Erilene Firmino: Transbordamento

00:00 · 20.01.2017

Todas as vezes que vejo um ipê amarelo lembro do escritor Rubem Alves. Eu não o conheci pessoalmente. Não toquei suas mãos, nem olhei seus olhos de pertinho enquanto ouvia sua voz. Tendo seus livros, entretanto - e como ele mesmo disse todo texto ser um pouco seu autor -, criei intimidade.

A cada página é como se conversássemos. Moramos a vida inteira em cidades diferentes. Boa parte da vida, ele morou em Campinas, cidade paulista, onde os ipês são muitos. Eu, em Fortaleza. Aqui, o clima semiárido não ajuda muito na proliferação da espécie. Até florescem uns ipês pela cidade, mas são poucos, quase raros. Sempre que me deparo com qualquer um deles, porém, sinto a alegria do reencontro com o poeta.

Essa mesma boa sensação de encontro e reconhecimento tenho ao olhar as estrelas. Amo-as tanto! Lá no céu, são como lanternas a indicar caminhos para os perdidos. São também mistério: guardam os segredos de, ao mesmo tempo, serem presente e passado. Vendo-as, brinco de ingênua. Procuro qualquer uma das minhas pessoas que, já tendo se despedido deste mundo físico, habitem nelas. De lá, fiquem sorrindo para mim, como disse ser possível o Pequeno Príncipe, do Exupéry, ao se despedir do amigo: "Quando olhares o céu à noite eu estarei habitando uma delas, e de lá, estarei rindo; então será, para ti, como se todas as estrelas rissem!". É bonito olhar estrelas querendo amenizar saudades.

Eu gosto de viver bonitos. Vê-los. Tê-los quase ao alcance da mão, como acontece com os passarinhos visitantes de minha casa. Aprendi passarinho com meu pai. Havia muitos em casa. Eu cuidava, conhecia seus cantos, seus nomes. O Alzheimer do papai já o faz esquecer de mim, quanto mais de um dia ter apreciado pássaros. Entretanto, quando os vejo e cantam; voam e cantam; cantam no jardim, sobre os fios das ruas ou na minha janela, é como se me chamassem. Olho-os com amor filial de quem tem saudade. Manhazinha vou saindo, eles amanhecendo. Meu pai ainda dorme, mas é como se me abençoasse antes de eu sair. Os pássaros remetem-me a ele.

Minha mãe era de costurar: máquinas ou agulhas me lembram ela; minha irmã era de amar a vida, a religião, nossos pais, as filhas dela. Hoje, ver as meninas é tê-la também. Uma grande amiga adora o pôr do sol e o fotografa sempre quando pode, por amar suas cores e significados; para uma outra, continuo guardando uma cadeira ao lado da minha, no cinema; há quem chegue a mim pelo amor ao mar, pelo horror ao frio, o apego à pesquisa, a comidas especiais, ao forró, ao bordado. É grande a lista de peças e pormenores das minhas pessoas importantes cujos significados ultrapassam seus limites físicos.

Não preciso vê-las para tê-las, basta um de seus pormenores para lhes encontrar. Estar junto sempre é por demais relevante, mas não se conseguindo, há outras formas de se dar o encontro.

O corpo veste as pessoas. Dá-lhes face, contornos, a imagem única capaz de diferenciar o um dos demais. Este corpo que nos abriga, entretanto, é casca. O nosso jeito de ser, de pensar, as preferências pessoais e tantas outras características são o que, de fato, nos forma. Transbordamos para os outros em nossa personalidade. Nosso jeito de ser e de viver toca mais as pessoas do que os dedos de nossas mãos. Esta fala pode parecer óbvia, mas é engano. Costumamos inverter as prioridades. O físico, entretanto, logo se vai. A essência fica. Ela faz o outro, em nós, se tornar eterno.

Acho bonito essa forma de lembrar das pessoas para além do corpo, dos olhos, da imagem. É uma maneira de tê-las conosco sempre, estando elas, longe ou perto. O bom, nestes casos, é que o aspecto físico pode até terminar - cedo ou tarde partimos todos, seja para outro estado ou país, seja dilacerando a memória, ou encerrando o ciclo da vida aqui na terra - mas o principal permanece. Porque a essência não é o corpo ou a boca, mas a palavra enunciada, o beijo trocado, o carinho um pouco mais demorado, a emoção que nos perpassa.