto de sua espécie. Chega a pular 300 vezes a altura do próprio corpo. Entretanto, se for colocado num copo de 200 ml, com uma tampa definindo o limite, a pulga se acostuma. Depois, livre, passará o resto de seus dias pulando até a altura de um copo de 200 ml.

A outra história é a da águia. Ave de rapina que corta o céu, capaz de voar alto, alto, bem longe no infinito, se criado com galinhas, esquece poder voar.

Não gosto de pulgas. Quero-as o mais longe possível de mim. De águias até gosto, mas jamais imaginei criá-las. O meu incômodo é com o moral da história. Ora, as fábulas são contos que usam insetos, animais ou objetos inanimados, para simbolizar o humano e, a partir daí, tirar uma lição.

Olhos menos cuidadosos podem ver nessas histórias estratégias positivas para treinamento, adestramento e conformação. Para mim, são angustia. Incomoda-me o desperdício de potencial. Talvez por condenar qualquer forma de tortura e considerar judiação agir deliberadamente para fazer com que o outro se sinta menor do que realmente é ou pela piedade que me causa ter de viver no chão ou no baixo se se pode voar ou chegar no alto.

Tenho mania de ainda acreditar nas pessoas e, às vezes, acabo por esquecer a maldade delas. Quando sou relembrada, volto seis casas, recomeço. Sempre dói. Não sei jogar. Nunca aprendi, não blefo, não gosto. E embora algumas vezes possa ter me percebido como a pulga adestrada ou a águia esquecida, voando baixinho ou ciscando o chão para a alegria dos promotores dos jogos da vida, humana é o que sou. Chega sempre o momento de perceber estar num jogo para o qual sequer fui convidada. Saio.

O pensamento é a diferença entre os humanos e os irracionais. Norteia nosso mundo. E o meu pensamento me leva sempre para voos, nunca para baixo. É esse jeito de ser que me acalma o peito quando em ânsias de vômito, quero despejar todo o nojo de minha alma, sem me importar onde esteja. Jatos de vômito sempre podem sujar o sapato mais brilhante ou a sandália mais mau acabada. A imbecilidade independe de classes sociais. Entretanto, como podemos estar vivendo perto de pessoas vis, a melhor política sempre vai ser manter a calma.