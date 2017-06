erilene-firmino

00:00 · 09.06.2017

Devo ter desaprendido as regras básicas para um bom relacionamento. Ocupada com as demandas do viver, esqueço óbvios, troco os pés pelas mãos. Cometo erros imperdoáveis quando com meus pares. Assusto-os com minhas inconveniências. Insisto em ser intensa, transbordar, esquecer superficialidades.

Quero dizer de mim, saber deles, se sofrem, se estão felizes, como estão suas vidas. Ficar sem tempo marcado ao lado de cada um, escutar suas falas, estar realmente no encontro. Sou de me entregar e espero o mesmo de volta. Nem sempre recebo, é verdade. A razão, porém, é boa, conforme me explicaram. Hoje, aparentemente, não precisamos mais irmos nos mostrando ao outro, nos revelando sem máscaras, para sedimentar a relação.

A entrega deve ser cautelosa sob dois riscos básicos. Podemos enfastiar o outro com nossa presença demorada, tirá-lo de suas ocupações cotidianas e de seus outros muitos amigos: aumentamos muito a quantidade de pessoas em nossas vidas devido à adesão maciça às redes sociais. E o outro risco é a possibilidade de acabarmos passando por grandes sofrimentos, justamente pelo convívio com tanta gente ao mesmo tempo. Ter pessoas ao redor é maravilhoso. Não ficamos sós, rimos, brincamos, nos sentimos amados, compartilhamos, somos cúmplices, curtimos. Os humanos, entretanto, gostam de surpreender. Dizem ser isto, são aquilo; vivem conforme critérios próprios - e estão certos - mas, às vezes, suas regras beneficiam somente a eles. E o ideal seria pensar também na coletividade.

As pessoas são essenciais em nossos dias, mas carecem cuidado no convívio. Ao mesmo tempo vilões e mocinhos, podem nos levar ao inferno e ao paraíso com o mesmo sorriso no rosto. A nós cabe aprender a diferenciar realidades de dissimulações. A questão seria a fragilidade nossa de cada dia potencializada por um milhão de amigos. Cada indivíduo é um mundo. E por estamos entre tantos universos, sem tempo para lhes percorrer e conhecer com mais cuidado, podemos nos distrair. Perder árvores frutíferas, cultivar ervas daninhas, nos decepcionarmos, doer. Este andar em corda bamba seria o preço a ser pago pelo prazer de ter tantos: tudo muito ligeiro, descompromissado, fluido. Mais é um inconveniente, me dizem, sem me convencer.

Como sou romântica, entretanto, prefiro me esforçar para acreditar nessa possibilidade do que imaginar tudo ter realmente se diluído, ter ficado irrelevante se importar com o outro, querer saber, de fato, como está, se sangra, se está feliz. Prefiro ter ficado mesmo para trás, com a tolice de querer conversar um bocadinho mais do que aceitar a frivolidade ter se estabelecido como regra. Tenho ainda um senão. Esta nova forma de se relacionar é tudo o que eu não sei fazer. Não suporto superficialidades.

Faz parte da vida isso de doer, de se decepcionar, de se sentir ultrajada, traída, de aprender a superar estes inconvenientes, não desmanchar a cada desgosto. Ficamos tristes, queremos morrer mil vezes, mas ficamos mais sábios para definir a quem devemos prolongar o aperto de mão, a conversa, as apostas.

Sei que estou deslocada no tempo e espaço, mas vivo assim desde criancinha. Já não me espanta muito me perceber à margem. E se hoje não sei tanto, tateio sobre o que antes para mim eram certezas, quando estou com alguém, estou. E de quem fica comigo, exijo o mesmo. Espero que me olhe enquanto fala, que suas mãos sejam firmes ao apertar as minhas, que não minta em importantes, que se perguntar, espere a resposta; que se estiver errado, acerte ou, pelo menos, tente. Perco algumas pessoas por esse meu jeito, mas não vou mudar.

Aprendi a viver foi assim. Sou enfática sobre essa não mudança. Modificações comportamentais são possíveis até mesmo momentos antes da respiração final. Não altero meu jeito de ser, por convicção. Eu não quero mudar. É opção. Careço gente perto mesmo, para sentir a vida pulsando. Na raiva, ver o sangue fervendo no rosto; o sorriso, depois de fazer as pazes. Seria muito cômodo apostar na superficialidade, no perto distante, mas gosto de viver é de verdade. Mesmo que doa agora, haverá sempre o tempo de a dor se ir. E consigo esperar, me alongar e ainda assim cumprir meus prazos. Sei identificar prioridades.