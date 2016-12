Erilene Firmino: Sem dizer adeus

00:00 · 30.12.2016

Às vezes, a vontade é ficar parada no dia. Agarrada a ele, não deixar a noite chegar, ir embora, vir outro amanhecer. Até entendermos, ou eu ou ele, uma forma melhor de viver, de acontecer. Sabe aquelas reprimendas de mãe: você vai ficar ai até aprender a fazer direito!? A ideia é essa.

Em simultâneo, carrego ainda outros desejos nessa vontade de suspender o tempo. Ora ela vem por estar bom demais o momento, ora, pelo meu receio sobre o que pode vir. Nem toda mudança é boa, aprendi cedo isso. Da mesma forma, nem sempre virar a página é fácil como aparenta. Qualquer movimento, por mais simples, sempre provoca vários outros como efeito dominó.

Para cada decisão, um amontoado de outras a serem tomadas. E se definir posição sobre apenas um fato já é complicado, quanto mais sobre muitos! Decisões, sejam quais forem, requerem rupturas. De alguma forma doem. A pior, creio, é definir o que deixar, o que levar. Necessário estar alerta para não confundir as relevâncias, meter os pés pelas mãos.

A gente se perde em muitas bobagens quando está sob pressão. Não convém, entretanto, desistir só por não ser exatamente como queríamos ou imaginávamos. Viver requer coragem como dizem os sábio. Há que se ter convicções, apego a elas: alguma força maior, alguma certeza a nos empurrar rumo ao destino que nós mesmos buscamos, quando hesitamos.

Temos o poder de criar o sonho que quisermos para nós. Decidir qual, seguir construindo alicerces para lhes dar sustentação. Fazermos e refazermos até conseguir o pretendido. Às vezes, demora-se bastante para chegar até ele. Muitos ficam no meio do caminho.

Há momentos também de a gente precisar compreender ter de abrir mão dele por já não caber mais na vida que fomos construindo enquanto o alicerçávamos. Em outros, somos forçados a desistir pela força da circunstância. Nesses casos, corre-se o risco de permanecermos nele, embora não realizado. Os guardamos no coração. Sonhos não terminam. Ficam por ali na gente como memória: marcas do que a gente foi, lembrando o que poderíamos ser.

Sonho guardado é muito perigoso se for maior do que a gente. Cedo ou tarde, de uma forma ou outra, volta para cobrar. Os de menor importância podem ficar guardadinhos no baú, sem incomodar ninguém. Sou dessas pessoas vítimas de sonhos maiores do que eu. Se os deixo pelo caminho, quando me reencontram, perco a independência do ir e vir. Apossam-se do meu querer. Fico à mercê porque o incômodo é interno, fica corroendo, machucando a alma. Se eu pudesse faria calar meu coração, anularia a força que me empurra quando o certo é ficar, esqueceria a que me paralisa quando o racional é seguir. Se eu pudesse...

A gente, porém, não pode viver fazendo somente o pretendido. Chega sempre o momento de realizar o que é necessário. De tantos amores já me despedi amando, porque não me cabiam mais; tantos nãos me disse quando preferia o sim, mas ele me era danoso. É fato, viver requer coragem. E a maior prova dessa dita coragem é conseguir afrouxar os cabrestos da vida, deixá-la fluir, sem ficar marcando os minutos no relógio, mesmo quando temos plena ciência dos nossos objetivos. Tudo flui quando a vida corre solta. Todas às vezes em que suavizei a força com a qual minha mão segurava o leme, o barco seguiu mais tranquilo para onde eu queria.

Essas histórias todas de prioridades, sabedorias, passar de tempo, me atropelaram nesses dias quando se aproxima o virar do ano. Há períodos em que fica difícil fugir da sensação de se estar fechando ciclos, abrindo outros, deixando ir algo, ficando com algum. Não fosse a sensação esquisita de isso tudo acontecer independente da nossa vontade, seria bem mais interessante. Por isso esta necessidade minha de parar o tempo - para ver se ainda consigo sincronizar os passos - pois costumo andar muito em conformidade com o coração, quando a racionalidade deveria ser o foco.